Berlin. Eine Fußgängerin ist in Berlin-Tegel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 81-Jährige betrat am Sonntagabend nach bisherigen Erkenntnissen die Brunowstraße, als der Unfall passierte, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.

( dpa )