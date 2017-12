Das geschah in der Nacht zum Ersten Weihnachtstag in Berlin

Auto rast in SPD-Parteizentrale: Nachdem ein Auto in die SPD-Zentrale in Berlin gerast ist, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Möglicherweise gebe es ein persönliches politisches Motiv, dass der Fahrer diesen Ort gewählt habe, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Laut Polizei wurde auch vor der CDU-Zentrale eine Tasche mit brennbarem Material gefunden. Der Mann hatte angegeben, sie dort abgelegt zu haben.

Kaputte Sprinkleranlage setzt Bühne der Deutschen Oper unter Wasser: Die Bühne der Deutschen Oper in Berlin ist von einer defekten Sprinkleranlage unter Wasser gesetzt worden. Das teilte die Deutsche Oper am Sonntag mit. Wegen des Wasserschadens entfallen am Montag zunächst zwei Weihnachtsvorstellungen des "Nussknackers". Ob weitere Vorstellungen entfallen müssen, blieb zunächst unklar. Für die Vorstellungen bis Silvester werde der Vorverkauf jedoch vorerst ausgesetzt, hieß es.

Motorradfahrer schwer verletzt: Mit schweren Verletzungen wurde am Heiligabend ein Kradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen war der 49-jährige Honda-Fahrer zu schnell auf der Oranienburger Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz in Wittenau unterwegs. Kurz vor der Kreuzung verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle, stürzte und rutschte unter einen wartenden Pkw, wobei er seinen Helm verlor. Das Motorrad schleuderte gegen einen wartenden BVG-Bus. Alarmierte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, versorgten den Motorradfahrer.

Seniorin verunglückt: Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend in Tegel wurde eine 81-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat die Seniorin gegen 20.50 Uhr die Brunowstraße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Die 73-jährige Hyundai-Fahrerin war auf der Brunowstraße in Richtung Eisenhammerweg unterwegs. Die 81-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Verkehrslage

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 15:00 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab ca. 13:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Friedrichshain: Ab ca. 15:00 Uhr wird aufgrund eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 16:30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Das Wetter

Die Sonne hat es schwer. Der Himmel ist meist wolkenverhangen, aber nur selten fällt ein wenig Regen oder Nieselregen. 9 bis 11 Grad werden erreicht.

