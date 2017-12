Berlin. Ermittler beobachten bei der organisierten Kriminalität in Berlin eine Zunahme von Wirtschaftsdelikten. "Rohheits- und Gewaltvorfälle nehmen ab. Wir sehen aber zunehmend Versuche, kriminelle Geschäfte in offizielle Geschäfte zu überführen", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Dies betreffe zum Beispiel Immobiliengeschäfte.

Organisierte Kriminalität gehe in Berlin aber weit über das Agieren arabischer Großfamilien hinaus, so der Senator. In abgeschottete Strukturen vorzudringen, sei nach wie vor schwierig. Derzeit liefen aber mehrere Prozesse, in denen Kronzeugen anfingen, zu sprechen.