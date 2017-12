Ein Carsharing-Auto ist an Heiligabend in Berlin-Mitte gegen die Tür eines Suppen-Restaurants gefahren. Es gab zwei Verletzte.

DriveNow-Mini fährt in Mitte in eine Restauranttür

In Berlin-Mitte ist an Heiligabend ein Mini gegen die Eingangstür eines Schnellrestaurants geprallt. An der Kreuzung Rosa-Luxemburg-/Münzstraße war das Auto der Carsharingfirma DriveNow aus unbekannter Ursache aus der Kurve geraten. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt.

Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Eingangsbereich des Suppen-Restaurants wurde stark beschädigt.