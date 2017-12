Weihnachtsbotschaft: Das sagt Bischof Markus Dröge

Nicht jeder wird einstimmen können in den Jubel, wenn in den Kirchen die Weihnachtsgeschichte mit der 2000 Jahre alten Botschaft der Engel gelesen wird: "Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird." Und mancher, der die wunderschönen, traditionellen Weihnachtslieder hört oder mitsingt, wird sich dennoch zweifelnd fragen: Verschließen wir nicht die Augen vor Not und Gewalt in dieser Welt?

Krieg in Syrien und im Irak, Hungersnot im Jemen und islamistische Anschläge in London, New York oder Ägypten. Gerade erst haben wir mit den Angehörigen der Opfer am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gemeinsam getrauert. Und in unserer Region schauen viele Beschäftigte bei Siemens oder im Braunkohleabbau ebenso wie frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Air Berlin sorgenvoll in die Zukunft. Und nicht erst in diesem Winter fallen die vielen Obdachlosen auf, die auf Gehwegen in der Kälte schlafen. Das Weihnachtsfest mit aller Sinnlichkeit von Kerzenlicht und geschmückten Bäumen, Geschenken und gutem Essen spricht Herz und Seele an. Die Botschaft aber geht tiefer. Die Weihnachtsgeschichte enthält Bilder, die die Wirklichkeit hinterfragen: Die Hirten auf den Feldern südlich von Jerusalem im heutigen Westjordanland gehörten keineswegs zu den Privilegierten. Ihnen ist der Engel zuerst erschienen, ihnen gilt als erste die Ermutigung: Es muss nicht dunkel bleiben in eurem Leben.

Spenden helfen, Lebensbedingungen zu bessern

Mit der Geburt Jesu begegnet uns Gott in einem kleinen verletzlichen Menschen, also nicht fern von unseren Sorgen, nicht nur eine abstrakte Idee oder eine Sehnsucht der Frommen. Ein Kind aus Fleisch und Blut, ein Mensch wie Du und ich, als Ebenbild Gottes. Diese Botschaft fasziniert seit zwei Jahrtausenden, weil wir wissen, wie verletzlich und unvollkommen wir selbst sind, nicht immer gesund, leistungsstark und fehlerfrei. Und dass wir auf der Nordhalbkugel der Welt in Westeuropa ohne Flut und Dürre leben, ist doch nicht unser Verdienst, sondern ein unverdientes Geschenk.

Bethlehem am Tage vor der Heiligen Nacht Touristen zeigen sich beeindruckt von dem Ort im Westjordanland. Bethlehem am Tage vor der Heiligen Nacht

Deshalb verbindet sich mit dem christlichen Glauben untrennbar die Sorge für notleidende Menschen. Wie an jedem Heiligen Abend wird in den Gottesdiensten wieder für Brot für die Welt gesammelt. Geld, das den Menschen in ihrer Heimat hilft, Lebensbedingungen zu verbessern. Keiner muss aus der Heimat fliehen, wenn die Heimat ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Das sind langfristige Aufgaben, die Geduld brauchen, bis sie Erfolge zeigen.

Als Kirchen stehen wir an der Seite derer, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgen genauso wie an der Seite derer, die als Geflüchtete aus der Not von Bürgerkrieg und Hunger zu uns gekommen sind. Es ist eine große Aufgabe, den Geflüchteten einen Weg in unsere Gesellschaft zu zeigen. Das setzt den guten Willen aller voraus. Neue Bürger werden unser Land verändern. Das macht vielen Menschen Angst. Gerade den Besorgten gilt aber die Botschaft: "Fürchtet euch nicht!" Und auch den Neubürgern: "Ihr seid hier willkommen mit eurem Bemühen, Deutsch zu lernen und zu staunen, wie es sich in einer aufgeklärten Gesellschaft lebt: in Gleichberechtigung von Mann und Frau, ohne gleichgeschlechtlich Liebende zu diskriminieren oder Vorurteile gegen Andersgläubige zu verbreiten." Nicht wenige Geflüchtete warten sehnsüchtig darauf, in die alte Heimat zurückkehren zu können. Wie gut wird es sein, wenn sie dann bei uns erlebt haben, wie es sich in einer Gesellschaft lebt, die die Menschenwürde aller achtet, gleich welcher Religion, Kultur und Lebensform.

Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren

Es gibt Situationen, in denen wir uns die wirklich wichtigen Worte nicht selbst sagen können. Jedes sich liebende Paar kennt solche Worte und jedes Kind, das die Trostworte der Eltern hört, wenn es Angst bekommt. Die Kirchen werden an diesem Heiligen Abend wieder überfüllt sein. Und nicht nur Christen werden kommen, weil jeder Mensch die Sehnsucht nach einer Welt kennt, in der Menschen friedlich und gerecht miteinander leben können. Und alle werden als moderne, aufgeklärte Menschen eine Zusage hören, die auf den ersten Blick nicht so richtig in unsere Welt passt: "Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren!" Dass diese Botschaft so sperrig ist, dürfen wir aber nicht der Botschaft anlasten. Nicht die Friedensbotschaft ist das Problem, sondern die friedlose Welt mit allen, die zum Unfrieden beitragen! Deshalb ist es gerade heute so wichtig, dass wir uns von dieser Botschaft neu berühren lassen. Sie verändert unseren Blick, vertieft unsere Gespräche, schenkt neues Vertrauen.

Fröhliche und gesegnete Weihnachten!