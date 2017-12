Wie Berliner einer Familie halfen, die ihr Haus verlor

Bei einer Explosion in Staaken verlor eine Familie in Spandau ihr Haus. Viele Berliner wollten helfen. Sie gründeten die "Soforthilfe".

Eine Familie verliert durch eine Explosion ihr Zuhause und bangt noch immer um ihr jüngstes Kind. Auf Facebook versammeln sich mehr als 1400 Berliner, um ihnen zu helfen: Sie beseitigen Berge von Schutt, sammeln Geld und Sachspenden, sind da, wenn sie gebraucht werden.

Diese Geschichte beginnt am Abend des 20. November, als es plötzlich einen extrem lauten Knall gibt und das Einfamilienhaus der Familie Jonas an der Möthlower Straße in Staaken in sich zusammenfällt. Das Dach und das erste Stockwerk begraben das Erdgeschoss unter sich. Mutter, Vater und zwei kleine Jungs sind im Haus, als das Unglück geschieht. Es ist kurz vor neun Uhr abends, sie dürften sich gerade auf die Nachtruhe vorbereitet haben.

Nachbarn, von dem furchtbaren Knall aufgeschreckt, hören als Erstes ein klägliches Wimmern. Der siebenjährige Ben steht im Schlafanzug auf der Wiese vor dem Haus und kann nicht verstehen, was da gerade geschehen ist. Er weint und sucht seine Eltern. Sie sind unter den Trümmern verschüttet. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sie sich daraus befreien können. Sein Bruder Tom, fünf Jahre alt, schafft es nicht allein. Als die Rettungskräfte ihn finden, atmet er nicht mehr. Doch sie können ihn wiederbeleben. Er kommt sofort ins Krankenhaus und wird dort in ein künstliches Koma versetzt.

Kein Stein stand mehr auf dem anderen

Nicole Köpp erinnert sich an dieses Unglück, als wäre es gestern gewesen: "Als ich das Foto von dem vollkommen zerstörten Haus sah, musste ich weinen", sagt sie. Kein Stein habe da mehr auf dem anderen gestanden. "Und dann die Information, dass eine Familie dort gewohnt und das Unglück gerade so überlebt hat, das hat mir den Rest gegeben."

Nicole Köpp ist Spandauerin. Sie hat auf Facebook gesehen, was an der Möthlower Straße in Staaken passiert ist, so wie viele andere Spandauer auch. Darunter Petra Mühlenstädt (52). Bereits eine Stunde nach der Explosion gründet sie die Facebook-Gruppe "Soforthilfe Staaken". Inzwischen gehören 1400 Spandauer dazu – Menschen, die der Familie Jonas helfen wollen. "Es tut gut, etwas zu tun und mit anpacken zu können", sagt Petra Mühlenstädt. Auch Nicole Köpp gehört zu der Gruppe. Mit Sabine Adams und Mark Bernau koordinieren sie Hilfsangebote.

Es ist ein nasskalter Abend kurz vor Weihnachten, als die beiden Frauen sich zum ersten Mal treffen. "Bisher haben wir uns immer nur auf Facebook unterhalten", sagt Petra Mühlenstädt. Nun sitzen sie in einem Bistro an der Spandauer Brüderstraße, um die nächsten Einsätze der Helfer zu besprechen. "Es fühlt sich an, als würden wir bereits seit Jahren befreundet sein. Dabei haben wir uns erst über Facebook kennengelernt", sagt Nicole Köpp. Petra Mühlenstädt nickt. "Das ist doch irre, wie schnell sich Gleichgesinnte finden und gemeinsam etwas bewegen können", sagt sie. Sabine Adams und Mark Bernau können an diesem Abend nicht mit dabei sein, da sie krank geworden sind.

Petra Mühlenstädt hat bereits Erfahrung mit solchen Gruppen. Seit Jahren koordiniert sie zum Beispiel bei Facebook die Spandau-Gruppe, der mehr als 13.000 Menschen angehören. "Sie tauschen sich über alles aus, was in ihrem Bezirk passiert. Oft sind das ziemlich unwichtige Dinge", sagt Mühlenstädt. Doch als es am 20. November plötzlich knallt und das Haus der Familie Jonas in die Luft fliegt, bieten viele aus der Spandau Gruppe sofort ihre Hilfe an. Petra Mühlenstädt hat dann sofort gehandelt. Sie gründet die Soforthilfe-Gruppe, um alle Angebote koordinieren zu können. "Ich wollte nicht, dass das im Sande verläuft", sagt sie.

Die Menschen bieten der Familie Möbel an, Bettzeug, Kleidungsstücke, auch Geld. Inzwischen sind mehr als 8000 Euro auf zwei Spendenkonten zusammengekommen. Dann ist da noch die Geschichte von der Duplo-Eisenbahn. Nur wenige Tage nach der Unglücksnacht haben die Spandauer auf Facebook nach einer solchen Eisenbahn gefahndet. "Weil Ben so traurig war, dass seine in den Trümmern verschwunden ist", sagt Petra Mühlenstädt. Es dauerte keine zehn Minuten, bis sich jemand gemeldet hat, der eine solche Bahn abgeben wollte. Noch am selben Abend wurde sie von Sabine Adams abgeholt und Ben übergeben. Für den war es ein großer Trost, wieder mit einer Eisenbahn spielen zu können.

Petra Mühlenstädt und Nicole Köpp sind froh darüber, dass so viele Spandauer der Familie Jonas helfen wollen. "Dass es inzwischen schon 1400 sind, das hätten wir aber nicht für möglich gehalten", sagen sie. Gleichzeitig ist ihnen aber auch bewusst, dass ihrer Hilfe Grenzen gesetzt sind. "Die Familie braucht natürlich auch professionelle Unterstützung, um mit dem Unglück leben zu lernen", sagt Petra Mühlenstädt.

Seit die Polizei die Unglücksstelle freigegeben hat – das war Anfang Dezember –, sind fast jeden Tag Helfer aus der Facebook-Gruppe auf dem Grundstück der Familie Jonas und räumen die Trümmer beiseite. Auch Nicole Köpp hat schon öfter mitgemacht. "So müssen sich die Trümmerfrauen nach dem Krieg gefühlt haben", sagt sie. Stein für Stein hätten sie die Unglücksstelle beräumt. Anfangs sei es ihr schwergefallen, in den Sachen fremder Menschen zu wühlen. "Irgendwann funktioniert man aber einfach wie eine Maschine", sagt sie und erzählt, dass es bei diesen Einsätzen auch immer Essen und Getränke gibt. "Darum kümmern sich Mitglieder unserer Gruppe."

Familie Jonas weiß die Hilfe der Spandauer sehr zu schätzen, auch wenn sie sich öffentlich nicht dazu äußern will. "Wir können das gut verstehen", sagt Petra Mühlenstädt, die in Kontakt mit den Eltern ist. Deren größte Sorge sei es, wie es mit ihrem jüngsten Sohn weitergeht. "Tom geht es immer noch nicht besser", sagt Mühlenstädt. Seine Mutter sei Tag und Nacht bei ihm im Krankenhaus. "Wir hoffen jetzt alle sehr auf ein Wunder."