So sind die Geschäfte, Museen und Schlösser an den Feiertagen in Berlin geöffnet.

Berlin. Geschäfte Da der 4. Advent in diesem Jahr auf den 24. Dezember fällt, bleiben am Sonntag die meisten Geschäfte geschlossen. Nur Bäckereien, Blumenläden und Lebensmittelgeschäfte dürfen von 7 bis 14 Uhr öffnen.

Allerdings haben schon einige Discounter angekündigt, sich nicht an der Sonntagsöffnung zu beteiligen. Aldi und Lidl lassen die Märkte geschlossen. Rewe hatte angekündigt, die großen Filialmärkte zu schließen. Bei Märkten, die von selbstständigen Kaufleuten geführt werden, können diese in Eigenregie entscheiden. Das gilt auch für Edeka. An den Feiertagen am Montag und Dienstag bleiben alle Geschäfte geschlossen. Eine Ausnahme bilden die Geschäfte an den großen Bahnhöfen, wo man auch an den Feiertagen einkaufen kann: "Ulrich" am Bahnhof Zoo hat an den Feiertagen zum Beispiel von 9 bis 22 Uhr geöffnet (Hardenbergstraße 25). Am Bahnhof Gesundbrunnen kann man in "Denn's Biomarkt" von 8 bis 21 Uhr einkaufen. "Rewe" am Hauptbahnhof ist von 8 bis 22 Uhr offen (Europaplatz 1).

Museen Heiligabend sind alle Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin geschlossen. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben alle Museen wie an einem normalen Sonntag geöffnet. Nur das Musikinstrumenten-Museum bleibt geschlossen. Am Dienstag öffnen ebenfalls alle Häuser wie an einem Sonntag. Das Musikinstrumenten-Museum ist nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Schlösser Die Häuser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg haben Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Feiertag haben viele Schlösser geöffnet, in Berlin beispielsweise das Schloss Charlottenburg mit Neuem Pavillon, Schloss Glienicke, Jagdschloss Grunewald und Schloss Schönhausen.

In Potsdam sind Schloss Sanssouci, Schloss Cecilienhof, Marmorpalais und Neues Palais geöffnet.