An Heiligabend und den Weihnachtstagen gibt es in den Berliner Kirchen wieder zahlreiche Gottesdienste, Krippenspiele und Konzerte. Eine Auswahl.

Mitte

Berliner Dom Am Lustgarten, Mitte: An Heiligabend beginnt um 14.30 Uhr eine Christvesper mit Bischof Markus Dröge, um 16.30 Uhr hält Domprediger Michael Kösling die Christvesper. Um 18 Uhr und um 20 Uhr gibt es eine Christvesper mit Dompredigerin Petra Zimmermann. Domprediger Thomas C. Müller feiert die Gottesdienste um 22 Uhr und um 24 Uhr. Am ersten Weihnachtstag gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst mit Domprediger Kösling und um 18 Uhr einen Abendgottesdienst mit Christoph Markschies von der Humboldt-Universität. Um 20 Uhr beginnt ein Weihnachtskonzert (Eintritt 9 bis 32 Euro). Am zweiten Feiertag hält Dompredigerin Zimmermann den Festgottesdienst um 10 Uhr. Um 16 Uhr lädt der Dom zu einem Weihnachtskonzert für Familien "Krippenspiel 17" (Eintritt 5 Euro, Kinder 2 Euro). Um 20 Uhr gibt es das Konzert Dresdner Bläserweihnacht (Eintritt 9 bis 40 Euro).

St. Marienkirche Karl-Liebknecht-Straße 8, Mitte: Am 24. Dezember hält Superintendent Bertold Höcker um 10.30 Uhr einen Adventsgottesdienst mit Abendmahl. Die erste Christvesper beginnt um 15.30 Uhr mit Pfarrer Gregor Hohberg. Um 17.30 Uhr predigt Bischof Markus Dröge. Um 21.30 Uhr gibt es Orgelmusik, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Um 23 Uhr findet die Christmette mit Superintendent Höcker statt. Am Montag gibt es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst mit Pfarrerin Cordula Machoni. Um 15 Uhr beginnt ein Weihnachtskonzert mit den Original Bolschoi Don Kosaken (Eintritt 21 Euro). Um 19 Uhr folgt ein Orgelkonzert (Eintritt 21 Euro). Am zweiten Feiertag findet das Berliner Weihnachtsliedersingen mit Superintendent Höcke statt.

St. Hedwigs-Kathedrale Bebelplatz, Mitte: Heiligabend gibt es um 15 Uhr eine Krippenfeier für Familien mit Dompropst Tobias Przytarski und Erzbischof Heiner Koch. Um 21.30 Uhr beginnt das Weihnachtsliedersingen und um 22 Uhr hält Erzbischof Heiner Koch die Christmette. Am ersten Feiertag gibt es um 8 Uhr eine Heilige Messe mit Prälat Stefan Dybowski, um 10 Uhr das Pontifikalamt mit Erzbischof Koch und um 12 Uhr eine weitere Heilige Messe mit Pfarrer Manfred Ackermann. Um 16.30 Uhr feiert Weihbischof Dr. Matthias Heinrich eine Weihnachtsvesper und um 18 Uhr gibt es eine Heilige Messe mit Pfarrer Ulrich Kotzur. Am Dienstag finden die Gottesdienste um 8 Uhr, 10 Uhr, 12, Uhr und 18 Uhr statt. Um 20 Uhr beginnt ein Weihnachtskonzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Hauptbahnhof Washingtonplatz Tiergarten: Die Berliner Stadtmission lädt auch in diesem Jahr wieder in der großen Eingangshalle des Hauptbahnhofs um 22 Uhr zum Heiligabend-Gottesdienst.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Breitscheidplatz, Charlottenburg: An Heiligabend gibt es um 14 Uhr und um 15.30 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel mit Pfarrerin Katharina Stifel. Um 17 Uhr feiert Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein eine Christvesper, um 19 Uhr predigt Pfarrerin und Polizeiseelsorgerin Marianne Ludwig. Um 21 Uhr lädt die Kirche zu einem Orgelkonzert (Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten). Um 23 Uhr hält Pfarrer Martin Germer die Christmette mit Abendmahl. Am Montag beginnt um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit Generalsuperintendent i. R. Martin-Michael Passauer. Um 18 Uhr gestaltet Pfarrerin Katharina Stifel den Gottesdienst "75 Jahre Stalingrad-Madonna". Am Dienstag predigt um 10 Uhr Pfarrer Germer.

Lindenkirche Homburger Straße 48, Wilmersdorf: Am Sonntag beginnt um 15 Uhr und um 16.30 Uhr ein Krippenspiel für Familien. Um 18 Uhr feiert Pfarrerin Bettina Schwietering-Evers eine Christvesper, um 23 Uhr hält Pfarrer Jens-Uwe Krüger den Gottesdienst zur Christnacht. Am Montag um 10 Uhr hält Pfarrerin Schwietering-Evers den Gottesdienst und am Dienstag predigt um 10 Uhr Pfarrer Jochen Michalek.

Reinickendorf

Johanneskirche Zeltinger Platz 18, Frohnau: An Heiligabend gibt es um 13.30 Uhr eine Christvesper mit Konfirmanden-Krippenspiel und Nightingales, um 15 Uhr wird ein Weihnachtsmusical im Gemeindesaal aufgeführt. Um 15.30 Uhr beginnt eine Christvesper mit Pfarrer Ulrich Schöntube. Um 16.30 Uhr gibt es ein weiteres Weihnachtsmusical und um 17 Uhr eine Christvesper mit Pfarrerin Elisabeth Roth und anschließendem Turmblasen. Um 18.30 Uhr hält Pfarrerin Roth eine weitere Christvesper und um 23 Uhr feiert Pfarrer Schöntube die Christmette. Am Montag um 10 Uhr feiert Pfarrerin i.R. Doris Gräb den Festgottesdienst.

Apostel-Paulus-Kirche Wachsmuthstraße 25, Hermsdorf: Um 15.30 Uhr beginnt an Heiligabend das Krippenspiel der Kinder mit Pfarrerin Sylvia von Kekulé. Um 17 Uhr wird das Krippenspiel der Jugend mit Pfarrer Andreas Hertel aufgeführt. Um 17 Uhr feiert Pfarrerin von Kekulé den Gottesdienst in der Dorfkirche Lübars, um 19 Uhr und um 23 Uhr predigt Pfarrer Hertel in der Dorfkirche. Am ersten Feiertag predigt Pfarrerin von Kekulé um 10.30 Uhr in der Dorfkirche und am zweiten Feiertag gibt es in der Apostel-Paulus-Kirche einen Musikgottesdienst mit Pfarrer Hertel.

Dorfkirche Alt-Tegel Am Dorfanger Alt-Tegel: Heiligabend um 14 Uhr wird ein Krabbelgottesdienst für Familien mit Kleinkindern gefeiert. Um 16 Uhr folgt ein Krippenspiel. Um 23 Uhr feiert Pfarrerin Stephanie Waetzoldt die Christnacht.

Steglitz-Zehlendorf

Paulus-Kirche Kirchstraße 6, Zehlendorf: Um 14 Uhr gibt es an Heiligabend einen Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern, um 15.30 Uhr eine von Konfirmanden gestaltete Christvesper, um 17 Uhr eine Christvesper mit Superintendent Johannes Krug und um 22 Uhr eine Nachtmette mit Pfarrerin Donata Dörfel. Zusätzlich gibt es im Bürgersaal des Rathauses Zehlendorf um 16 Uhr und um 17.30 Uhr eine Christvesper Matthias Aettner. Am ersten Feiertag beginnt um 10 Uhr ein Christfest mit Kindergottesdienst mit Pfarrerin Dörfel in der Pauluskirche. Am Dienstag gestaltet Cornelia Füllkrug-Weitzel um 10 Uhr den Gottesdienst.

Spandau

St.-Nikolai-Kirche Reformationsplatz 1, Spandau: Um 14 Uhr und um 16 Uhr gibt es Heiligabend ein Krippenspiel mit Pfarrerin Irene Ahrens-Cornely. Um 17 Uhr feiert Pfarrer Björn Borrmann eine Christvesper. Um 18.30 Uhr gibt es eine weitere Christvesper und um 23 Uhr die Christmette mit Pfarrer Borrmann.

Tempelhof-Schöneberg

Apostel-Paulus-Kirche Klixstraße 2, Schöneberg: Heiligabend beginnt hier um 18 Uhr der Rundfunkgottesdienst mit Superintendent Pfarrer Michael Raddatz. Um 22 Uhr feiert Sebastian Huck einen musikalischen Lichtergottesdienst. Am zweiten Feiertag gibt es einen Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Uwe Moldenhauer.

Neukölln

Dorfkirche Alt-Buckow Neukölln: Heiligabend wird es um 14 Uhr und um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel von Pfarrer Claas Henningsen gestaltet. Um 16 Uhr und um 17 Uhr feiert Pfarrer Uwe Teichmann den Gottesdienst. Um 18 Uhr gibt es eine Singmesse mit Bodo Manegold und um 23 Uhr beginnt die Weihnachts­messe mit Pfarrer Claas Henningsen.

Friedrichshain-Kreuzberg

St.-Thomas-Kirche Bethaniendamm 23–27, Kreuzberg: Heiligabend um 15 Uhr feiert Vikar Alexander Schwartz eine Christvesper mit Krippenspiel. Um 17 Uhr beginnt eine Musikalische Christvesper mit Pfarrerin Friederike von Kirchbach. Um 23 Uhr gestaltet Pfarrerin Silke Radosh-Hinder die Christmette. Am ersten Feiertag gibt es einen Festgottesdienst mit Vikar Alexander Schwartz.

Pankow

Hoffnungskirche Elsa-Brändström-Straße 33, Pankow: Heiligabend beginnt um 11 Uhr ein Mini-Familiengottesdienst für die Kleinsten, um 15 Uhr gibt es ein Krippenspiel mit Pfarrerin Margarete Trende. Um 18 Uhr gestaltet Vikarin Josephine Furian einen Gottesdienst mit Bläsermusik und um 23 Uhr feiert Pfarrerin Trende die Christnacht. Am ersten Feiertag predigt um 18 Uhr Oberkirchenrätin Christina-Maria Bammel. Am Dienstag gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Rainer Thieswald.

Lichtenberg

Erlöserkirche Nöldnerstraße 43, Lichtenberg: An Heiligabend gibt es um 14.30 Uhr ein Krippenspiel mit Pfarrerin Sapna Joshi. Einen weiteren Gottesdienst gestaltet die Pfarrerin um 17 Uhr gemeinsam mit dem Chor und um 22 Uhr ist der Gospelchor mit dabei. Am zweiten Feiertag hält Pfarrerin Joshi um 10 Uhr einen Gottesdienst.

Treptow-Köpenick

Stadtkirche Kirchstraße 4, Köpenick: Am Sonntag findet um 15 Uhr ein Krippenspiel mit Pfarrer Musold statt. Um 16.30 Uhr und um 23 Uhr feiert Pfarrer Musold eine Christvesper. Um 18 Uhr lädt die Junge Gemeinde zum Weihnachtsspiel. Am Montag hält Pfarrer Ralf Musold um 10.30 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst und am Dienstag beginnt um 17 Uhr ein Singegottesdienst mit Pfarrerin Marit von Homeyer.

Marzahn-Hellersdorf

Gnadenkirche Alt-Biesdorf 59, Biesdorf: Heiligabend lädt Pfarrerin Claudia Pfeiffer um 14 Uhr zum Krippenspiel, um 15.30 Uhr gibt es ein Krippenspiel mit Pfarrer Justus Schwer, um 17 Uhr feiert Pfarrer Schwer eine Christvesper und um 23 Uhr spielt die Junge Gemeinde ein Weihnachtstheater. Am ersten Feiertag gibt es um 11 Uhr einen Gottesdienst mit Pfarrer Schwer. Am Dienstag feiert Pfarrerin Pfeiffer einen musikalischen Gottesdienst.