Berlin. An diesem Sonnabend wird es voll auf den Straßen und Schienen. Viele zugezogene Berliner verlassen die Stadt, um Weihnachten im Kreis der Familie zu feiern. Und diejenigen, die hier bleiben, sind in der Stadt unterwegs und erledigen am letzten verkaufsoffenen Tag vor Weihnachten ihre Einkäufe. Experten rechnen daher am 23. Dezember mit einem extrem hohen Verkehrsaufkommen, bevor es dann Heiligabend und an den Feiertagen ruhiger wird. Wir sagen Ihnen, was Sie in und um Berlin beachten sollten.

Autoverkehr

Wer Berlin mit dem Auto verlassen will, muss laut Automobilclub ADAC vor allem am Sonnabendvormittag mit langen Wartezeiten im Stau rechnen. "Größte Staufalle ist die Baustelle Michendorf zwischen Dreieck Potsdam und Dreieck Nuthetal", sagte Sandra Hass vom ADAC Berlin-Brandenburg. Schon an normalen Tagen gebe es dort im Schnitt drei kleine Unfälle pro Tag. Wer kann, sollte dieses Nadelöhr also möglichst meiden. Vorsicht sei erfahrungsgemäß auch an der Baustelle Petersdorfer Brücke bei Malchow auf der A19 nach Rostock geboten.

Richtung Süden gibt es vor allem für die A9 nach München Stauwarnungen aufgrund der Reisewelle in die Weihnachtsferien. Auch Richtung Norden wird es eng. Mit Staus rechnet der ADAC sowohl auf der A11 Richtung polnische Grenze als auch auf der A24 nach Hamburg. "Das Umfahren bringt hier nicht viel, denn auch die umliegenden Bundesstraßen werden am Vormittag voll sein", sagte Hass. Die ADAC-Sprecherin rät, wenn möglich, am späten Nachmittag loszufahren, denn dann ebbe der Reiseverkehr langsam ab.

Ganz ruhig werde es Heiligabend auf den Straßen. Wer sich in die Reisewelle begeben muss, der sollte eine längere Fahrtzeit einplanen. "Ratsam ist auch, eine Decke oder warme Winterjacke griffbereit zu haben, falls man stehen bleibt", so Hass. Wer in Wintersportregionen fährt, sollte auch an Schneeketten denken. Zum Einkaufen in der Innenstadt gelangt man am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bahnverkehr

Die Deutsche Bahn stellt sich am 23. Dezember auf volle Züge ein. Obwohl 35 Sonderzüge auf besonders nachgefragten Strecken eingesetzt werden, sind viele Verbindungen vor allem am Vormittag komplett ausgebucht. Schon am Freitag gab es auf etlichen Strecken keine Sitzplätze mehr und das setzt sich auch am Sonnabend fort.

Insbesondere die Züge ab Berlin in Richtung Westen (Hannover, Köln und Düsseldorf) sowie von Berlin Richtung Süden (Leipzig, Nürnberg und München) sind nach Angaben der Bahn sehr gut gebucht. Sehr stark nachgefragte oder ausgebuchte Züge sind in den Auskunftssystemen der Bahn mit einem "Achtung"-Zeichen gekennzeichnet. Die Bahn rät, nur mit Platzkarten zu reisen.

Wenn alle Plätze belegt sind, dann sind Buchungen nur zu anderen Zeiten in weniger nachgefragten Zügen möglich. Wenn man in der elektronischen Reiseauskunft das Häkchen "Schnelle Verbindung bevorzugen" herausnimmt, werden zum Beispiel neben ICE auch Intercity-Züge angezeigt oder es wird eine andere Streckenführung angeboten.

Die Deutsche Bahn empfiehlt den Reisenden möglichst den Gepäckservice von Haus zu Haus in Anspruch zu nehmen. "Das schont nicht nur den Rücken, sondern schafft auch Platz im Zug", sagte Burkhard Ahlert, Bahnsprecher für die Region Berlin und Brandenburg. Sehr viele Reisende werden auch am 26. Dezember und am 2. Januar erwartet.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die BVG rechnet am Sonnabend nicht mit extravollen Bussen oder Bahnen. Die U-Bahnen fahren auf allen Linien seit Freitag bis zum 26. Dezember mit durchgängigem Nachtverkehr (außer der U4 und der U55). Auch die S-Bahn stellt sich auf eine höhere Nachfrage während der Feiertage ein und bietet seit Freitag bis zum 27. Dezember einen durchgängigen Nachtverkehr an.

Kurz vor den Feiertagen machte die BVG vielen Fahrgästen mit drei neuen Aufzügen ein Weihnachtsgeschenk. An den U-Bahnhöfen Jannowitzbrücke (U8) und Siemensdamm (U7) gingen am Freitag neue Aufzüge in Betrieb. Am Bahnhof Kurt-Schumacher Platz (U6) in Reinickendorf läuft die Anlage bereits seit Donnerstag. Am Kurt-Schumacher-Damm wurde zusätzlich eine Fußgängerampel eingerichtet, damit die Fahrgäste den Aufzug auf dem Mittelstreifen sicher erreichen können.

Damit sind nun 118 U-Bahnhöfe barrierefrei zugänglich. Verbesserungen gibt es seit dem 18. Dezember für die Nutzer der Tramlinie M1. Statt eines Zehn-Minuten-Takts fahren die Bahnen zwischen Mitte, Am Kupfergraben und Pastor-Niemöller-Platz in Pankow im 7,5-Minuten-Takt. Auf den Strecken in Richtung Rosenthal Nord und Schillerstraße kommt alle 15 statt 20 Minuten eine Bahn.

