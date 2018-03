Tanzverbot? In Berlin wird auch an Karfreitag gefeiert

Berlin wäre nicht Berlin, wenn die Party an einem Tag ausfallen würde. Schon gar nicht an einem Freitag. Und so werden die Berliner auch an diesem Karfreitag trotz des offiziellen Tanzverbots nicht aufs Feiern verzichten. Dabei gilt nach der Feiertagsschutz-Verordnung des Landes Berlin am Karfreitag von 4 Uhr bis 21 Uhr eigentlich ein Verbot von "öffentlichen Tanzveranstaltungen" sowie "musikalischen Darbietungen jeder Art" in Räumen mit Schankbetrieb.

In Berlin stört das jedoch kaum einen Veranstalter. Egal ob Rockkonzert, Technoparty oder Karaoke, der Feierbetrieb der Hauptstadt läuft normal weiter: In Huxleys Neue Welt in Neukölln etwa beginnt heute Abend um 19 Uhr das Konzert der Metall-Band Haven Shall Burn. Der Elektroclub Sisyphos in Rummelsburg schließt zwischen Gründonnerstag und kommendem Dienstag erst gar nicht und feiert gleich durch. In den vergangenen Jahren führte dies aber nur selten zu Problemen mit dem Ordnungsamt.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Gesetzeslage in Berlin in dieser Hinsicht sowieso entspannt. Das Tanzverbot gilt in Berlin außer am Karfreitag noch am Volkstrauertag (19. November) und am Totensonntag (26. November). Rekordhalter ist Hessen: Dort müssen Feierwütige – zumindest theoretisch – an 15 Tagen die Beine stillhalten. Allgemein herrscht an den 19 Feiertagen des Jahres in mindestens einem Bundesland Tanzverbot. Inzwischen scheint die Regelung zum Teil als überholt angesehen. Schon 2016 beschloss daher die Berliner SPD auf ihrem Parteitag, das Tanzverbot in der Hauptstadt ganz abzuschaffen. Passiert ist seit dem jedoch nichts.

