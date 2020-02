Güter-Trams sollen Pakete in Berlin transportieren

Neue Idee für den Verkehr in Berlin: Liefer-Trams sollen nachts Pakete von Online-Händlern in die Innenstadt transportieren.

Der rot-rot-grüne Senat will den Verkehr in Berlin neu ordnen. Demnach könnte eine Güter-Tram Waren quer durch Berlin transportieren. Das würde nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch den Straßenverkehr entlasten – wenn es nach dem Willen des Berliner Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) geht. Das berichtet die „Berliner Zeitung“. City Hub heißt das Logistikkonzept, das Experten des Senats in Zusammenarbeit mit Unternehmen entwickeln.

Mit dem Online-Handel sei die Zahl der zu befördernden Pakete sprunghaft gestiegen. Die Auslieferung der Pakete belaste den Straßenverkehr und die Verfügbarkeit von Parkplätzen. Kirchner stellt sich laut Bericht vor, dass Bestellungen aus dem Internet mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum transportiert werden könnten.

Die Idee ist nicht reine Zukunftsmusik. Bei den Überlegungen für den Gütertransport seien die Experten der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf die Dresdener CarGoTram gestoßen. Die Bahn transportierte für Volkswagen 15 Jahre lang Autoteile nachts durch die Stadt. Als die Produktion von Phaeton und Bentley 2016 am Standort eingestellt wurde, blieb auch die Werksbahn im Schuppen. Doch die beiden Züge der CarGoTram werden noch immer gewartet und wären einsatzbereit. „Wir sprechen mit der BVG darüber, ob die Straßenbahn genutzt werden könnte, um Container mit Warenlieferungen in die Innenstadt zu bringen“, sagte Kirchner der "Berliner Zeitung".

Pakete sollen nachts transportiert werden

Der Warentransport solle nachts stattfinden, wenn der Personenverkehr geringer sei. Nach den Vorstellungen des Grünen-Politikers könnten demnach an den Betriebshöfen der Straßenbahn in Marzahn oder Lichtenberg Waren-Container von Lkw auf Güterwagen umgeladen werden. Vorstellbar sei, dass die Liefer-Trams zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark oder zur Kniprodestraße in Prenzlauer Berg führen. Dort gebe es Wendeanlagen und Abstellgleise, die Platz für die Güterwagen hätten. Von diesen Knotenpunkten aus sollen die Pakete dann weiter zu den Kunden transportiert werden. Dabei könnten auch umweltschonende Elektro-Lastenfahrräder zum Einsatz kommen, so Kirchner.

BVG-Sprecherin: "Wenn es ein Konzept gibt, prüfen wir das"

BVG-Sprecherin Petra Reetz sagte der Berliner Morgenpost zu dem Vorstoß: „Wenn uns jemand einen Plan vorlegt, werden wir das prüfen“. Grundsätzlich sei die Idee jedoch nicht neu. Vorstellbar sei ein Start-Up, das ein konkretes Konzept für den Gütertransport entwickele – denn das stehe noch aus.

Zu überlegen sei z.B., ob dafür Gleise um- oder neugebaut werden müssten. Unklar ist, wo die Waren von Lastwagen auf die Trams umgeladen werden könnten. Die Betriebshöfe in Lichtenberg oder Marzahn seien zu weit von der Innenstadt entfernt, so Reetz. Ein Problem sei auch, dass es bei der Straßenbahn keine Möglichkeit zum Überholen gebe, Personen- und Güterzüge müssten also hinter einander her fahren. „Wir transportieren Menschen durch die Stadt“, so Reetz, und die würden schließlich auch nachts unterwegs sein. Auch eine mögliche Lärmbelästigung der Anlieger sei zu berücksichtigen – und die wollten nachts schlafen.

