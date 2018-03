Hirn an!

Hirn an! Wagen Sie sich an dieses ziemlich schwere Berlin-Quiz?

Das trübe Berliner Wetter benebelt das Gehirn? Dann ist dringend Zeit für ein wenig Kopfarbeit! Wir haben ein kleines Berlin-Quiz zusammengestellt - mit ziemlich schweren Fragen aus allen Bereichen der Hauptstadt. Jetzt mitmachen, ein tolles Ergebnis holen und mit Freunden teilen!

Noch ein Quiz gefällig? Wie sagt's der Berliner richtig?

Wie viel Berliner(n) steckt in Dir? Wir haben einen kleinen Test vorbereitet. Zu jedem Begriff gibt es drei Beispielsätze, doch nur in einem wurde das Wort zutreffend verwendet. In welchem?

Zum Abschluss: BVG, RAW, ZOB: Wofür stehen diese Berliner Abkürzungen?

Der Berliner mag's gern kurz - und versteckt viele Begriffe hinter Buchstabenkürzeln. Doch wofür stehen die Abkürzungen eigentlich?

( BM )