Berlins Zoo ist der beste in Deutschland

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Das Magazin "Stern" hat 50 Zoos in Deutschland getestet. Die zehn besten großen Tierparks zeigen wir hier in Bildern.

Der Zoologische Garten Berlin sei vor allem wegen seiner hervorragenden Verbindung aus zeitgemäßer Tierhaltung und Denkmalschutz der eindeutige Sieger des Tests, hieß es vom "Stern“. Er erhielt das Prädikat "sehr sehenswert“, knapp vor dem Tierpark Berlin ("sehenswert“).

Von Ende März bis Mitte Juni waren "Stern"-Redakteur Rupp Doinet, der Berliner Biologe und der Zoohistoriker Dr. Harro Strehlow sowie der Hamburger Fachjournalist Herman Reichenbach als Tester unterwegs, die wissenschaftliche Aufsicht lag bei Prof. Dr. Helmut Pechlaner, dem ehemaligen langjährigen Direktor des Tiergartens Schönbrunn in Wien.

Einzeln überprüft wurden alle Mitgliedszoos des "Verbandes Deutscher Zoodirektoren“, des Dachverbands der wissenschaftlich geführten Tiergärten, sowie die drei übrigen Zoos, die Elefanten halten.

Begutachtet haben die Tester die Tierhaltung, die 80 Prozent der Gesamtnote ausmachte, die Gestaltung des Zooareals, die zehn Prozent zählte, und den Besucherservice, der ebenfalls mit zehn Prozent in die Gesamtnote einging. Um die Tierhaltung zu bewerten, betrachteten die Tester zum einen die Anlage: sieht es so aus, als würden die Tiere artgerecht gehalten, sehen die Tiere gesund aus, können sie klettern und sich wälzen, haben sie Sonne und Schatten und eventuell auch ein Becken zum Schwimmen? Außerdem wurde bewertet, ob die Besucher einen guten Blick auf die Tiere haben.

Insgesamt lobt der Stern, dass sich seit dem letzten Test im Jahr 2000 viel verbessert habe, es habe nur wenige Gehege gegeben, die in der Bewertung durchgefallen sind.

Wuppertal, Hamburg und Leipzig hinter Berlin

Auch in Berlin gab es solch einen Wermutstropfen: Das Jaguar-Gehege im Zoo landete in der Kategorie Schmuddelcke und wurde als "echter Weggucker" bezeichnet. Insgesamt bekam der Berliner Zoo aber Note 1,71, der Tierpark eine 1,8. Der äußerliche Eindruck der Berliner Anlagen wurde ingesamt mit einer glatten Eins bewertet, die Tierhaltung im Zoo mit einer 1,76 und im Tierpark mit einer 1,79, was ebenfalls Platz eins und zwei im Ranking alle Zoos bedeutet. Allein in der Kategorie Besucherservice landeten die Berliner Anlagen mit einer "passablen“ 2,5 nur auf Platz 12 und 13.

So gut schnitt kein anderer zoologischer Garten ab, auch keiner der kleinen, die gesondert bewertet wurden. Als klein gelten die Anlagen, die Tiere aus weniger als 20 der vom Stern festgelegten 25 Tiergruppen – beispielsweise wurden Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Bonobos zu Menschenaffen gruppiert – beheimaten. Der Görlitzer Naturschutzpark-Tierpark schnitt bei den kleinen mit der Gesamtnote 2,09 am besten ab. Unter den Top Ten der kleinen Zoos befanden sich aber auch zwei Brandenburger, nämlich der Eberswalder Zoo auf Platz zwei (Note 2,1) und der Cottbuser Tierpark auf Platz 5 (2,21).

Im Ranking der großen Zoos folgen auf die beiden Berliner Anlagen der Zoologische Garten Wuppertal (1,82), der Tierpark Hagenbeck in Hamburg (1,85) und der Zoologische Garten Leipzig (1,86).

Am unteren Ende der Liste der Großen finden sich der Zoologische Garten Saarbrücken und der Zoo Neunkirchen, die aber mit einer 2,52, beziehungsweise 2,55 noch als passabel bezeichnet wurden. Unter den kleinen Zoos erhielten acht Anlagen die Bewertung passabel, für den Naturtierpark Ströhen gab es nur ein "zweispältig" (Note 2,83).

Deutlich am schlechtesten bewertet wurde der Zoo in der Wingst (Niedersachsen), der eine 3,11 und damit ein "ärgerlich“ als Wertung bekam.