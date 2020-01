Berlin ist Deutschlands Internet-Hauptstadt

Berlins Bürger nutzen das Internet so stark wie sonst kaum jemand in Deutschland: Mehr als 70 Prozent der Hauptstadt-Bewohner sind online, Platz eins in der jährlichen Online-Studie der initiative 21, gemeinsam mit Hamburg. Und Brandenburg hat laut der neuen Studie aufgeholt.

Die Internet-Nutzung in Deutschland wächst so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Innerhalb eines Jahres hat sich die Geschwindigkeit sogar verdoppelt, 65 Prozent der Deutschen sind inzwischen Internet-Nutzer. Somit ist die Gruppe der Onliner in Deutschland binnen Jahresfrist um drei Millionen Menschen größer geworden.

Spitzenreiter bleibt unter allen Bundesländern Berlin gemeinsam mit Hamburg. 70,2 Prozent der Menschen hier nutzen das Internet. Damit wuchs die Zahl der Nutzer in der Hauptstadt um 2,3 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie (N)Onliner Atlas der Initiative D21 in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut TNS Infratest. Die Studie gehört mit mehr als 50.000 Interviews von über 14-Jährigen zur deutschlandweit größten Untersuchung über Internetnutzung. Seit acht Jahren wird auf diese Weise die Lage der Internet-Nation gemessen.

Ebenfalls positiv für Berlin: In der Hauptstadt sind auch überdurchschnittlich viele Frauen online, bundesweit sind es rund 58 Prozent (72 Prozent der Männer). Grundsätzlich wächst der Onliner-Anteil unter Männern stärker als unter Frauen, die nur 42 Prozent der neuen Onliner stellten. Mit einer Ausnahme: weibliche Teenager liegen mit einem Anteil von mehr als 94 Prozent vor den männlichen Jugendlichen.

Mit Bremen und Schleswig-Holstein liegt Berlin auch bei den Online-Nutzern, die 50 Jahre alt und älter sind, ganz vorne. Mehr als 45 Prozent der Generation 50plus gehen hier online, satte 13,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das Durchschnittsalter der Onliner liegt bundesweit bei 40,1 Jahre, das der Offliner bei 63,4 Jahre.

Allerdings gibt es auch einen Negativpunkt für Berlin: Im Jahr 2008 sind hier unterdurchschnittlich wenige Schulabgänger mit Volks- oder Hauptschulabschluss online, im bundesweiten Durchschnitt waren es ohnehin nur 47,4 Prozent dieser Gruppe, die das Internet daheim nutzten.

Brandenburg holt auf

Noch besser als in Berlin entwickelte sich die Internetnutzung in Brandenburg, das aber ingesamt nur auf Platz zwölf im Nutzerranking kam. Die Zunahme in Brandenburg könnte laut Studie auch auf Bevölkerungsverschiebungen zwischen Berlin und Brandenburg zurückzuführen sein. Bei der Nutzungsplanung, also denjenigen, die planen, sich einen Internetanschluss zuzulegen, liegt Brandenburg mit 5,4 Prozent vorne, „was eine positive Entwicklung im nächsten Jahr vermuten lässt“, heißt es in dem Bericht.

Fast zwei Drittel der Internet-Nutzer gehen derzeit über Breitbandanschlüsse online.Der Anteil hat binnen eines Jahres um fünf Prozentpunkte zugenommen. Vor zwei Jahren war es noch weniger als die Hälfte aller Internetnutzer. Somit ist das Breitband in Deutschland inzwischen zum Standardzugang geworden. Auch in diesem Bereich ist Berlin wieder spitze, sowohl bei der Betrachtung des Anteils unter den DSL-Onlinern (68,2 Prozent) als auch bezogen auf die (Gesamt-) Bevölkerung ab 14 Jahren (47,9 Prozent).

Gut drei Prozent der Internet-Nutzer haben bereits ihren Breitband-Zugang über das Fernsehkabel gewählt, alle übrigen Breitbandsurfer nutzen DSL.

Der Ost-West-DSL-Graben bleibt

Zumindest was die Geschwindigkeit angeht, scheint der digitale Graben zwischen Metropolen und ländlichen Regionen kleiner zu werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei der Breitbandnutzung der Unterschied auf gut fünf Prozent mehr als halbiert. Auch in Orten mit weniger als 5000 Einwohnern surfen mehr als 60 Prozent der Internet-Nutzer breitbandig.

Allerdings nennt die Studie hier nur Durchschnittswerte. Nach wie vor sind viele Orte von einem schnellen und preisgünstigen Internet-Anschluss über DSL abgeschnitten. Insbesondere in ländlichen Regionen sind die Hausanschlüsse häufig zu weit entfernt von den Vermittlungsstellen der Telekom, als dass sie noch Daten in hoher Geschwindigkeit transportieren könnten. Dort kann dann auch die Telekom keinen DSL-Anschluss mehr anbieten. Diese „weißen Flecken“ sollen jedoch künftig weiter abgebaut werden.

Die Initiative D21 begründet die Zunahme der Onliner in Deutschland mit sinkenden Internet-Zugangspreisen, der verbesserten Arbeitsmarktsituation und einer guten Konjunkturlage. Tatsächlich sind die Preise im vergangenen Jahr noch einmal kräftig gefallen. Vielerorts gibt es das Komplettpaket aus schnellem Internet und einer Telefon-Flatrate bereits für 29 Euro pro Monat. Offenbar war damit für viele Nichtnutzer in Deutschland eine Einstiegshürde gefallen. Doch insgesamt ist Deutschland nach wie vor von einem digitalen Graben zwischen Ost und West durchzogen. Positive Ausnahme im Osten ist erneut Berlin mit dem bundesweit niedrigsten Offliner-Anteil.

Acht von zehn Berufstätigen sind Internetnutzer

Und obwohl die Preise für Internetzugänge stetig fallen, spielen sie offenbar für die Nutzung immer noch eine Rolle. Denn grundsätzlich gilt, je höher das Einkommen, desto eher online. Ein Onliner verfügt statistisch über eine durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen von 2337 Euro pro Monat. Offliner hingegen stehen nur 1567 Euro zur Verfügung. Dementsprechend sind acht von zehn Berufstätigen auch Internet-Nutzer. Bei Nicht-Berufstätigen ist es nicht einmal jeder zweite.

Nicht nur Deutschland, auch Europa rückt bei der Internetnutzung zunehmend zusammen. Die Unterschiede zwischen den führenden und den aufholenden Staaten nehmen ab. Nach den Zahlen der Statistikbehörde Eurostat liegt die Internetnutzung in Deutschland bei 72 Prozent. Zur Differenz mit den Zahlen des (N)Onliner-Atlas kommt es, weil Eurostat nur Einwohner zwischen 16 und 74 Jahren berücksichtigt, während die D21-Studie alle Einwohner ab 14 Jahren zählt. In der Eurostat-Statistik steht Deutschland an siebenter Steller unter den 27 Staaten der Europäischen Union. Der europäische Durchschnitt beträgt 52 Prozent. In Europa ist Frankreich der größte Aufsteiger. Dort nahm die Internet-Nutzung zwischen 2006 und 2007 von 47 auf 64 Prozent zu. Island ist übrigens das erste Land, in dem 90 Prozent der Einwohner Onliner sind.