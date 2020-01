Berliner erscheint mit Waffenarsenal bei der Polizei

Schwer bewaffnet erschien ein 36-Jähriger Lichtenberger Mittwochnachmittag auf dem Polizeiabschnitt 62 in der Cecilienstraße – allerdings um Waffen und Munition abzugeben. Ein Bekannter seiner in Nordrhein-Westfalen lebenden Eltern sei im vergangenen Jahr verstorben und habe die Waffen hinterlassen, sagte der Mann.

Die Witwe des Verstorbenen habe ihn gebeten, sich der Waffen anzunehmen, sagt der Mann Morgenpost Online. Am Montag habe er das „Erbe“ dann zunächst mit einem Fahrzeug auf sein Gartengrundstück im brandenburgischen Rehfelde gebracht und sich dann an einen Händler gewandt, um die Echtheit der Waffen prüfen zu lassen. Doch der Experte verwies ihn an ein Museum. Tatsächlich suchte der Mann ein Museum auf, dessen Kurator ihm wiederum empfahl, den Nachlass umgehend bei der Polizei abzugeben. Im Museum sei man an einigen Stücken durchaus interessiert gewesen, sagte der 36-Jährige. Sollte die Polizei es schließlich zulassen, würde man dort wohl gerne einige der Waffen zeigen.

Am Mittwoch ging der Mann dann zur Polizei. Die erstaunten Beamten zogen die Kriminaltechniker für Sprengstoffe hinzu, die die Maschinengewehre, diverse Langwaffen, Sprengpatronen, Panzerfäuste und Abwehrkanonen sowie dazugehörige Munition als schuss- und sprengfähig einstuften. Sie sorgten für einen sicheren Abtransport. Einige Gewehre konnte der Berliner aber wieder mitnehmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Mann, der die Waffen abgegeben hat, gilt aber nicht als Beschuldigter, hieß es von Seiten der Polizei.

Erst Ende Mai waren in der Garage eines Einfamilienhaus in Sachsen-Anhalt eine sehr gut erhaltene Flugabwehrkanone (FLAK 38), 31 illegale Schusswaffen, darunter fünf Maschinenpistolen und sieben Sturmgewehre gefunden worden. Bei insgesamt 16 Durchsuchungsmaßnahmen in drei Bundesländern, darunter Berlin, hatten Polizeibeamte zudem weitere Waffen sichergestellt unter anderem bei einem 20-jährigen Büchsenmacher in Wilmersdorf.