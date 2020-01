Das ist Berlins gefährlichster Fußgängerüberweg

Rund um die Friedrichstraße drängen sich die Fußgänger, nicht zuletzt, weil dorthin die Touristen strömen. Doch genau in dieser Gegend sind die Fußgängerüberwege im Durchschnitt nicht gut genug gestaltet. Zu diesem Ergebnis kommt der Allgemeine Deutsche Automobilclub ADAC in einer neuen Studie. Ebenso wie München schnitt Berlin ingesamt nur „ausreichend“ ab.

Im Rahmen eines europaweiten Projekts testete der ADAC 215 Fußgängerüberwege in 17 europäischen Großstädten. Bewertet wurden Gestaltung und Konzeption, die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und der Zugang. Unebener Fahrplanbelag, zu kurze Grünphasen und Stolpersteine für Behinderte brachten etwa Minuspunkte.

Vier Übergänge fielen in Berlin glatt durch. Als schlechtesten bezeichneten die Tester den von der Behren- zur Friedrichstraße. Die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht sei schlecht, beziehungsweise sehr schlecht, die Gestaltung und Konzeption nur mäßig. Zudem kritisierten die Tester, dass parkende Autos den Sichtkontakt von Fußgängern und Autofahrern behinderten. Ein Plus gab es nur für den Zugang. Ähnlich fiel das Urteil für den Übergang von der Friedrichstraße zur Taubenstraße aus.

Dem Übergang Französische/Charlottenstraße mangelt es vor allem an Sichtbarkeit und auch Gestaltung und Zugang bekamen nur eine mäßige Bewertung.

Schließlich bekam noch der Übergang Friedrichstraße/Dorotheenstraße ein dickes Minus, vor allem für die Konzeption und die Sichtbarkeit bei Tag.

Der Grünpfeil bekam schlechte Noten

Positiv bewerteten die Tester in Berlin an den zwölf getesteten Überwegen den Fahrbahnbelag, die Breite, die Länge der Grünphasen sowie die Tatsache, dass es exklusive Grünphase gibt, in denen alle Autos rot haben. Außerdem heißt es in den Testergebnissen, es gebe größtenteils keine Hindernisse an den Überwegen, so dass Sichtkontakt zwischen Autofahrern und Fußgängern zumindest am Tag gut möglich sei. Auch abgesenkte Bürgersteige, die Rollstuhlfahrern den Zugang zur Straße ermöglichen, und die hörbaren Signale für Sehbehinderte brachten gute Noten.

Doch auf der anderen Seite monierten die Tester, dass es an fast allen Überwegen ohne Ampel auch keine Straßenmarkierungen gebe, weshalb sie vor allem nachts für Autofahrer schwer zu erkennen seien. Der Zugang für Rollstuhlfahrer werde zudem teilweise durch Ampelpfosten erschwert. Auch der Grünpfeil missfiel den Testern, sie kritisierten, dass rechtsabbiegende Autos den Fußgängerweg während Grünphasen kreuzten.

Die Gesamtnote „mäßig“ bekamen in Berlin die Übergänge Dorotheen-/Charlottenstraße, Behren-/Glinkastraße und Friedrich-/Jägerstraße.

Berlin hat aber auch etwa Positives zu bieten: Eins von zwei möglichen „Plus“ gab es für die Straßenquerungen Friedrich-/Georgenstraße und Friedrich-/Französische Straße sowie Friedrichstraße/Unter den Linden. Als einziger deutscher Übergang schaffte es zudem die Berliner Kreuzung Unter den Linden/Bebelplatz unter die besten zehn Europas. Nur die Konzeption bekam hier ein „mäßig“ in allen anderen Kategorien schnitt der Übergang gut oder sehr gut ab.

London ist topp, Brüssel ein Flop

Insgesamt fiel in Europa jeder achte der gestesteten Übergänge mit der Note 'bedenklich' durch. Etwas mehr als die Hälfte erhielt die Wertung 'gut'. Nur zwei Übergänge, beide in London, schafften ein 'sehr gut'. London wurde auch Gesamtsieger mit den vorbildlichsten Fußgängerübergängen. An der Kreuzung Tothill Street und Storey’s Gate liegt der beste Übergang, der mit seiner baulichen Gestaltung mit Mittelinsel, auffälliger Straßenmarkierung samt Zebrastreifen, orange-farbigen Lichtkugeln und beleuchteten Pfosten sowie der Absenkungen des Bordsteins, Blindenleitsystem und akustischen Hilfsmitteln punktete.

Schlusslicht des europäischen Vergleichs wurde ein ampelloser Überweg an der Kreuzung Rue Lesbroussart und Rue Van Elewyckstraat in Brüssel. Selbst am Tag sei der Überweg nur sehr schlecht zu sehen, hieß es. In Brüssel befinden sich insgesamt vier der fünf schlechtesten Übergänge, was der Europastadt den letzten Platz in der Gesamtwertung einbrachte.

Zu schlecht sichtbar, zu große Vielfalt

Die schlechte Sichtbarkeit bei Tag zog sich durch den gesamten Test. Nahezu ein Viertel der Überwege fiel durch. Verantwortlich dafür waren in erster Linie schlecht gewartete Ampeln oder Straßenmarkierungen, Hindernisse, die sowohl Fahrern als auch Fußgängern die Sicht erschwerten, und vor allem Autos, die am Überweg parkten.

Die Tester kritisierten zudem in ihrem Fazit die „Europa-typische, große Vielfalt baulicher und konzeptioneller Lösungen“. „Das erhöht nicht eben die Sicherheit, schon gar nicht, wenn man als Tourist unterwegs ist und die Gepflogenheiten des Gastlandes nicht kennt“, heißt es in einer Veröffentlichung des ADAC.