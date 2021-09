Wahlen in Berlin: Ein Drittel wählt per Brief

Während die Parteien in den kommenden Tagen in den Endspurt gehen, haben so viele wie nie ihre Entscheidung bereits getroffen.

Wahlen in Berlin Ein Drittel der Berliner wählt per Brief

Berlin. Am 26. September haben 2.470.693 Berlinerinnen und Berliner die Wahl. Traditionell beginnt in der Woche vor der Stimmabgabe die heiße Phase für die Wahlkämpfer. Doch im Superwahljahr 2021 ist alles anders, denn bislang hat bereits ein Drittel der Berliner (Stand 16. September) Briefwahl beantragt, wie aus der Statistik der Landeswahlleiterin in Berlin hervorgeht. Das sind rund zehn Prozent mehr als bei den letzten Wahlen 2017 und so viele wie noch nie zuvor. Viele der knapp eine Million Briefwähler dürften ihre Wahlzettel zudem bereits abgegeben haben, statistisch ist dies allerdings nicht erfasst. Für die Parteien ist dies jedoch kein Grund, den Endspurt abzublasen.

„Der höhere Briefwahl-Anteil war angesichts der Pandemie zu erwarten, gleichzeitig ist die Zahl der weiterhin Unentschlossenen offenbar auch unter den Briefwählerinnen und Briefwählern noch sehr hoch“, sagte Nina Stahr, Landesvorsitzende der Berliner Grünen, am Sonntag der Berliner Morgenpost. „Deshalb werden wir bis zum Wahltag um jede Stimme kämpfen.“ So sieht das auch Berlins Linke: „Wir machen unvermindert weiter“, sagte Linksfraktion-Sprecher Thomas Barthel. Die Partei habe bis zum kommenden Sonntag noch zahlreiche Wahlkampftermine auf der Agenda.

Trend zur Briefwahl auch bundesweit zu beobachten

Wahlleiterin Petra Michaelis hatte bereits vor einer Woche mitgeteilt, sie gehe davon aus, dass der Anteil der Briefwähler dieses Mal auf bis zu 50 Prozent steigt. Denn noch bis zum 24. September, 18 Uhr, kann der Antrag zur Briefwahl beim zuständigen Bezirkswahlamt eingehen. Corona verstärke diesen schon länger zu beobachtenden Trend der Stimmabgabe per Brief, so Michaelis.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Trend, der auch bundesweit zu beobachten ist. So hatte bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März dieses Jahres der Anteil der Briefwähler ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Rund 66 Prozent aller Berechtigten hatten dabei ihre Stimme auf diesem Weg abgegeben, mehr als doppelt so viele wie bei der Landtagswahl 2016.

Auch steigt der Anteil der Menschen, die per Briefwahl und nicht im Wahllokal abstimmen, bei Bundestagswahlen seit der Wiedervereinigung stetig. Gaben 1990 nur 9,4 Prozent auf diesem Wege ihre Stimme ab, waren es 2017 bereits 28,6 Prozent. Bundeswahlleiter Georg Thiel zufolge ist die gegenwärtige Zunahme kein Anlass zur Sorge: Die Briefwahl sei sicher, bisher habe es keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten gegeben, sagte er.

Parteien haben Trend zur Briefwahl berücksichtigt

Den Trend zur Briefwahl und zur vorgezogenen Stimmabgabe haben die Parteien in ihren Wahlkampagnen bereits berücksichtigt. „Seit Wochen werben wir auf der Straße, an den Haustüren, aber auch online für die SPD“, so SPD-Sprecherin Claudia Kinscher. Und der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers erklärte: „Wir haben so früh wie nie zuvor mit der Wahlkampagne begonnen.“ So habe man bereits zwei Mal 300.000 Briefe des Spitzenkandidaten Kai Wegner an Berliner Haushalte verschickt. „Das war dem Trend zur Briefwahl geschuldet, normalerweise hätten wir das erst in dieser Woche gemacht.“ Dennoch werde die Partei in dieser Woche noch einmal nachlegen – etwa mit neuen Plakaten.

„Da die höhere Zahl an Briefwählerinnen und -wählern absehbar war, haben wir unseren Wahlkampf von Beginn an mit dem Wissen geplant, dass viele Berliner bereits sechs Wochen vor dem eigentlichen Urnengang ihre Wahl treffen und das dementsprechend in unserer Strategie und Budgetplanung berücksichtigt“, sagte Peter Kastschajew, Sprecher der Berliner FDP.

Insgesamt sechs Stimmen haben die Berliner, die sich auf die Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sowie auf den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ verteilen. Insgesamt 2,8 Millionen Menschen sind zudem zur Wahl der Bezirksverordnetenversammlung berechtigt: Hier liegt das Wahlalter bei 16 Jahren, und auch in Berlin lebende Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedstaaten sind wahlberechtigt.