Götz Schubert - Ein Mann für alle Wetterlagen

Ölzeug, wasserfester Schuh- und Hosenschutz, Mütze und Kapuze: Als Götz Schubert am Maxim Gorki Theater um die Ecke biegt, erinnert er ein wenig an einen Fischer auf Hochsee. Wir sind zum spazieren verabredet an einem Tag, an dem sich der Herbst nicht mehr verleugnen lässt. Es regnet – und zwar in Strömen –, aber dies Mann meint es ernst. Eineinhalb Stunden werden wir an den Stationen seiner Theaterkarriere entlanglaufen, bis wir uns eine Pause im Café erlauben. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, nicht wahr? Sie frieren doch nicht etwa?

Zuerst aber das Bild. Als Motiv hat der Fotograf die Säulen vor der Neuen Wache gewählt. Götz Schubert befreit sich für das kurze Shooting von einem Teil seines Regenschutzes. Er wollte schon immer mal vor der Kamera die Hosen runterlassen, sagt er und lacht. Wieder eingepackt geht es los. Noch einen weiteren Vorteil habe der Aufzug samt coronabedingter Mund-Nasen-Bedeckung, so der Schauspieler. In der S-Bahn könne er mit Musik auf den Ohren nun vollständig seiner Umwelt abhanden kommen und dem Erkanntwerden entgehen.

Schubert ist aus Potsdam angereist. Seit die beiden Kinder aus dem Haus sind, lebt er dort mit seiner Frau, der Schauspielerin Simone Witte. Die beiden haben sich auf der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch kennengelernt, die Schubert von 1983 bis 1987 besuchte. Der Beruf war für ihn immer alternativlos, sagt er. Weil sein älterer Bruder Veit Schubert ebenfalls die Ernst Busch besuchte, habe er sich zunächst für ein Lehramtsstudium in Kunst und Mathematik eingeschrieben und mit einer Karriere als Bühnenbildner geliebäugelt, um nicht das gleiche zu machen. Bevor eine der beiden Optionen wirklich in Gang kommen konnte, erhielt er jedoch die Zusage aus Berlin und fand zu seiner wahren Bestimmung.

Kreativität und Liebe zum Film von den Eltern mitbekommen

Geboren und aufgewachsen ist Götz Schubert in Pirna. Der Vater, von Beruf Grafiker, habe in seiner Freizeit Filme gedreht, in denen die Söhne die Hauptrollen übernahmen. Die Mutter, eine temperamentvolle Frau, habe gemalt. Irgendetwas von dieser Kreativität müsse wohl hängengeblieben sein, sagt Schubert. Schon früh habe ihn das Theater fasziniert. Wenn am Schauspielhaus in Dresden das Licht erlosch und das Gemurmel verstummte, sei das für ihn ein magischer Moment gewesen. Der Moment, in dem er wusste, dass er Schauspieler werden wollte.

Ganz leise verraten Sprachmelodie und Betonung die sächsische Herkunft bis heute, wenn der 57-Jährige spazierend ins Reden kommt. Der Schauspieler Götz Schubert hingegen spricht einwandfreies Hochdeutsch und wird vor der Kamera oder auf der Bühne schon auf diese Weise zu einem anderen. Der Mensch Götz Schubert ist ein kurzweiliger Geschichtenerzähler mit erstaunlich detailreicher Erinnerung. Wenn er einen längeren Gedanken fassen möchte oder in seinem Gedächtnis nach Zahlen kramt, bleibt er stehen, um sich besser konzentrieren zu können. Intendanten, Kollegen, Stücke, genaue Datumsangaben: Vor allem, wenn es ums Theater geht, hat er alles ganz genau parat.

Götz Schubert und Morgenpost-Redakteurin Annika Schönstädt unterwegs zu den Berliner Theaterstationen des Schauspielers.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

So werden die Anfangsjahre seiner Schauspiellaufbahn lebendig, als wir das Maxim Gorki Theater in Richtung Kupfergraben hinter uns lassen. An dem Haus in der Dorotheenstadt hatte Schubert von 1987 bis 1993 sein erstes Engagement. Er sei in der luxuriösen Situation gewesen, nach der Schauspielschule auch ein Angebot des Deutschen Theaters vorliegen zu haben, sagt er. Die Entscheidung fürs Gorki sei gefallen, weil er sich den „Olymp“ als 24-jähriger Nachwuchsschauspieler aus der Provinz noch nicht recht zugetraut habe.

Das kleine Gorki hingegen sei genau die richtige Spielwiese gewesen, um sich auszuprobieren und auch mal übers Ziel hinausschießen. Ganz sicher sei nicht jede Rolle gut gewesen, sagt Schubert und lacht. Aber das sei schließlich das Privileg der Jugend. Besondere Erinnerungen habe er an seinen Hitler in George Taboris „Mein Kampf“ und an sein ersten Stück „Victor oder Die Kinder an der Macht“ von Roger Vitrac. Nach der Hauptfigur benannte er seinen Sohn, der im Jahr der Premiere geboren wurde und heute als Romanautor und Student in Hildesheim lebt. „Die Zeit am Maxim Gorki Theater war das beste, was mir als Anfänger passieren konnte“, sagt Götz Schubert.

Frühe Karriere am Maxim Gorki und Deutschen Theater

Emotional und handwerklich gefestigt wagte sich der Schauspieler sechs Jahre später dann doch ans Deutsche Theater. Wirklich angekommen sei er allerdings erst 1996 mit Thomas Brussigs „Helden wie wir“. Durch den Erfolg habe er die Ehrfurcht vor den arrivierten Kollegen ablegen können. Dass ihm mittlerweile jüngere Talente ebenso respekterfüllt begegnen sei für ihn noch immer erstaunlich. „Ich bin immer noch genauso aufgeregt wie am Anfang.“ Überhaupt sei Schauspielerei immer eine Ensembleleistung, sagt Götz Schubert, als wir die Weidendammer Brücke überquert haben und vor dem Berliner Ensemble stehen – eine weitere Station in seiner Vita.

Das bedeute im Zweifelsfall auch, den König jemand anderen spielen zu lassen. Er habe, je nach Stück, gelernt, sich in beide Rollen zu fügen. Gerade beim Film seien kleinere Parts oft anspruchsvoller, weil das schauspielerische Abliefern an nur wenigen Drehtagen und ohne große Vorbereitung schwerer falle. Und sei nicht der Jago, den Schubert 1998 am Deutschen Theater spielte, eigentlich die komplexere Rolle als der Othello?

„Am Theater ist jeder Abend anders“, so viel sei sicher, sagt Götz Schubert. Schon allein deshalb, weil die eigene Konstitution immer mitschwinge. „Man kann nicht alles ausschalten.“ Manches gelinge deshalb besonders gut, anderes überhaupt nicht. In beiden Fällen das unmittelbare Feedback des Publikums zu erleben, sei einer der schönsten Aspekte seines Berufes und mit der Grund, weshalb er auch heute, wo sich sein Arbeitsschwerpunkt in Richtung Film verschoben hat, mindestens einmal im Jahr auf der Bühne stehen wolle. Das erde ihn. „Theater ist wie ein Live-Fußballspiel. Man schaut den Menschen beim Machen zu.“

Vielleicht doch ein Kaffee? Schubert schlägt das „Zimt Zucker“

Während Götz Schubert seine Gedanken sortiert, stehen wir unter der S-Bahn-Brücke am Schiffbauerdamm, um dem Regen wenigstens kurz zu entkommen. Vielleicht doch ein Kaffee? Schubert schlägt das „Zimt Zucker“ vor, doch alle Plätze sind belegt. Also ein Becher zum Mitnehmen. „Wir ziehen den Spaziergang jetzt durch“, sagt er und lacht. Seine Tochter habe an diesem Tag übrigens Absolventenvorführung, erzählt er, als wir die Albrechtstraße hochlaufen. Genau wie Vater und Onkel studiere Lotte Schauspiel an der Ernst Busch.

Vor dem Deutschen Theater angekommen betätigt sich Götz Schubert als Fremdenführer. Garderobe, Intendanz, Bühneneingang, künstlerisches Betriebsbüro, zeigt er auf die einzelnen Fenster und Türen. Trotz aller Liebe zu einem der, wie er finde, schönsten Häuser Deutschlands, habe er sich Anfang der 2000er-Jahre gegen ein Engagement auf Lebenszeit entschieden, auch um mehr drehen zu können. Anfangs sei das mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden gewesen. Weil er immer auch bereit gewesen sei, kleinere Rollen anzunehmen, habe er sich im Laufe der Jahre jedoch eine große Präsenz im Fernsehen und 2016 schließlich eine Kommissarenrolle erspielt. An der Seite von Yvonne Catterfeld steht er seitdem in der ARD-Reihe „Wolfsland“ vor der Kamera. Der Donnerstagskrimi, der ursprünglich ein „Tatort“ werden sollte, wurde auf Schubert zugeschnitten, das habe er sich erarbeitet, findet er. Mit zwei Filmen im Jahr, demnächst wieder am 3. und 10. Dezember, habe er mittlerweile Planungssicherheit, könne Gastspiele am Theater annehmen und anderes absagen. „Dass ich Rollen nur für Geld gespielt habe, ist lange her“, sagt er.

Mit der Kommissarenrolle in die berufliche Sicherheit

Mit den Abbiegen in die Luisenstraße passieren wir den Campus der Charité. Unter dem Schutz eines Hauseingangs bleibt Götz Schubert wieder stehen. Er wolle noch etwas erzählen. Während er 1994 für die Premiere von „Engel in Amerika“ am Deutschen Theater auf der Bühne stand, sei nämlich genau hier seine Tochter geboren. Seine Frau habe eigentlich bei der Vorstellung, er bei der Geburt dabei sein wollen, doch frühzeitige Wehen brachten den Plan durcheinander. Auch die Geburt seines Sohnes habe er verpasst, weil im Klinikum im Buch durch Bauarbeiten kein Platz im Kreißsaal war. Von der damaligen Wohnung an der Gleimstraße in Prenzlauer Berg sei er deshalb in regelmäßigen Abständen, ausgestattet mit 20-Pfennig-Stücken, zu einer Telefonzelle gelaufen, um sich nach dem Stand zu erkundigen.

Wir setzen unseren Spaziergang auf der Invalidenstraße fort. Am U-Bahnhof „Naturkundemuseum“ bietet sich noch einmal die Chance auf ein wärmendes Getränk im Trockenen. Wir entscheiden uns dafür. Ganz in der Nähe, an der Zinnowitzer Straße, befindet sich seit zwei Jahren die Schauspielschule Ernst Busch, die Götz Schubert noch an ihrem ehemaligen Standort in Schöneweide besuchte, unter anderem in einem Jahrgang mit Jan Josef Liefers, Gerit Kling und Simone Thomalla. Einen gemeinsam Stil will Götz Schubert bei den Kollegen nicht erkennen. Absolventen von der Ernst Busch zeichne allerdings aus, dass sie allesamt sehr gut und markante Schauspielerpersönlichkeiten seien. Die eigene Person und die Rolle so miteinander zu verbinden, dass der Part davon profitiere, das habe er auf der Schauspielschule gelernt. Ansonsten seien die Herangehensweisen ebenso unterschiedlich wie die Rollen selbst. „Der Beruf besteht immer aus Dem-Anderen-Etwas-Vormachen. Egal wie weit man geht. Gut ist es, wenn man genau das nicht merkt, den Trick nicht erkennt, wie bei der Zauberkunst.“

Götz Schubert: „Meine Schublade hat ganz viele Fächer“

Natürlich könne man das Handwerk auch im Ausüben lernen. Kollegen, die nicht auf einer Schauspielschule waren, liefen seiner Ansicht nach jedoch eher Gefahr, sich nicht über einen Typ hinaus entwickeln zu können. Er selbst habe dank seines anfänglichen Theater-Schwerpunkts und erst später Kommissarenrolle nie das Gefühl gehabt, auf einen Rollentyp festgelegt zu sein. „Meine Schublade hat ganz viele Fächer“, sagt er. „Glücklicherweise.“ Neben der Schauspielerei arbeitet Götz Schubert auch als Hörbuchsprecher, in unregelmäßigen Abständen steht er am Schauspielhaus in Hamburg auf der Bühne. Es sei angenehm, mehrere Standbeine zu haben, vor allem, wenn die Filmbranche sich wieder einmal von ihrer unerfreulichen Seite zeige. „Es gab Zeiten, in denen mir das Drehen auf den Zeiger ging. Weil die Texte haarsträubend waren, weil einfach die Qualität nicht gestimmt hat“, sagt er. Dazu seien Schauspieler dort sehr abhängig vom Drumherum, beispielsweise das Wohlwollen des Regisseurs oder der Schnitt.

Der Druck durch die Streaminganbieter zwinge auch das deutsche Fernsehen zu mutigeren Projekten, sagt Schubert. Beispielsweise das Ferdinand-von-Schirach-Stück „Gott“, dessen Verfilmung am 23. November im Ersten läuft. Ein fiktiver Ethikrat, dem Schubert als Arzt angehört, diskutiert über die Frage nach dem Recht auf aktive Sterbehilfe. Im Anschluss sind die Zuschauer dazu aufgerufen, per Abstimmung selbst ihre Meinung zu äußern. Schubert, der in der Vergangenheit dazu gezwungen war, sich privat mit dem Thema auseinanderzusetzen, engagiert sich als Botschafter der Deutschen Hospiz- und Palliativstiftung, um Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren.

„Jeder sollte irgendwann mal über den Tod nachgedacht haben“, sagt er. „Das ist auch deshalb heilsam, weil wir uns dann nicht einbilden, dass wir ewig leben.“ Bis zum Ernstfall hat Götz Schubert allerdings noch einiges vor. In seinem letzten Film durfte er singen und hat daran Gefallen gefunden. Gerade plant er zudem ein eigenes Bühnenprogramm. „Im Alter kann ich immer noch mit Lesungen durch die Lande reisen“, sagt er. „Aber jetzt hätte ich gern noch ein bisschen Zirkus.“

Zur Person

Leben Götz Schubert wurde 1963 im sächsischen Pirna geboren. Von 1983 bis 1987 besuchte er die Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, wo er seine Frau Simone Witte kennenlernte. Die beiden haben gemeinsam einen Sohn und eine Tochter. Sein älterer Bruder Veit Schubert ist ebenfalls Schauspieler. Schubert lebt mit seiner Frau in Potsdam.

Werdegang Bis 1993 war Götz Schubert am Maxim Gorki Theater engagiert. Er wechselte anschließend ans Deutsche Theater, später ans Berliner Ensemble. Ab 2013 gehörte er zum Ensemble des Schauspielhauses in Hamburg. Er spielte Rollen wie Hitler in „Mein Kampf“ von George Tabori, Jago in William Shakespeares „Othello“, Siegfried in „Die Nibelungen“ von Friedrich Hebbel und Peachum in „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht. Daneben drehte er immer wieder für Film und Fernsehen. Seit 2016 spielt er in der ARD-Reihe „Wolfsland“ an der Seite von Yvonne Catterfeld. Zudem ist Schubert als Hörbuchsprecher tätig. Er wurde unter anderem mit einem Bambi, dem Adolf-Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.