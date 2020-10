Charité-Chef Heyo Kroemer ist ein gelassener Kommunikator

Berlin. Mit Lederjacke und Charité-Kaputzenpulli tritt Heyo Kroemer an einem sonnigen Herbstmorgen aus seiner Haustür. Der Vorstandsvorsitzende der Charité mag es gern leger; ist froh, dass sich die früher allgegenwärtige Krawattenpflicht auch in höheren Kreisen auf dem Rückzug befindet. Vor dem prächtigen Altbau fließt die Spree, der quirlige Moabiter Kiez ist nur einen Block entfernt.

Sich eine Professorenvilla im Grunewald zu mieten, sei für ihn und seine Frau nicht in Frage gekommen, als sie vor einem guten Jahr nach Berlin gezogen sind, erzählt er. Auch das luxuriöse Penthouse mit Panoramablick, das ihnen der Vermieter zunächst angeboten hatte, schlugen sie aus und nahmen stattdessen eine normale Wohnung im zweiten Stock.

Er sei keiner, der aufgibt, sagt Kroemer

Die Lage sei perfekt, sagt der Pharmakologe, der 2019 Karl Max Einhäupl als Chef der größten deutschen Universitätsklinik beerbt hat. Schon immer wollte er gern hier wohnen, seit er als Chef der Universitätskliniken von Greifswald und später von Göttingen immer wieder mal in der Gegend um den Spreebogen unterwegs war. Von seiner Wohnung fährt er ganz entspannt mit dem Rad zu seinem Büro in der Charité.

Der Mann stammt aus Aurich in Ostfriesland, da ist Fahrradfahren auch bei schlechterem Wetter der Normalfall. Seine Eltern betrieben in der Kreisstadt eine Apotheke. Er selbst studierte Pharmazie, wollte zunächst das Geschäft übernehmen, ehe alles anders kam. „Ich hatte dann relativ schnell die Vorstellung entwickelt, dass ich unbedingt Professor für Pharmakologie werden will.“ Das sei vergleichsweise aussichtslos gewesen, weil seinerzeit nur studierte Mediziner solche Lehrstühle bekamen. Aber er sei eben keiner, der aufgibt, sagt der Ostfriese.

Wir wenden uns nach links, Richtung Tiergarten. Hier, erzählt der Professor, sei er während des harten Corona-Lockdown mit seiner Frau spazieren gegangen. Abendliche Termine gab es ja keine, so sei er das erste Mal seit vielen Jahrzehnten immer gegen sechs zu Hause gewesen. Nach einer Runde vorbei am Schloss Bellevue und bis zum Rosengarten habe er dann oft bis spät in Videokonferenzen gehangen, wo es natürlich um die Bekämpfung der Pandemie ging.

Netzwerken in den USA

Auf dem Weg zum Fotomotiv auf der Brücke des Gerickestegs passiert uns ein E-Roller-Fahrer ohne Helm. „Das ist saugefährlich“, kommentiert Kroemer. Es gebe einen neuen Verletzungstyp. Die Leute fielen auf den Kopf und zögen sich besondere Schäden an den Beinen zu. In der Charité kenne man das schon.

Nach dem Foto-Stop gehen wir „bei Frank-Walter“ vorbei. So nennt Kroemer das Schloss Bellevue, den Amtssitz des Bundespräsidenten Steinmeier. Kroemer schwärmt von seiner „tollen Zeit“ in Amerika, wo er einige Jahre mit einem Nato-Stipendium an der Vanderbilt University forschte. In der weltgrößten klinischen Pharmakologie arbeiteten damals 33 junge Wissenschaftler als Post-Docs. Drei davon waren Amerikaner, die anderen kamen aus der ganzen Welt. „Deswegen kenne ich überall Leute“, sagt Kroemer.

„Mit einer Beamtenstelle sind Sie kein Pionier“

Mit 32 Jahren hatte er sich habilitiert, die Suche nach der Professorenstelle ging weiter. Im Alter von 37 Jahren bekam er dann Rufe nach Bonn, Münster – und nach Greifswald. Anders als die meisten anderen westdeutschen Menschen in seiner Lage entschied er sich für Vorpommern. Als er sich das alte Institut und die heruntergekommene Klinik in Greifswald anschaute, habe er sich gedacht: „Wenn du das schaffst, das wäre doch was.“ 1998 zog er mit Frau und drei kleinen Kindern aus Stuttgart in den äußersten Nordosten Deutschlands.

Die sich im Laufe der Jahre ergebende Chance, eine nagelneue Universitätsklinik auf der grünen Wiese zu bauen, habe ihn gereizt. „Das einmal zu erleben, einen so sanierungsbedürftigen Landstrich mit aufzubauen, das war sensationell“, schwärmt er noch heute. Er sei als einziger Wessi freundlich aufgenommen worden, Ostfriesen und Pommern seien nicht so unterschiedlich. Als Pionier fühlt er sich aber nicht: „Mit einer deutschen Beamtenstelle ist man doch kein Pionier.“ Dann hätten viele andere Enddreißiger die freien Stellen im Universitätsklinikum besetzt. Mit ihnen sei ein neuer Geist eingezogen in Greifswald.

Als Kroemer kam, stand das Universitätsklinikum gerade zur Privatisierung an. Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 1,6 Millionen Einwohnern wollte sich keine zwei Universitätskliniken leisten. „Dagegen habe ich mich total engagiert“, sagt Kroemer. 2000 wurde er dann zum Dekan gewählt, was er bis 2012 blieb.

„Der Tiergarten ist wunderschön“

Greifswald habe 180 Studienplätze pro Jahrgang. Als er kam, seien nur 120 besetzt gewesen. Dann habe die Zentrale Vergabestelle für Studienplätze „weinende Kinder“ aus Baden-Württemberg in den Osten geschickt. Die seien nach dem Physikum abgehauen. Als er dann 2012 wegging, hätten sich auf die 180 Studienplätze mehr als 2000 angehende Mediziner beworben. Nur die Charité habe mehr gehabt als Greifswald.

Kroemer ging davon aus, dort in den Ruhestand zu gehen. Ein neues Institut, eine moderne Klinik, ein schönes Haus, die Ostsee vor der Tür. Dann aber waren die Jungs aus dem Haus, es kamen Angebote. Schließlich machte Göttingen das Rennen. „Das ist eine richtige Science City, die Stadt atmete das Akademische“, sagt Kroemer, als wir in den Tiergarten treten und warten müssen, ehe ein Rasensprenger uns den Weg freigibt. „Gleich springt er um“, sagt Kroemer voraus. Er kennt den Weg und seine Tücken. Aber er schwärmt: „Der Tiergarten ist wirklich wunderschön, super gepflegt. Da glaubt man nicht, dass man mitten in einer Drei-Millionen Stadt ist.“

1,2 Milliarden Euro für das Krankenhaus

Auch in Göttingen sei die Klinik ziemlich verfallen gewesen. „Das ist aber nichts Besonderes, da können Sie hingehen, wo Sie wollen“, sagt er mit einem Seitenhieb auf die Investitionsversäumnisse der Bundesländer an ihren Universitätskliniken. Aber die Niedersachsen machten 1,2 Milliarden Euro für das Krankenhaus locker. Der Bau läuft, aber Kroemer verließ Niedersachsen Richtung Berlin. Seine Frau machte das nur mit, weil es Berlin war und das Haus in Greifswald nur zwei Autostunden entfernt liegt.

2019 kam er an die Charité. Der Chefposten in der größten deutschen Universitätsklinik mit ihren 19.000 Mitarbeitern und 3000 Betten sei nicht unbedingt von vornherein ein Traumjob, sagt Kroemer. Aber die Vielfalt sei eben doch faszinierend. An der Charité gebe es auch nach langem Nachdenken nichts, was es nicht gibt. Manche Sachen seien außergewöhnlich gut, sagt er. Andere hingegen seien ausbaufähig.

„Ich mache nichts anderes, als zu kommunizieren“

Wir schicken uns an, die Straße des

17. Juni zu überqueren. Wieder kommt Kroemer ins Schwärmen. Immer noch sei es für ihn unglaublich, dass er jeden Tag mit seinem Fahrrad durchs Brandenburger Tor fahren dürfe. Im Überschwang der Gefühle sind wir kurz unaufmerksam. Da schießt ein Rennradfahrer heran. „Idioten“ beschimpft er uns. „Der hat doch irgendwie nichts im Kopf“, kommentiert Radfahrer Kroemer. Das Maß an Rücksichtslosigkeit mancher Radfahrer in Berlin sei „sensationell“.

Wir laufen zum Rosengarten, Kroemers Lieblingsplatz im Tiergarten, und kommen auf die Corona-Pandemie zu sprechen. Kroemer wurde plötzlich zum Berater der Kanzlerin und anderer Spitzenpolitiker. Das sei hier in Berlin auch Teil seiner Aufgaben. In Göttingen war er Klinikchef und für die Wissenschaft zuständiger Dekan. An der Charité habe er ein solches Geschäftsfeld nicht. Er sei ausschließlich für die größere Organisation, Strategie und Politik zuständig, müsse sich nicht wie früher etwa um Berufungen kümmern. Die Nähe zur Politik sei in Berlin hilfreich, hier lasse sich hervorragend netzwerken. „Ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes als zu kommunizieren“, sagt er. Er habe den ständigen Aufregungsgrad verstanden, der in Berlin herrsche. Es treffe sich eine große Stadt, eine besondere politische Landschaft und eine Medienszene, die von Gefühlen lebe.

Per Zufall an die Charité

Berlin müsse das unglaubliche Potenzial der Gesundheitswirtschaft und der Wissenschaften noch besser nutzen, wenn es aus der aktuellen Wirtschaftskrise herauskommen wolle, sagt Kroemer nach einer kurzen Pause. Ganz wichtig sei, dass sich die Leute an der Spitze der wichtigen Institutionen „irgendwie mögen und verstehen“. „Sonst können sie zig Millionen auf den Tisch legen, und es kommt nichts raus“, sagt er, als wir den Rückweg antreten.

Gerade hat die Charité den halben Vorstand neu besetzt. Auch im Aufsichtsrat säßen überaus kundige Vertreter, findet der Vorstandschef. Die Besetzung solcher Posten sei in Deutschland oft ein „Desaster“. Es gebe für solche Wissenschaftsmanager in Deutschland keinen „Karriere-Check“. In Amerika sei das anders, dort werde der akademisch-administrative Nachwuchs eigens ausgebildet. Dass er nun an der Charité sei, sei eher Zufall.

„Wo hätten Sie die Pandemie lieber erlebt?“

Wir gehen auf dem Rückweg schon wieder an der Spree entlang. Als wir über den Gerickesteg den Fluss überqueren, frage ich nach der Zukunft des deutschen Gesundheitssystems nach Corona. Wird die Finanzierung der Krankenhäuser über Fallpauschalen aufrecht erhalten? Werden Kliniken geschlossen, wie es vor der Krise diskutiert wurde? Kroemer antwortet mit einer Gegenfrage. „Wo hätten Sie die Pandemie lieber erlebt als in Deutschland?“, fragt der Charité-Chef, und mir fällt eigentlich kein Land ein. „Unser System ist als Ausgangspunkt so schlecht nicht“, sagt Kroemer. Man sollte es in vernünftigen Schritten weiterentwickeln.

Charité-Chef Heyo Kroemer und Morgenpost-Reporter Joachim Fahrun beim Spaziergang.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Wieder weichen wir den Radfahrern auf dem Helgoländer Ufer aus, um nicht noch einmal angepöbelt zu werden. Kroemer nimmt den Faden wieder auf. Wesentlich wäre, das Fallpauschalensystem durch strukturelle Komponenten zu ergänzen und „klüger“ zu machen. Anstatt nur die jeweils versorgten Krankheitsfälle abzurechnen, müssten eben an einer Charité Kapazitäten für einen Pandemie-Fall vorgehalten werden. Oder auf dem Land müssten Krankenhäuser eben jenseits der Fallpauschalen gesondert finanziert werden, weil sie eine bestimmte Bevölkerung einer Region versorgen sollen. Gesundheit sei Teil der zentralen Daseinsvorsorge. Da solle sich der Staat wieder mehr engagieren und besser planen. Aber Veränderungen seien angesichts riesiger wirtschaftlicher Interessen eben nicht trivial.

Die Medizin von morgen sieht Menschen als soziale Wesen

Als wir fast wieder vor seiner Haustür stehen, kommt Kroemer auf sein „Lieblingsthema“ zu sprechen: die Demografie. Viele Menschen gingen in Rente, es kämen aber nur zwei Drittel Menschen nach, „die dann die Party bezahlen“ sollten, beschreibt er das Grundproblem. Es fehlten auch Menschen, die etwa Pflegeleistungen erbringen könnten. „Das wird nur mit Digitalisierung funktionieren“, ist Kroemer überzeugt. Das sei auch für die Charité ein entscheidendes Thema. Er hätte gern, dass mehr Menschen direkt am Menschen arbeiten, anstatt Papierkram zu erledigen. Davon gebe es im Krankenhaus noch viel zu viel.

Medizin muss neu gedacht werden

Der Charité-Vorstand arbeitet an einer Strategie für die Zukunft. Es gehe darum, Medizin neu zu denken. Die Spezialisten könnten jeden Menschen inzwischen bis ins letzte Detail molekular charakterisieren, beschreibt er den Grundgedanken. Aber wie ein Mensch ist, hänge eben auch von anderen Faktoren ab, von der sozialen Umgebung, der Herkunft, der Familie, den Erfahrungen. „Wir wollen diese beiden Sphären kombinieren, damit man den Menschen in seinem individuellen Ökosystem versteht“, sagt der Charité-Chef. Wenn das gelingt, werde sich die Charité deutlich mehr in der Prävention von Krankheiten engagieren. Aber Heyo Kroemer weiß auch: Um solch einen Wandel hinzukriegen, muss er wohl noch mit sehr vielen Menschen reden müssen.

Zur Person

Karriere Heyo Kroemer ist einer der profiliertesten deutschen Manager von Universitätskliniken. 1960 im ostfriesischen Aurich geboren, studierte er in Braunschweig Pharmazie, promovierte danach in Stuttgart, forschte an der amerikanischen Vanderbilt University und in Tübingen. Zunächst war er dann C3-Professor in Bonn, ehe er 1998 ans Universitätsklinikum Greifswald wechselte. Von 2000 bis 2012 war Kroemer dort Dekan. In seine Amtszeit fiel der Neubau des dortigen Klinikums, weswegen er Rufe nach Bonn und Hamburg ausschlug. Sein besonderes Forschungsinteresse galt der Wirkung von Arzneimitteln. Dann folgte er dem Ruf der Universitätsklinik Göttingen, wirkte dort als Dekan und Sprecher des Vorstandes. Seit September 2019 ist der Hochschullehrer Vorstandsvorsitzender der Charité in Berlin.

Gegenwart In dieser Funktion ist er ein gefragter Berater der Politik in der Corona-Pandemie. Auch als Mitglied der nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat sich Kroemer aktiv in die Debatte um das Virus eingeschaltet und mit als erster eine Maskenpflicht an belebten Orten angeregt. Kroemer ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder.