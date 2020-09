Ehrenretterin der Thaiküche

Dalad Kambhu eröffnete 2017 ihr Restaurant „Kin Dee“ in Tiergarten.

Für das Foto hält Dalad Kambhu die Luft an. Eine Angewohnheit, deren Sinn und Ursprung sie nicht genau erklären kann. Eine besonderer Model-Trick sei es jedenfalls nicht, sagt sie und lacht. Denn ja, bevor Dalad Kambhu zu einer von nur zwei Sterneköchinnen Berlins wurde, arbeitete sie als Model. Berichte über die 34-Jährige kommen deshalb auch heute nur selten ohne eine Anmerkung über ihre Schönheit aus. Wie schade, dass das „Kin Dee“ keine offene Küche habe, hieß es beispielsweise, als sie Anfang 2019 vom „Guide Michelin“ für ihr Restaurant an der Lützowstraße in Tiergarten mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Schließlich sei die Köchin auch optisch ein Genuss. Das Aussehen der ebenfalls geehrten männlichen Kollegen spielte freilich keine Rolle.