Wie der Botschafter der Kinos den Neustart erlebt

Berlin. Wir treffen uns vor einem Kino. Natürlich. Auf die Kinos schaut derzeit ja die gesamte Filmbranche mit Bangen, seit sie auch in Berlin als einem der letzten Bundesländer am 2. Juli wiedereröffnet haben. Denn die Frage ist: Kommen die Zuschauer auch wieder? Trotz der corona-bedingten strengen Vorschriften, wo man mit Maske in den Saal muss und drei von vier Sitzen frei zu bleiben haben? Christian Bräuer muss es wissen. Er ist der Geschäftsführer der Yorck-Kinogruppe, die gleich 14 Kinos über ganz Berlin verteilt betreibt, vom Kant-Kino in Charlottenburg bis zum Filmtheater am Friedrichshain, vom Capitol in Dahlem bis zum Blauen Stern in Pankow.

Und auch wenn er nach nur zehn Tagen Wiedereröffnung noch keine aussagekräftigen Zahlen vorlegen kann, so viel kann er schon verraten: Das Ergebnis sei „sehr durchwachsen“. Aber, wie er gleich nachsetzt, „nicht so schlimm wie befürchtet“. Vor allem das ältere Publikum, das nicht so netflix-affin ist, kommt treu wieder, wie im Delphi Filmpalast. Und schon über 50 Vorstellungen waren ausverkauft, vor allem aber in kleinen Sälen, die derzeit nur winzige Kapazitäten erlauben.

109 Tage waren die Berliner Kinos geschlossen. Einige Häuser, wie hier der Zoo Palast, sind noch immer nicht auf.

109 Tage waren die Kinos geschlossen. Die Zahl weiß Bräuer ganz präzise, als habe er jeden einzelnen Tag gezählt. Jetzt öffnen die Häuser mitten im Sommer, wo die Menschen lieber draußen sind. Erst recht im Corona-Jahr, nachdem die Bewegungsfreiheit monatelang stark eingeschränkt war.

Und dann starten auch nur wenige neue Filme. Und gar keine aus den USA, weil die Kinos dort noch geschlossen sind. Es bräuchte aber, wie Bräuer meint, einen richtigen „Straßenfeger“ wie Christopher Nolans mit Spannung erwarteter Film „Tenet“. Oder den Jubiläums-James-Bond „Keine Zeit zu sterben“, der ja schon im April starten sollte. Die aber werden noch ängstlich zurückgehalten.

Für Bräuer waren die letzten Wochen mehr als lang. Er musste die Schließung der 14 Yorck-Kinos mitorganisieren, musste Angestellte in Kurzarbeit schicken, Verträge mit Zulieferern und Vermietern klären und Hygienekonzepte für die Zeit „danach“ erstellen. In dieser Zeit war Bräuer auch oft in der „Abendschau“ zu sehen und auch sonst in den Medien sehr präsent. Denn neben seiner Tätigkeit als Yorck-Geschäftsführer ist er auch Vorstand der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater.

Wochenlang für den Erhalt der Kinos gekämpft

In dieser ehrenamtlichen Funktion hat er in den letzten Wochen immer wieder mit Fördergremien und Politikern von Bund und Ländern zusammen gesessen, hat Hilfsprogramme für Kinos erkämpft und wohl so manches Haus vor dem sicheren Aus gerettet.

Sogar der Bundespräsident persönlich kam ins International, eins der Yorck-Kinos, um sich von Bräuer und Filmregisseur Andreas Dresen über die Krise der Branche zu informieren. Während Bräuers Tätigkeit zwischen Kino-AG und Yorck-Gruppe sonst 50:50 beträgt, waren es in den Corona-Wochen eher 80:20. Wobei er gar nicht rekapitulieren will, wieviel mehr er gearbeitet hat.

Im International informierten sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am 9. Juni bei Bräuer (r.) und Andreas Dresen über die Krise der Branche.

Für einen Spaziergang war da eigentlich keine Zeit. Aber nun, da die Kinos zumindest wieder offen sind und ein erstes Stück Normalität zurückgekehrt ist, kann der 48-Jährige erst mal etwas durchatmen. Und nimmt sich Zeit für eine sogar ziemlich ausgedehnte Route. Die soll ganz im Zeichen von Y stehen: Vom Kreuzberger Yorck-Kino, der Urzelle der Yorck-Gruppe, geht es bis zum Delphi Lux in Charlottenburg, dem jüngsten Yorck-Kino, das erst vor drei Jahren seinen Betrieb aufnahm. Dabei kommen wir auch an den Yorck-Büros in der Rankestraße vorbei.

Treffpunkt muss die Yorckstraße sein. Denn mag man es Zufall oder Fügung nennen: Hier hat alles begonnen. Bräuer war 1992 gerade frisch nach Berlin gekommen und suchte nach einem WG-Zimmer, als er am Kurfürstendamm eine Anhalterin, die nach Kreuzberg wollte, im Auto mitnahm. Wer, wundert sich Bräuer heute noch, trampt am Ku’damm? Die Frau aber wohnte in der Yorckstraße, sie hatte ein Zimmer frei, in das Bräuer bald einzog.

Und sie arbeitete um die Ecke, im Yorck-Kino, wo ihr Mitbewohner dann lange umsonst reinkam. Als er sein Studium an der Freien Universität begann, hat er ab 1995 dann selbst bei der Yorck-Gruppe gejobbt. Zunächst nur Kassierer, bald auch als Betriebsrat, dann sogar Betriebsratsvorsitzender. Und am Ende der Promotion bot ihm Georg Kloster, der Gründer der Yorck-Gruppe, 2004 an, das Unternehmen gemeinsam zu führen.

Kehrtwende nach der Banklehre

Dabei hatte Bräuer erst einen ganz anderen Weg eingeschlagen. 1975 in Weißenburg geboren und in Nürnberg aufgewachsen, hat er dort eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, die er sogar mit dem Bayerischen Staatspreis abschloss. Aber danach war ihm klar: Das Bankwesen war nicht seins. Er wollte Politik studieren und dafür das Abitur nachholen. Aber nicht in Nürnberg, sondern in Berlin. Raus wollte er, und in die große Stadt.

Bräuer (r.) mit Yorck-Gründer Georg Kloster 2017 im damals frisch eröffneten jüngsten Yorck-Kino, dem Delphi Lux

Dass er jetzt Kinos leitet, ist bei diesem Studienfach vielleicht nicht das Naheliegendste. Aber da ist noch so ein Kino-Gen, das er vielleicht von seiner Großmutter hat. Die war nämlich mit einem Kinobetreiber liiert, der im tiefsten Oberbayern ein klassisches Landkino betrieb. „Wenn ich bei meiner Oma war, war es das Größte, ins Kino zu gehen“, schwärmt er noch heute. Dort liefen allerdings wenig Kinderfilme, viele Filme durfte er da nicht sehen. „Aber ich durfte aufräumen!“ Das ist nicht ironisch gemeint. Bloß im Saal zu sein, hat ihm schon Spaß gemacht.

Diese frühe Kino-Passion und die Gabe, mit Zahlen umgehen zu können, hat ihn vielleicht doch prädisponiert, eine Kinogruppe zu leiten. Wobei Kloster für das Programm und die Filmauswahl zuständig war, während Bräuer das Unternehmen finanziell neu aufstellte, für Projekte zuständig war und sich dafür einsetzte, die Marke Yorck zu prägen.

Alle Kinos der Gruppe hatten bis dahin ihre individuelle Ausprägung, und das sollte auch so bleiben. Aber Bräuer etablierte die Yorck-Karte, das Kinoabo und das „Y“ als Dach- und Erkennungsmarke. Während Bräuer davon spricht, schlendern wir gerade durch den Park am Gleisdreieck, wo sich schon am frühen Morgen viele Sonnenanbeter einfinden. Der Park, findet Bräuer, passt ganz gut zur Yorck-Nachbarschaft. Ein schöner Ort in der Stadt, der aber nicht einfach bleibt, wie er ist, sondern sich zu etwas ganz Neuem verändert hat.

Zweitjob als Vertreter der Filmkunsttheater

Kinos zu leiten war nie leicht, schon gar nicht Ende der 90er-Jahre, als überall Multiplexe aus dem Boden schossen und von einem „Overscreening“, also zu vielen Leinwänden auf dem Markt gesprochen wurde. Bräuer hat in dieser Zeit die Yorck-Gruppe zu einem der innovativsten Kinounternehmen im Arthouse-Bereich ausgebaut, was etwa Marketing oder Kundenbindung anbelangt. Und sein Faible zur Politik kam dann auch noch zum Zug, als er 2007 in den Vorstand der AG Kino gewählt wurde. Seit 2009 ist er deren Vorsitzender und vertritt seither nicht nur die Interessen der Yorck-Gruppe, sondern die der über 300 Filmkunsttheater der Republik.

Mindestabstand von 1,5 Metern: In manchen Kinos wie hier im Klick werden die Plätze, die frei bleiben müssen, mit Fantasie gekennzeichnet.

„Ich habe mehr als einen Job“, meint er nur lapidar. Aber: „Hätte ich nicht den Verband, würde ich mich woanders engagieren.“ Beides habe sich so ergeben, beides sei ein Glück. Weil Bräuer sich eine hohe Selbständigkeit bewahren konnte. Das Ehrenamt erfordert zwar viel zusätzliche Verantwortung, hat aber auch schöne Nebenwirkungen.

Auch international in stetem Austausch

So besucht Bräuer regelmäßig die wichtigsten Filmfestivals in Cannes, Berlin und Venedig. Und ist auch sonst viel auf Reisen, was immer seine große Passion war. Man müsse reisen, müsse sich persönlich begegnen, das habe gerade Corona wieder gezeigt: „So effizient es ist, zu zoomen, irgendwann muss man sich in echt sehen.“ Als AG-Vorsitzender ist er in ständigem Austausch mit Branchenvertretern, Fördergremien, Kulturausschüssen und Politikern bis hin zu Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

In dieser Funktion ist er auch in anderen Gremien vertreten wie dem Präsidium der Filmförderungsanstalt. Vor einem Jahr wurde er außerdem in Cannes zum Präsident der CICAE gewählt, dem internationalen Verband der Filmkunsttheater. Bräuer, ein vielfacher Botschafter des Kinos. Wie kriegt man all das unter einen Hut? Ein Acht-Stunden-Job sieht sicher anders aus. Zumindest räumlich hat Bräuer seine Tätigkeiten aber konzentriert. In der Rankestraße wird er uns nicht nur die Büros der Yorck-Gruppe zeigen. Im selben Haus, direkt gegenüber, sitzt auch die AG Kino. Dafür hat Bräuer gesorgt, als dort eine Partei frei wurde.

Offen schwul: Auch in der Hinsicht ist er politisch

Bevor wir die Rankestraße ansteuern, biegt Bräuer aber erst in den Schwulenkiez rund um die Motzstraße ab. Denn, auch das ist ihm wichtig und das will er auch zeigen: Er lebt offen schwul. Hier hat er vor 21 Jahren seinen Freund kennengelernt, den er 2015 geheiratet hat. Wofür er sogar einen kleinen Kampf mit den Behörden ausgefochten hat, weil damals Schwule in Deuschland nur eingetragene Partnerschaften eingehen konnten, ihm aber für eine Hochzeit in Schweden kein Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt wurde.

Am Ende hat das Paar in Island geheiratet. Nachdem das auch hierzulande möglich wurde, haben sie sich für eine rückwirkende Umwandlung eingesetzt. Das hat zwar noch mal extra gekostet. Aber das war es ihm wert. „Es war mir immer wichtig, auch in diesem Sinn politisch zu sein“, bekräftigt er. Das sei ihm auch in der Filmwirtschaft wichtig: Die Zukunft der Branche sieht er in „drei großen „Ds“: neben Daten und Digitalisierung sei das auch Diversität. Ob bei den Filmen, beim Publikum oder den Filmemachern selbst: Hier liegt für ihn ganz großes Potenzial.

Steinmeier^kam auch zur Wiedereröffnung des Delphi-Filmpalastes am 2. Juli.

Aber wie ist es denn nun, nach der Corona-Auszeit, überhaupt bestellt um die Zukunft der Kinos? Das fragen wir ihn in seiner Doppelfunktion als Kinobetreiber und Kinolobbyist. Bräuer ist mit der Krisenpolitik von Bund und Ländern erst mal zufrieden. Zu Beginn des Lockdowns hat man an Kultur ja gar nicht gedacht.

Doch dann wurden schnell erste Schutzmaßnahmen ergriffen, wurde etwa der Kinoprogrammpreis erhöht, bevor Bund und Länder sich zu weiteren Schutzschildern und Fördermaßnahmen entschlossen haben. „Sonst guckt man, was die Situation der Kinos angeht, ja gern neidisch auf Frankreich“, meint Bräuer, „momentan ist das eher andersrum.“

Anstrengend sei es dabei, immer auf Sicht zu fahren, wie er das nennt, weil man es auf Länderebene mit immer anderen politischen Koalitionen und Eigenheiten zu tun habe. Im mittelständischen Bereich haben die Maßnahmen erst mal gegriffen. Dem einen oder anderen Kino habe das auch, wie mal in einer Mail stand, „den Arsch gerettet“. „Aber die Frage ist natürlich, wie lang die Krise noch anhält.“ Wenn wegen des Sicherheitsabstandes von 1,50 Meter nur ein Fünftel bis ein Viertel der Sitzplätze genutzt werden dürfen, macht man keinen Gewinn, kommen noch nicht mal die Unkosten rein.

Kultureller Verlust, den man verhindern muss

Bräuers Herz schlägt dabei klar für die kleinen Kinos. Nicht nur, weil sie als Mitglieder die AG Kino prägen. Sondern weil sie besonders gefährdet sind. Hinter den Kinoketten stehen große Konzerne. Um die muss man sich nicht so sorgen, die hoffen womöglich sogar, dass die schwächere Konkurrenz pleite geht. Wenn aber kleine Kinos etwa in der Provinz erst mal schließen, das hat Bräuer bei seiner Oma erlebt, dann öffnen die nie wieder. Ein Verlust kultureller Vielfalt, den man unbedingt verhindern muss.

Christian Bräuer beim Spaziergang mit Morgenpost-Autor Peter Zander, hier im Park am Gleisdreieck.

Wir sind jetzt beim Delphi Lux angelangt, dem Endpunkt unserer Route, wo wir uns an der Kino-Bar noch einen Kaffee gönnen. Gerade das Lux mit seinen vielen kleinen Sälen wird gut angenommen, auch jetzt nach der Wiedereröffnung. Bei der hat Bräuer eher „als Bremser“ agiert.

Als im Zuge der ersten Lockerungen die Bundesländer sich gegenseitig überboten haben, wer als Erster die Kinos öffnet, hat er für einen späten, aber bundesweiten Termin plädiert. Die meisten Arthouse-Betriebe folgten ihm und haben sich auf den 2. Juli verständigt. Hätte er aber gewusst, wie wenige Filme danach starten, hätte Bräuer womöglich den 16. oder gar erst den 30. Juli angepeilt.

Der Verdrängungskampf wird nach Corona noch härter

Jetzt heißt es, weiter einen kleinen Schritt nach dem anderen zu tun. Als nächstes muss etwa diskutiert werden, ob man den derzeitigen Sicherheitsabstand verringern kann, wo man sich in Flugzeugen und Restaurants ja längst nicht mehr daran hält. In anderen Ländern Europas wie Österreich gilt nur ein Mindestabstand von je einem freien Sitz dazwischen, also etwa ein Meter. So könnte man Säle ganz anders belegen.

Und was Bräuer noch gar nicht einschätzen kann: Sind die Zuschauer nur übervorsichtig, sparen sie wegen des Kurzarbeitergelds am Kinobesuch oder sind sie bereits an Streamingdienste verloren gegangen? Der Verdrängungskampf auf dem ohnehin übersättigten Markt wurde schon vor Corona mit harten Bandagen geführt. Danach, da macht sich Bräuer keine Illusionen, wird das gewiss nicht einfacher.