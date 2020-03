Volker Heller ist in Berlin der Herr der Bücher

Er wartet auf mich, ich auf ihn. Es ist viel los an diesem frühen Sonntagnachmittag in der Eingangshalle der Amerika Gedenkbibliothek (AGB) am Blücherplatz in Kreuzberg, eine Woche vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie. Ich habe mich hier mit Volker Heller, dem Vorstand und Generaldirektor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) verabredet und schaue einem Paar beim Tischtennis-Spiel zu. Als mir die kleine, weiße Kugel vor die Füße fällt, hebe ich sie auf und reiche sie dem männlichen Mitspieler. Der stutzt kurz und fragt: „Warten sie auf jemanden?“ Es ist der Chef des Hauses, die Dame Anna Jacobi, die Pressesprecherin. Der Spaziergang kann beginnen.

Es herrscht Aprilwetter an diesem Märztag. Regenschauer und Sonnenschein, graudüstere Wolken und blauer Himmel wechseln in rascher Folge. Weil es gerade mal wieder regnet, beginnen wird den ersten Teil unseres Spaziergangs mit einem Rundgang durch die AGB. 1954 eröffnet und finanziert aus Mittel des Marshallplans, ist sie ein Geschenk der Vereinigten Staaten an die Berliner. Damals in der geteilten Stadt in ersten Linie natürlich an die West-Berliner mit dem Ziel, nach Ende der nationalsozialistischen Indoktrination Bildungs- und Meinungsfreiheit zu fördern. Nach der Wiedervereinigung ist sie 1995 mit der Berliner Stadtbibliothek in der Breiten Straße im Ostteil der Stadt zur Zentral- und Landesbibliothek Berlins zusammengelegt worden.

Waren zusammen im Kreuzberger Kiez unterwegs: Morgenpost-Autor Jochim Stoltenberg und Volker Heller.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

An die mit der Gründung der Gedenkbibliothek verbundene „Umerziehung“ zu demokratischem Denken und Handeln mahnt gleich in der Eingangshalle ein in rotbraunen Marmor gemeißeltes Zitat Thomas Jeffersons, einem der Gründungsväter Amerikas und dritter Präsident der USA: „Die Gründung beruht auf der unbegrenzten Freiheit des menschlichen Geistes. Denn hier scheuen wir uns nicht, der Wahrheit auf allen Wegen zu folgen und selbst den Irrtum zu dulden, solange Vernunft ihn frei und unbehindert bekämpfen kann.“

Die Öffnung am Sonntag geht auf Heller zurück

Die AGB ist derzeit wegen des Coronavirus geschlossen. Dass sie normalerweise auch sonntags die Tür öffnet, ist einer der vielen Initiativen Hellers zu danken. Eigentlichen müssten Bibliotheken nach geltendem Arbeitszeitgesetz sonntags schließen. „Die haben uns bei der Verabschiedung des Gesetzes und den darin festgelegten Ausnahmeregelungen wohl vergessen“, bemerkt Volker Heller mit leicht spöttischem Unterton. „Wir verstehen uns als offenes Haus. Hier trifft sich die Stadt. Und wann gibt es mehr Zeit dafür als an einem Sonntag?“

Unser Rundgang bestätigt den Erfolg dieser innovativen Initiative. Im großen Lesesaal sind alle Plätze belegt, im „Salon“ hinter der kleinen Cafeteria ist auf den Polstergarnituren kein Plätzchen mehr frei. Es wird in Zeitungen und Büchern gelesen, viele arbeiten mit ihren Laptops auf den Knien, eine regelmäßig sich hier treffende Runde von Wissenschaftsjournalisten diskutiert an einem größeren Tisch. Andere haben es sich am großen Fenster bequem gemacht, verzehren ihr mitgebrachtes Brötchen. Das Untergeschoss ist eigentlich Kindern und Jugendlichen mit entsprechender Lektüre und zeitgemäßem Medienangebot, werktags auch mit Hausaufgabenhilfe, vorbehalten. Auch sonntags ist es hier sehr gut besucht, von Kindern mit ihren Eltern. Für täglich etwa 500 Besucher war die AGB einst geplant. Jetzt sind es pro Tag bis zu 3500.

Es ist eine ganz bunte Gesellschaft aus allen Schichten, die sich hier einfindet. „Unsere Besucher bilden die Stadtgesellschaft ab“, sagt ein damit höchst zufriedener Volker Heller. „Wir sind offen für alle. Die Bibliothek als öffentlicher Raum, in den jeder rein kann.“ Besonders freut ihn, dass rund 40 Prozent der Besucher einen Migrationshintergrund haben. „Das entspricht in etwa auch der Struktur unserer Stadtgesellschaft. Damit leisten wir Gutes auch für die Integration.“

Bibliotheken sind ein Ort des Austausches

Das bestätigt ein letzter Blick zurück, bevor wir, da sich draußen der Himmel wieder aufgehellt hat, zum zweiten Teil unseres unseres Spaziergangs an frischer Luft aufbrechen: Besucher vieler Hautfarben, Sprachgewirr im Salon und an der Cafeteria, Kopftücher und Turbane sind nicht zu übersehen. „Neben dem Lesen, Lernen und Studieren werden Bibliotheken auch zum Ort des Austausches von Mensch zu Mensch. Es gibt so viel unterschiedliches Wissen in den Köpfen der Menschen. Das wollen wir nutzbar machen. Wir wollen die Menschen der Stadt einbeziehen, um mit uns Bibliothek zu machen. Das heißt, miteinander und voneinander zu lernen“, sagt Volker Heller. Als wir auf den Weg nach draußen vergleichsweise harmlos anmutende Schranken passieren, liegt die Frage nach der Sicherheit nahe. „Wir haben hier auch am Sonntag Sicherheitspersonal im Einsatz. Das arbeitet aber solange wie möglich unauffällig im Hintergrund. Trotz unserer für alle offenen Tür haben wir kein grundlegendes Sicherheitsproblem.“ Bücherdiebstahl? Ja, den gebe es, er sei aber kein ganz großes Thema. Bücher und Medien sind gesichert. Aber Tricksereien seien immer mal wieder erfolgreich.

Wer seine Türen für alle öffnet, der kann und darf sie vor Obdachlosen nicht verschließen. Das gilt in besonderem Maße für die AGB mitten in Kreuzberg in Nachbarschaft zur Heilig-Kreuz-Kirche, deren Gemeinde sich intensiv um die Menschen kümmert, die kein Zuhause haben. „Auch sie gehören zur Stadt und haben Zutritt bei uns. Aber sie dürfen die anderen Besucher nicht stören oder alkoholisiert die friedliche Stimmung in unseren Lesesälen gefährden. Dann werden sie von unserem Sicherheitsdienst herausgeführt. Das gilt auch für den Fall, dass sie sehr stark riechen. Dann fordern wir sie auf, bei Sozialeinrichtungen in der Nachbarschaft zu duschen. Danach sind sie wieder willkommen.“

Für den Spaziergang draußen hat Volker Heller die Kreuzberger Nachbarschaft vorgeschlagen. Dort war mal sein Kiez. In der Nostizstraße hat er 1980, als er nach Berlin kam, seine erste Herberge gefunden: „In einem Altbau, Dreizimmerwohnung, die Zimmer einzeln vermietet. Kachelofen, kein Warmwasser, Außenklo. Ich bin in Ostwestfalen aufgewachsen. Das war hier dann schon rau, aber pure Freiheit.“ Da kann er sich der Mann ein wehmütiges Lächeln nicht verkneifen, der heute mit 3,5 Millionen elektronischen Medien und gedruckten Büchern und Zeitschriften Deutschlands größte öffentliche Bibliothek und mit 1,5 Millionen Besuchern Berlins am stärksten besuchte Kultur- und Bildungseinrichtung leitet. Dass der groß gewachsene, sportlich durchtrainierte Anfangsechziger eine solche Karriere machen würde, ist ein bisschen überraschend. Auf dem Weg zu den Friedhöfen am Halleschen Tor erzählt er, dass er als Musiker angefangen hat. In Berlin und später in Hamburg hat er Musik, Politologie und Kulturmanagement studiert. Dann hat er von Mitte der 80er-bis Mitte der 90er-Jahre als freiberuflicher Musiker, Komponist und Ensembleleiter angefangen. „Mein liebstes Instrument ist das Saxofon, damit verbunden meine Liebe zum Jazz.“

Alles aus und über Berlin wird gesammelt

Von da ist es ein weiter Weg zum Bibliotheksdirektor. „Gar nicht so weit. Komponieren und Management haben etwas Gemeinsames. Bei aller Freiheit, Innovation und auch Intuition braucht es eine verlässliche Struktur, in der man etwas lernen und entwickeln kann, um es dann gemeinsam zu gestalten. Das ist in einer Band nicht anders als in einer Bibliothek. Ihr Leiter ist ja vor allem anderen ein Kulturmanager.“ Bis zu seiner Beförderung an die ZLB 2012 hat er 16 Jahre als Kulturmanager in Frankfurt/Oder, Bremen und beim Berliner Senat gearbeitet.

Über die Friedhöfe am Halleschen Tor zwischen Mehringdamm und Zossener Straße zu gehen, ohne deren stadthistorische Bedeutung zu erwähnen, käme einer Kultursünde gleich. Es sind gleich fünf ineinander verschachtelte Friedhöfe, die im 18. Jahrhundert vor dem Halleschen Tor angelegt wurden, weil Bestattungen innerhalb der Stadtmauer nicht mehr erlaubt waren. Hier ruhen in teils prachtvollen Grabanlagen E.T.A. Hoffmann, Ernst Schering und Carl von Siemens. Berlins legendäre Salondame Rahel Varnhagen liegt hier ebenso wie des Alten Fritz Lieblingsarchitekt Knobelsdorff.

Ich setze unser Gespräch fort. „Zentral- und Landesbibliothek Berlin“ – ein ziemlich sperriges Namensgebilde. Warum so kompliziert? „Als Landesbibliothek sind wir verpflichtet, alles zu sammeln, was über Berlin gedruckt und in Berlin verlegt wird. Das ist eine ungeheure Menge, die zum Teil in unserem dritten Standort am Westhafen gelagert wird. Und als Zentralbibliothek verantworten wir das öffentliche Bibliothekswesen in der Stadt. Dabei sind wir nicht länger nur ein Ort für Medienzugänge. Wir bieten der Stadtgesellschaft auch digitale Teilhabe an. Nicht jeder hat einen Computer oder ist mit ihm so vertraut, dass er sich online sicher fühlt. Das aber wird ja immer wichtiger, weil mit immer mehr Behörden nur noch online kommuniziert werden kann.“

Es gibt auch Hilfe bei der Steuererklärung

Bibliotheken sind traditionell Orte, an denen gelesen und geschrieben wird. Diese Möglichkeit für möglichst jeden dürfe auch im digitalen Zeitalter nicht verloren gehen. „Deshalb“, so Heller, „bieten wir auch Computerberatungen an. Dabei leisten wir Hilfestellung für die sichere Navigation, aber keine inhaltliche Unterstützung. Dafür bräuchten wir externe Fachkräfte.“ Doch auch da schwebt dem einfallsreichen Kommunikator schon ein Pilotprojekt vor. Nach niederländischem Vorbild denkt er an eine Kooperation mit einer Berliner Fachhochschule für Steuerrecht. Die dort Studierenden könnten dann, wie in den Niederlanden schon praktiziert, unsicheren Berlinerinnen und Berlinern bei der Abfassung ihrer elektronischen Steuererklärung behilflich sein. Die ist in Berlin mittlerweile obligatorisch.

Angesichts all dieser Aktivitäten und Innovationen überrascht es nicht, dass die Zentral- und Landesbibliothek Berlin im vergangenen Jahr mit dem Titel „Bibliothek des Jahres 2019“ vom Deutschen Bibliotheksverband ausgezeichnet worden ist. Dass Volker Heller bei allem Erfolg ein bescheidener Mensch geblieben ist, belegt er auch damit, dass er, der auf unserem bisherigen Weg so viel zu erzählen wusste, diese Ehrung nicht erwähnt hat. In ihrer Begründung heißt es: „Diese Bibliothek hat auf beispielhafte strategische Weise mit ihren neu entwickelten partizipativen Angeboten und digitalen Services laufend auf die gesellschaftlichen und medialen Veränderungen reagiert und sich so als öffentlichen Ort mitten in der Stadtgesellschaft positioniert.“ Punktlandung.

Das mache natürlich stolz auf seine 300 Mitarbeiter und ein bisschen auch auf sich, gibt Heller zu. Vor allem aber, und das ist für ihn besonders wichtig, hätten viele in Berlins politischer Stadtgesellschaft durch den Preis erst so richtig die Bedeutung der ZLB begriffen. Das lässt ihn hoffen, dass nach drei Fehlversuchen (zweimal kam ein Weltkrieg dazwischen, zuletzt die Volksabstimmung zum Tempelhofer Feld) nun endlich ernst gemacht wird mit einem so lange versprochenen und überfälligen Neubau, diesmal wohl auf dem Gelände der AGB.

Motorräder mag Heller auch

Nach so viel Erfreulichem über Bibliothek, Buch, Medien und digitale Nachhilfe stoßen wir auf dem Weg entlang der Gneisenaustraße zum türkischen Cafe Balkaymak doch noch auf ein typisches Berliner Ärgernis: eine auf dem Bürgersteig „entsorgte“ Sitzgarnitur. „Das ist die Berliner Unkultur – die Berliner Verwahrlosung. Regeln gelten hier wenig. Ich bin ein Freund des laissez-faire. Aber ein paar Strukturen müssen gelten, wie im Jazz“ meint Heller leicht verärgert. Kein Widerspruch. Im Café dann wieder beste Stimmung. Ein buntes Völkchen hat sich hier versammelt; Stimmengewirr wie auf einem Basar, freundliche Tischnachbarn, hilfsbereite Kellner, lecker Nachmittagskuchen. Integration at its best. Warum nur nicht überall so?

Volker Heller fühlt sich hier denn auch immer noch ein bisschen heimisch, obwohl er jetzt in Mitte wohnt. Nahe der Bergmannstraße geht er mit seiner Lebenspartnerin jede Woche zum Tanzunterricht. Sie haben sich schwungvolle lateinamerikanische Variante entschieden. Beim Abschied erzählt er noch von einem anderen Hobby: „Ich bin ein Motorrad-Fan. Fahre vor allem Touren: in den Alpen, nach Sardinien oder Kroatien. Dabei bekomme ich den Kopf völlig frei- volle Konzentration auf das Fahren, keine Zeit nebenbei an etwas anderes zu denken.“ Er denkt ja auch den Rest des Jahres genug über vieles andere erfolgreich nach.

Zur Person

Familie Volker Heller ist Jahrgang 1958, aufgewachsen in Ostwestfalen. Er lebt mit seiner Lebenspartnerin in Mitte.

Karriere Musik- und Politologiestudium sowie Kulturmanagement in Berlin und Hamburg. 1985 freiberuflicher Musiker, Komponist und Ensembleleiter. 1994-1996 Projektleiter in einer Unternehmensberatung. Danach drei Jahre städtischer Kulturreferent und Geschäftsführer der Kulturbetriebe in Frankfurt/Oder. Von 1999-2004 Geschäftsführer der Kulturmanagement Bremen GmbH. Bevor er 2012 Vorstand und Generaldirektor der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) wurde, leitete er die Kulturabteilung des Berliner Senats.

ZLB Sie wurde 1995 durch Zusammenlegung der Amerika Gedenkbibliothek (AGB) in West-Berlin und der Stadtbibliothek im Ostteil der Stadt begründet. In der AGB sind schwerpunktmäßig Literatur, Geistes- und Sozialwissenschaften, Musik und neue Medien zu finden, in der Breiten Straße in Mitte vor allem Wirtschaft, Recht, Naturwissenschaften und eine reichhaltige Berlin-Sammlung. Beide Häuser sind derzeit wegen der Corona-Epidemie bis voraussichtlich 19. April geschlossen.