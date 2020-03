Mit Backbotschafterin Cynthia Barcomi zum Schlachtensee

Der Schlachtensee im gut situierten Südwesten Berlins ist an diesem Donnerstagmorgen praktisch wie ausgestorben. Die „Fischerhütte“ hat noch nicht geöffnet, für gemütliche Spaziergänge ist es zu kalt. Nur einige Hundebesitzer haben sich ihrem Schicksal ergeben und stapfen tapfer dem auslaufbedürftigen Vierbeiner hinterher. Im Sommer könne man hier kaum treten, immer auf der Hut vor den Stöcken der Nordic Walker, sagt Cynthia Barcomi und lacht. Heute haben wir freie Bahn. „Komm’ lass uns in Bewegung bleiben“, sagt sie und läuft los. Seit 15 Jahren wohnt Barcomi mit ihrer Familie in der Nähe. Dass es so einen Fleck Natur in Berlin gebe, habe sie anfangs gar nicht glauben können. Ein bisschen fühle sie sich am Schlachtensee wie beim Blick auf den Lake Washington in ihrer Heimatstadt Seattle.

35 Jahre ist es her, dass Cynthia Barcomi ins damalige West-Berlin kam. Allein, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen und nur mit einer Idee im Kopf von der Stadt, die sie vorher noch nie besucht hatte. Wenn sie heute spricht, ist ihr Deutsch fehlerfrei. Nur ihr runder Akzent verrät sie und ist dazu ein perfektes Markenzeichen. Cookies, New York Cheesecake, Cupcakes, Muffins: Typisch amerikanische Backspezialitäten sind das Geschäft von Cynthia Barcomi.

Cynthia Barcomi ist immer in Bewegung

Die 56-Jährige ist offen und unkompliziert. Nicht aufgesetzt freundlich, wie man es den US-Amerikanern häufig unterstellt, sondern ehrlich herzlich. Sie lacht viel und erzählt mit Begeisterung. Fürs Foto klettert sie bereitwillig auf einen Baumstamm, der weit über das Wasser ragt. Glücklicherweise habe sie am Morgen schon Yoga gemacht.

Immer in Bewegung, das könnte nicht nur das Motto dieses Spaziergangs, sondern auch das von Cynthia Barcomis Leben sein. „Barcomi’s Café & Kaffeerösterei“ an der Kreuzberger Bergmannstraße und „Barcomi’s Deli“ an der Sophienstraße in Mitte betreibt sie in Berlin. Sie beliefert Cafés und Restaurants, hat einen Cateringservice, verkauft Backzubehör, schreibt Kochbücher und ist regelmäßig als Backexpertin im Fernsehen zu Gast. Dabei fühle sie sich heute mitnichten so getrieben wie zu Beginn ihrer Karriere. „Ich habe einen inneren Frieden, den ich mit 20 nicht hatte“, sagt sie – und man nimmt es ihr sogar ab.

Weit weg von zu Hause auf der Suche nach sich selbst

Cynthia Barcomi (links) beim Spaziergang mit Morgenpost-Redakteurin Annika Schönstädt.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Das Machenwollen und Niemalsstillstehen ist Teil von Cynthia Barcomis Leben, seit sie sich erinnern kann. Vielleicht liege es daran, dass sie das jüngste von drei Geschwistern sei, glaubt sie. Den Freiheitsdrang, das künstlerische Gen könne sie auch an ihrem Zwölfjährigen beobachten. Barcomi wuchs in Seattle als Tochter eines Anwalts und einer Hausfrau auf. Schon früh habe sie das Gefühl gehabt, sich den Erwartungen ihrer Eltern entziehen zu müssen, deshalb sei sie mit 14 freiwillig aufs Internat gegangen. „Ich bin immer weiter weg von zu Hause gegangen, um unabhängig von den Vorstellungen meiner Familie herauszufinden, wer ich bin und was ich machen möchte“, sagt sie. Wie das aussehen könnte, wusste sie allerdings selbst lange nicht.

Also studierte sie zunächst Philosophie und Theaterwissenschaften an der Columbia University in New York. Aus reinem Interesse und weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte, wie sie sagt. Dass das ein Privileg war, sei ihr bis heute sehr bewusst. Anfänglicher Planlosigkeit zum Trotz präge ihr Studium sie bis heute. Auch Mitarbeiterführung habe schließlich etwas mit Philosophie zu tun. Was liegt an mir oder dem Betrieb? Und was sind Altlasten von früher?

Für Cynthia Barcomi arbeiten heute 50 bis 60 Menschen

50 bis 60 Menschen arbeiten heute für Cynthia Barcomi. Auch das sei in gewisser Weise wie Familie. „Manchmal kann man sich nicht ausstehen, aber wir brauchen einander und müssen miteinander auskommen“, sagt sie. Wie jemand mit Konflikten umgehe, zeige auch hier, aus was für einem sozialen Gefüge jemand komme. Ihr Mann beispielsweise sei der Älteste von drei Brüdern. Das ergänze sich zu Hause sehr gut. Seit 2003 ist Barcomi mit dem amerikanischen Schauspieler Harvey Friedman verheiratet. Die beiden haben gemeinsam zwei Söhne. Zwei ältere Töchter hat sie aus ihrer ersten Ehe mit einem Deutschen.

Vom eigenen Wankelmut genervt, entschloss sich Barcomi nach dem Studium, ihre Karriere in Richtung Tanztheater voranzutreiben. Zunächst in New York, ab 1985 in Berlin. Die Entscheidung für die Stadt fiel ganz intuitiv. Pina Bausch hatte sie inspiriert, Italien und Frankreich, die sie von Auslandsaufenthalten kannte, waren ihr zu chaotisch oder Amerikanern gegenüber zu kühl. Also Berlin. „In dieser Zeit brauchte ich in meinem Leben einen radikalen Umbruch. Das könnte ich heute nicht mehr machen“, sagt sie rückblickend. Deutsch lernte sie zunächst am Goethe-Institut und dann von ihren Tanzkollegen. In den 80er-Jahren hätten andere Amerikaner in Berlin fast ausschließlich beim Militär gedient. Das sei nicht ihre Welt gewesen. Außerdem wollte sie sich integrieren. Der zweite große Umbruch folgte, als Cynthia Barcomi Mitte 20 mit ihrer zweiten Tochter schwanger wurde und der Job als Tänzerin immer weniger zu ihrem Leben passte.

Mit Cookies, Cheesecake und Muffins gegen das Heimweh

Den Grundstein für ihr heutiges Backimperium legten damals Heimweh und die Rezepte ihrer Mutter und Großmutter. Auf der Suche nach den Geschmäckern ihrer Kindheit feilte Barcomi so lange an Keksen und Käsekuchen, bis es auch mit deutschen Zutaten stimmte. Damals habe es keine amerikanische Backtradition oder Kaffeeröstereien in Berlin gegeben, Eindeutschen kam nicht in Frage. Die Beharrlichkeit zahlte sich aus, bis dahin war es jedoch ein weiter Weg. Die Deutschen waren zufrieden mit Eduscho, die Bank zögerte bei der Finanzierung, hinzu kam der deutsche Behören- und Bürokratiedschungel.

Cynthia Barcomi ließ sich nicht entmutigen und schaffte den Schritt zur Eröffnung von „Barcomi’s Café & Kaffeerösterei“ 1994 an der Bergmannstraße mithilfe der Unterstützung ihrer Eltern, der Disziplin, sich mit Auflagen, Rechten und Pflichten auseinandersetzen und einer großen Portion Selbstbewusstsein. „Meine Eltern haben nie gesagt: Das schaffst du nicht. Vielleicht haben sie es gedacht. Dadurch habe ich mir eingebildet, ich könnte alles schaffen“, sagt sie. „Die Naivität, die ich hatte, als ich meinen ersten Laden aufgemacht habe, hat mir wahnsinnig geholfen. Ich wusste einfach nicht, was mich erwartet. Deshalb habe ich mir auch keine Grenzen gesetzt.“ Bereits drei Jahre später folgte „Barcomi’s Deli“ in Mitte.

Man sollte sich nie mit anderen vergleichen

Zur Hälfte um den See herum beschließen wir kehrtzumachen und wechseln die Spazierrichtung. Der Anfang sei hart gewesen, erzählt Cynthia Barcomi. Manchmal habe sie sich vor Verzweiflung allein in ihrem Büro einschließen müssen, um ihre mentale Stärke zurückzugewinnen. Auch im Rückblick könne sie nicht sagen, was der perfekte Weg zum Gründen sei. „Es gibt keinen Ersatz für Erfahrung“, sagt sie.

Sie habe einfach immer weiter gemacht und einen anderen Weg gesucht, wenn Schwierigkeiten aufkamen. „Hürden sind gut, um zu prüfen, wie kreativ man werden kann.“ Selbstständigkeit sei wahrscheinlich aber nichts für jedermann. „Wenn man wirklich nicht mehr kann, wenn einem nichts anderes einfällt, sollte man aufhören. Das ist kein Scheitern. Das muss man einfach akzeptieren.“ Und sich mit anderen zu vergleichen, sei nie eine gute Idee. So habe sie ihre Energie immer gebündelt auf sich selbst verwendet.

Cynthia Barcomi gibt ihre Expertise gerne weiter

Weil sie selbst keinen Mentor hatte, gibt Cynthia Barcomi ihre über die Jahre gewachsene Expertise gerne weiter – vor allem an Frauen. Als Beraterin oder in der Organisation Feminist Food Club. Im vergangenen Jahr gab sie einen Ted Talk zum Thema „How I learned to stop worrying and embrace the struggle“ – „Wie ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und lernte, den Kampf zu umarmen.“

Frauen hätten oft einen Hang dazu, sich in eine „mentale Zentrifuge“ zu begeben, Dinge zu zerdenken und sich als Opfer sehen. Ihr müsst einfach mal machen und nicht eure Energie an negative Erfahrungen verschwenden, rät die Expertin dann. „Man muss an sich glauben, auch wenn man an sich zweifelt. Sonst kann man morgens gar nicht erst aus dem Bett steigen.“ Natürlich kenne auch sie solches Kopfkino, und die Männerdominanz in der Branche habe ihr anfangs zu schaffen gemacht. Mittlerweile lasse sie negative Gedanken jedoch keine Macht mehr über sie gewinnen. „Ich fühle mich heute wahnsinnig selbstsicher, weil ich mag, was ich tue“, sagt sie. Was andere von ihr halten, spiele für ihre Entscheidungen keine Rolle.

Zwischen jüdischer, deutscher und amerikanischer Tradition

Cynthia Barcomis Heimweh ist mittlerweile übrigens verflogen. Sie liebe ihre Familie, identifiziere sich weiterhin stark mit ihrer Heimat und reise mit ihrem Mann jeden Sommer mehrere Wochen durch die USA. Eine Rückkehr könne sie sich jedoch nicht vorstellen. „Mein Zuhause ist Berlin“, sagt sie. Hier sei ihre Familie und ihre Existenz, ihr fiele kein Grund ein, das aufzugeben. 2016 hat Cynthia Barcomi die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. „Ich wollte nicht Steuern zahlen und keine Stimme haben“, sagt sie. Politik sei schließlich auch einer der Gründe, weshalb sie seit einigen Jahren mit den USA hadere.

Cynthia Barcomis Familie ist jüdischen Glaubens. Die Entwicklung hin zu wiederaufkeimendem Rassismus und Antisemitismus – in Deutschland und weltweit – sieht sie mit Besorgnis, auch wenn sie persönlich noch nie damit konfrontiert worden sei. An der John F. Kennedy School, die ihr jüngster Sohn besucht, gab es vor zwei Jahren jedoch einen Fall von antisemitischem Mobbing. Die Leitung habe zunächst versucht, das Problem mit einer Verwarnung zu regeln. Später verließen zwei der Täter die Schule. Unter den Mitschülern habe es eine große Solidarität gegeben. „Vielleicht muss man sich fragen, bis zu welchem Grad die Freiheit, alles sagen zu dürfen, was man denkt, vertretbar ist“, sagt Cynthia Barcomi.

Besonders ihre Söhne identifizieren sich sehr mit ihrem Glauben, hatten ihre Bar Mitzwa und gingen regelmäßig in die Synagoge. Im Hause Barcomi-Friedmann wird Weihnukka gefeiert, eine Mischung aus Weihnachten und Chanukka. Anders als in den USA sei das in Deutschland keine Alltäglichkeit. Ihre Kinder seien aber ganz selbstverständlich mit dem Nebeneinander von verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Vor einigen Jahren entschloss sich die Familie, einen unbegleiteten Flüchtlingsjungen aus Afghanistan bei sich aufzunehmen.

Am Ende des Spaziergangs ist Cynthia Barcomi schon wieder auf dem Sprung

Die Geschichte, wie eine jüdische Familie und ein muslimisches Kind zusammenleben und niemand stört sich daran, hätte sie gern erzählt, sagt Cynthia Barcomi. Probleme mit dem Jugendamt und die Intervention der Familie des Jungen hätten jedoch dazu geführt, dass dieser nach nur wenigen Monaten zu anderen Pflegeeltern kam. Bis heute breche es ihr das Herz, so Barcomi. Zu komischeren Konstellationen führe das jüdisch-deutsch-amerikanische Familiengefüge hingegen für ihren Mann. Als Schauspieler werde er abwechselnd als Jude und als Nazi besetzt. „Er hat schon mehrmals Goebbels gespielt, weil er ehrlich gesagt ein bisschen wie Goebbels aussieht.“

Als wir unseren Spaziergang zurück an der „Fischerhütte“ beenden, ist Cynthia Barcomi schon wieder auf dem Sprung. Erst ein Termin in Tempelhof, später noch in den Laden. Andere Menschen zeigten sich oft überrascht, dass sie wirklich jeden Tag dort sei. Für die Inhaberin ist das eine Selbstverständlichkeit. „Die Geschäfte sind meine Existenz. Es macht einen Unterschied, wenn ich da bin. Das möchte ich auf keinen Fall aufgeben“, sagt sie. „Ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst machen sollte.“