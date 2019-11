Theresia Enzensberger: „Wir brauchen vielstimmigere Literatur“

Berlin. Das Nervigste vorneweg: die Frage nach dem Vater. Enzensberger. Dieser Name sagt selbst Literaturbanausen was. Und sie, Theresia, die Tochter, die überpünktlich – sogar noch kurz vor Autorin und Fotograf – wie verabredet am Savignyplatz steht, zuckt die Achseln auf die Frage, wie das denn so gewesen sei mit einem Dichter als Vater und einer ebenso schreibenden Mutter.

Keinen Vergleich habe sie, weshalb sie noch immer nicht wisse, was sie auf diese gern gestellte Frage antworten solle, sagt sie sofort. Ihre Stimme hat einen besonderen Klang, bemerkt man sofort. Es ist, als wäre sie etwas heiser, hätte zu viel in Raucherlokalen diskutiert und gelacht. Das nur als Bild.

Nach ihrer achselzuckenden Antwort ihre Gegenfrage: Ob es denn nicht recht viele solcher klassischen Bildungsbürgerhaushalte gebe? Sie weiß von diesem Privileg, natürlich, weiß es auch zu schätzen, und doch strengt das Reduzieren ihrer Person auf ihren Vater, einen Intellektuellen, an. Es soll ja um Inhalte gehen, nicht um Ahnen.

Wir flanieren ohne Ziel durch die Gegend

„Eigentlich werden doch nur Elfjährige nach ihren Eltern gefragt. Es ist ein bisschen so, als würde man nie erwachsen werden dürfen.“ Subtil-spöttisch ihr Tonfall. Wie groß der Einfluss des Namens auf die Rezeption ihrer Arbeit tatsächlich ist, werde sie nie erfahren. So ist das halt. Punkt.

Die 32-Jährige soll sich für einen Moment zwischen zwei Bäume stellen, dann auf die Wiese am Platz. Über den Fotografen hinwegsehen. Enzensberger schaut in die Ferne. Die ganze Angelegenheit ist zügig erledigt. Wir beginnen, durch die Gegend zu flanieren. Ohne Ziel. Das geht gut hier. Grün und ruhig ist es. Links und rechts hübsche Hausfassaden.

Die Stadt wirkt plötzlich viel größer

Nach acht Jahren in Neukölln wohnt Enzensberger nun seit knapp zwei Monaten im „schön normalen“ Charlottenburg. Vielleicht mag sie es hier, weil es sich ein bisschen nach ihrer Heimatstadt München anfühlt? Vielleicht, ja. Und „weil die Stadt plötzlich viel größer wirkt, da ich nicht mehr nur in meinem Neukölln-Kiez versacke“.

Wie wird man eigentlich Schriftstellerin? Wenn man Autorenfilmerin werden will, aber den Uniprofessoren zu literarisch denkt. So oder so ähnlich könnte man es zusammenfassen. Jedenfalls studierte Enzensberger mit Anfang 20 Liberal Arts in New York, Schwerpunkt Film, um festzustellen, sich vielleicht doch im Medium geirrt zu haben. Aber sie wollte das ja eigentlich nie, schreiben, erinnert sie sich.

Tja, und dann passierte, was sie vorher nicht geplant hatte. Auch weil sie nach der Schule genau darauf keinen Bock hatte: planen und sich entscheiden. In Berlin machte sie zunächst Synchronübersetzungen, begann, für Zeitungen zu schreiben, und gründete das Magazin „Block“. Erst das habe ihr, wie sie meint, Glaubwürdigkeit in der Szene verschafft. Wer Willenskraft ausstrahlt, kriegt auch Respekt.

Das große Problem mit dem Namen

Jetzt kommt Enzensberger selbst nochmal auf ihren Namen zu sprechen. Der helfe nämlich, entgegen dem Klischee, nicht immer und überall, Türen zu öffnen. „Ich hatte es nicht leicht, in den Kulturjournalismus zu kommen – was daran lag, dass meine Texte anfangs schlichtweg nicht gut waren.“

Aber das hat sich ja geändert. Heute jedenfalls schreibt sie für große deutsche Zeitungen und hat eine Kolumne im Kunstmagazin „Monopol“. Zur Literaturwelt gehört sie offiziell seit 2017. Der Einstieg: ihr Roman „Blaupause“. Darin erzählt sie von der jungen Luise Schilling, die sich am Bauhaus unter Walter Gropius als eine der wenigen Studentinnen einem wieder sehr aktuellen – oder besser: nie weg gewesenen Thema ausgesetzt sieht, dem versteckten Sexismus.

Wie vermessen ist es eigentlich, davon auszugehen, dass Menschen die Dinge, die man aufschreibt, auch lesen wollen? „Man mutet der Welt natürlich einiges zu.“ Enzensberger meint das nicht kokett, auch wenn sie kurz auflacht, als sie das sagt. Darüber dürfe man einfach gar nicht so lange nachdenken, „es sei denn, man ist völlig größenwahnsinnig“. Auch deshalb versuche sie jedenfalls über Themen, die außerhalb von ihr selbst sind, zu schreiben. In „Blaupause“ haben die Leser so wenigstens etwas über das Bauhaus erfahren und „müssen sich nicht nur mit meiner inneren Seelenlandschaft beschäftigen“.

Das Bauhaus war funktional, ihre Sprache will es auch sein

Wie weit kann man denn von sich weggehen? „Eigentlich selbstverständlich: Kritikerin und Kritiker muss zwischen lyrischem Ich und der Autorin oder dem Autor unterscheiden – ich denke übrigens, dass das auch ein sexistischer Impuls ist, das nicht zu tun. Denn vor allem bei Autorinnen wollen Kritiker nur selten ein poetisches Programm erkennen“, sagt sie. Ist die Schreibart also naiv, ist es angeblich auch die Verfasserin, so einfach.

Auch bei ihr, und das ärgert sie wirklich, das merkt man, wurde die angeblich nicht experimentierfreudige Sprache kritisiert. Dabei wollte sie mit ihrem klassischen Aufbau, wie sie selbst sagt, das Schreibhandwerk nutzen, wie es am Bauhaus mit allen Handwerken üblich war. Gewissermaßen das Funktionale inhaltlich spiegeln. Enzensberger scheint vor allem zu stören, dass einem so ein Denken nicht zugetraut wird, dass Frauen eben nicht bloß intuitiv und gefühlig an Dinge gehen.

„Außerdem langweilt mich Avantgarde als Selbstzweck.“ Schon im Studium wurde das deutlich. Als sie sich zunächst fragte, ob sie nur zu wenig intellektuell sei, um Kunstfilm zu verstehen, oder ob es doch manchmal auch einfach Bullshit sein könnte. Und sie entschied: Nicht alles, was in oder besonders sein mag, muss man toll finden. Derartige Unterwerfung steht ihr ohnehin nicht.

Enzensberger rückt immer wieder Perspektiven gerade

Es folgt eine relativ lange Überleitung der Autorin hin zum Chaos in der Welt. Noch bevor sie die Frage am Ende stellen kann, sagt Enzensberger schon, als hätte sie es geahnt: „Ständig, ja!“ Da ist also auch bei ihr die Frage, ob man nicht doch vielleicht besser was wirklich Wichtiges (mit) anstoßen sollte. Was für den guten Zweck. Aktivistin sein, Politikerin werden, irgendwas.

„Ich glaube aber auch“, sagt sie, „dass Geschichten eine gewisse Kraft besitzen können, Empathie zu wecken.“ Inwieweit? Identifikation! Sie erwähnt die US-amerikanische Autorin Rebecca Solnit und ihren Essay über sogenannte „Cross Identification“: Durch Lektüre versetzt man sich in Menschen hinein, die ganz anders sind als man selbst.

„Das ist natürlich viel anstrengender, aber sehr wichtig, glaube ich. Auch deshalb brauchen wir vielstimmigere Literatur!“ Abseits von Männern. „Und auch abseits von Frauen wie uns, weißen Frauen aus der Mittelschicht.“

Enzensberger rückt im Laufe des Gesprächs immer wieder Perspektiven gerade oder viel mehr so zurecht, um bestimmte Verhältnisse freizulegen, die von der Gesellschaft für normal befunden werden – weil sie halt so sind. Dabei muss ja nichts so sein, bloß weil es schon lange so ist. Darf es nicht. Kategorien, Schubladen, in denen gedacht wird, das sei zu einfach. Und einfach ist die Welt mit all ihren Krisen ja nun nicht.

Sie als reflektierte, junge Frau steckt da mittendrin. Mit Meinung und Mut, sie auszusprechen. Das ist eh das Allerwichtigste, sich zu trauen, auch in der Öffentlichkeit. So wie das der Journalistin und Autorin Margarete Stokowski gelingt, einer Freundin, deren Stärke und Standhaftigkeit gegen viel Hass Enzensberger bewundert.

„Ein seltsamer Verfremdungseffekt“

Kämpferinnen und Kämpfern wie diesen mit Groll zu begegnen, ist leider naheliegend und bequem. „Solche Menschen haben Angst davor, dass ihnen was genommen wird“, mutmaßt Enzensberger. Und dann werden sie zu Menschenfeinden, montieren zum Beispiel Greta Thunberg, 17-jährig, auf perverse und ja: auch pädophile Art in Pornobilder oder prangern Plastikflaschen im Hintergrund von Bildern mit ihr an.

Entweder alles richtig machen oder nichts: Das ist keine Rechnung, die aufgeht, findet Enzensberger. Und sie findet auch: „Man kann Individuen sagen, dass sie verantwortungsbewusst leben sollen, man kann von ihnen aber keine Konsequenz verlangen.“ Das könne man nur von Politik und Wirtschaft.

Vom Großen in der großen Welt zurück zum Kleinen in der großen Welt: Ihr Debüt wurde mittlerweile ins Italienische, Englische und Weißrussische übersetzt. Wie fühlt sich das an? „Sehr vertraut, und doch sind es nicht die eigenen Worte – das ist ein seltsamer Verfremdungseffekt.“ Die Nachwehen von „Blaupause“ sind wegen des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen des Bauhauses auch jetzt, über zwei Jahre später, noch intensiv. Sie reist umher wie verrückt. London, Minsk, Hongkong, Shanghai, in die USA, nach Mexiko. Überall sie als Bauhaus-Autorin und auch Expertin. Da komme sie sich schon manchmal albern vor, sagt sie.

Ihre Lieblingsaufgabe ist die Recherche

Schreibt sie denn schon an etwas Neuem? Wenn sie keine gute Idee mehr hat, will sie kein Buch mehr schreiben, sagte sie sich anfangs. Enzensberger will sich nicht von der Maschinerie des Literaturbetriebs auffressen lassen. Aber jetzt ist da doch wieder ein Thema, das sie in der Welt haben will. Die müsse schon gegeben sein, diese gewisse Notwendigkeit. Wie eine Detektivin hat sie sich in den vergangenen Monaten in ihre Lieblingsaufgabe, die Recherche, begeben. Sie weiß schon von fast jedem Detail der Geschichte, nun muss sie „nur“ noch schreiben. So hat jeder Autor seinen ganz eigenen Fahrplan.

Apropos Plan: Für unsere Route haben wir noch immer keinen. Doch mit Enzensberger läuft man und redet und redet und redet, da ist es egal, wo lang. Wir sind sogar mehrfach um dieselben Häuserblöcke geschlendert. Unser zügiger Gang passt zu den zügigen, gut ausformulierten Gedanken.

Ihre Computerdatei von „Blaupause“ hieß übrigens fast bis zum Schluss „Kapitel 1“. Das war ein Versehen, kein Symptom falscher Zurückhaltung. Aber auch Enzensberger, die selbstbewusst und integer scheint, kennt das Gefühl des Imposter-Syndroms durchaus. Dass sie bloß hochstapelt und irgendwann auffliegen wird in ihrem vermeintlichen Unvermögen. Leider ist das typisch weiblich, und „es wird schlimmer, wenn man Prosa schreibt“, sagt sie.

Von Künstlern und Narzissen

Da sitzt man dann nämlich, einsam in seinem Schreibkämmerchen, denkt sich was aus und fühlt sich, als würde man eigentlich gar nicht so richtig was leisten. Also duckt man sich, wenn man erstmals Schriftstellerin genannt wird oder so, schaut, ob wohl doch jemand anderes gemeint war. Enzensberger lacht. Die meisten Leute, die sich künstlerisch ausdrücken, seien doch irgendwie narzisstisch, sagt sie nun. Zumindest ist da das Sendungsbewusstsein. Klar ist, dass man ziemlich viel über diesen, über seinen Beruf nachdenkt. Und über sich darin als ab und an laut denkender Mensch.

„Manchmal wünscht man sich schon, ein Leben zu haben, in dem der Job nicht so identitätsstiftend ist – aber das klingt natürlich frivol.“ Vor allem wäre es ziemlich ärgerlich, wenn Enzensberger als Autorin verschwinden würde.

Zur Person

Theresia Enzensberger wurde 1986 in München geboren. Die Journalistin und Buchautorin ist die Tochter von Hans Magnus Enzensberger. Sie wuchs in München auf und studierte Liberal Arts am Bard College in New York mit Schwerpunkt Film. Eigentlich wollte sie immer Autorenfilme machen, doch in der Rezension ihres Abschlussfilms hieß es, sie würde sehr literarisch schreiben und denken. Also wechselte sie doch das Medium. 2011 zog Enzensberger nach Neukölln, seit mehr als zwei Monaten wohnt sie nun in Charlottenburg.

Nach ihrem Studium entschied sie sich fürs Schreiben oder: für die weite Welt des Textes. Sie gründete „Block“, „ein Magazin für alles“, preisgekrönt, von dem die letzte Ausgabe im Januar 2019 erschien. Enzensberger schreibt als Kulturjournalistin unter anderem für „Die Zeit“, die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ und hat eine Kolumne im Kunstmagazin „Monopol“. 2017 erschien ihr Debütroman „Blaupause“. Die Geschichte von der Studentin Luise Schilling spielt am Bauhaus und erzählt von verstecktem Sexismus. Seither fliegt Theresia Enzensberger um die Welt für Lesungen und auch als Bauhaus-Expertin. Dabei notiert sie nebenbei Bestandsaufnahmen der jeweiligen Orte.