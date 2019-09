Berlin. Beim traditionellen Spargelessen der Berliner Pressekonferenz vor ein paar Wochen setzte sich mit einiger Verspätung ein Herr in Schwarz mit an meinen Tisch. Mit Vollbart, Kippa und dem halblangen Kapote, einem Gehrock ähnlich, war er unschwer als orthodoxer Jude zu erkennen. Er entschuldigte seine Verspätung lebhaft, begrüßte vertraute Bekannte überaus herzlich und gestenreich und erzählte, er sei gerade aus New York zurück und freue sich, wieder in Berlin zu sein.

Sein Herz quoll über, wann immer er gefragt oder ungefragt über das wiedererwachte jüdische Leben in Berlin berichtete. Selten habe ich von einem Menschen in so kurzer Zeit so viel Positives über das Zusammenleben von Menschen gehört. Ich wollte ihn unbedingt wiedersehen. Bei der Verabschiedung tauschten wir Visitenkarten aus. „Yehuda Teichtal, Rabbiner der jüdischen Gemeinde Berlin, Vorsitzender des Chabad Jüdischen Bildungszentrums in Berlin“ stand darauf.

Wir hatten uns schon zum Spaziergang verabredet, bevor er mit seinem kleinen Sohn an der Hand auf offener Straße von zwei arabischsprechenden Männer widerwärtigst beleidigt und bespuckt wurde. Nachgefragt, ob es bei der Verabredung bleibe, antwortete Rabbiner Teichtal, so die offizielle Anrede, lakonisch: „Ja, warum denn nicht?“

Wir treffen uns in seinem Bildungszentrum an der Münsterschen Straße in Wilmersdorf. Die festungsartigen Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gelände, der hohe Stahlzaun, die Betonpoller und die schwere, rauf und runter zu kurbelnde Eisenkette als doppelte Sicherung vor der Einfahrt beschämen den Besucher angesichts dessen, was den Juden im Lande einst angetan wurde und wie heute gepriesen wird, wie tolerant und weltoffen unser Land geworden sei.

Ein Gebäude mit spannender Geschichte

Um so eindrucksvoller ist das, was das Haus zu bieten hat. Nach der herzlichen Begrüßung führt uns Rabbiner Teichtal sogleich in die Synagoge. Und erzählt schier Unglaubliches. „Dieses Gebäude wurde 1922 als elektrisches Umspannzentrum gebaut, später als Entwicklungslabor für Straßenbeleuchtung genutzt. Als wir 2004 mit der Bewag über den Kauf verhandelten, habe ich gesagt: Sie machen Licht, wir machen Licht. Es bleibt die gleiche Nutzung, nur eine andere Art. Sie machen Strom, wir verbreiten positive Zuversicht. Eine positive Zukunft für ein jüdisches Leben mit allen anderen im Lande.“ Das Wort „positiv“ – mit demonstrativer Betonung der ersten Silbe – wird der Rabbiner noch oft freudig hinausposaunen.

Die holzgetäfelte Synagoge mit ihren Klappstühlen und der Empore lässt eher an einen Hörsaal oder einen Kinosaal denken als an einen Ort des Glaubens. Spätestens der rote Samtvorhang, hinter dem sich die Thora verbirgt, klärt auf. Thora bedeutet Weisung und geht auf die fünf Bücher Moses zurück, die das Volk Israel am Berg Sinai erhalten hat. Vergleichbar der Bibel für die Christen. Hauptaufgabe eines Rabbiners ist, die Thora mit ihren biblischen Gesetzestexten zu lehren.

„Die Thora geht bis 3331 Jahre zurück. Jede Thorarolle hat 304.805 Buchstaben, keinen mehr, keinen weniger. Und alle Thorarollen haben exakt die absolut gleichen Buchstaben. Das dient dem Zusammenhalt und der Zusammengehörigkeit der Juden in aller Welt.“

Da sich der Rabbi sehr schnell als sehr offen, herzlich und freudig zeigt, dauert es nicht lange, bis sich eine gewisse Vertrautheit zwischen uns einstellt. Und so wage ich den etwas provokanten Einwurf, dass Juden untereinander doch eher als leicht streitsüchtig gelten. Da lacht der Rabbi und klärt auf. „Nein, nicht streitsüchtig, sondern diskussionsfreudig. Sie haben die gleichen religiösen Quellen und das gleiche Fundament. Aber sie haben auch das Vertrauen, dass man miteinander diskutieren kann. Nur Diskussion sorgt für ein lebendiges Leben. Es ist nicht gut, alles von oben zu diktieren. Nötig ist ein lebendiges, offenes und konstruktives Miteinander.“

Aber eines bestätigt er denn doch sogleich, dass nämlich Juden so wunderbare Witze erzählen können. Und liefert sogleich den Beweis. „Ein Obsthändler in New York hat keine Kunden. In seiner Verzweiflung schreibt er an den Stand: Obst aus Israel. Es kommen ein paar Käufer. Am nächsten Tag schreibt er Obst aus Jerusalem. Da kommen noch mehr. Um noch bessere Geschäfte zu machen, wirbt er mit Obst von der Klagemauer. Da kommen ganz viele, küssen das Obst und gehen wieder...“

Rabbiner Yehuda Teichtal mit Morgenpost-Reporter Jochim Stoltenberg

Foto: Reto Klar

Bevor wir zum Spaziergang aufbrechen, zeigt mir Rabbiner Teichtal noch etwa ganz Besonderes im Haus und für Berlin: Im Foyer vor dem Eingang zur Synagoge ist symbolisch ein Stück dieser Klagemauer, für die Juden der heiligste Ort des Gebets, gemauert. „Die Quader sind original Kalksteine aus Jerusalem. Wir wollen damit symbolisch die Verbindung zwischen Jerusalem, Berlin und Deutschland herausstellen.“

Wir machen uns auf den Weg. Teichtal, frage ich, klingt sehr deutsch. Gibt es deutsche Wurzeln? „Der Stammbaum der Familie geht 400 Jahre zurück. In Deutschland lebten die Teichtals vor allem in Frankfurt, Mainz und Worms. Mein Urgroßvater war Oberrabbiner. Er wurde 1945 in Auschwitz ermordet. 63 Familienmitglieder sind im Holocaust umgekommen. Mein Opa hat das KZ überlebt. Er ist von Israel nach Amerika ausgewandert. So bin ich in New York auf die Welt gekommen. Zuhause war Deutschland ganz weit weg. Es gab bei uns keine Produkte, die aus Deutschland stammten.“

"Unsere Aufgabe ist es, aus dem Negativen etwas Positives zu machen"

Und nun lebt er voller Tatendrang mit seiner Familie in Deutschland? Der Sinneswandel ist dem Rabbiner Menachem Mendel Schneerson in New York zu verdanken. „Nach Studium und Ordinierung zum Rabbiner sagte der mir, wir dürfen Deutschland nicht ignorieren. Wir müssen positiv denken und auch dort jüdisches Leben aufbauen. So bin nach Berlin gekommen. Kurz nach der Hochzeit mit Leah sind wir in New York abgeflogen. Am 8. August 1996. Mit einem One-Way-Ticket.“

Und dann sagt er etwas Erstaunliches. Etwas, das man von jüdischer Seite so eher selten hört: „Wir können in Deutschland aus dem Holocaust etwas Positives machen. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur schlimme Dinge zu sagen. Das ist zu einfach. Unsere Aufgabe ist es, aus dem Negativen etwas Positives zu machen, aus Hass Liebe. Wir haben alle, ob Juden, Christen oder Muslime, die Aufgabe, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“ Ein bisschen Träumerei? „Schlimme Dinge dürfen wir nicht schön reden. Sie müssen konsequent geahndet werden. Aber gleichzeitig müssen wir daran glauben, dass die Mehrheit der Menschen tolerant ist. Unsere Aufgabe ist es, den positiven Menschen nach außen zu bringen.“

Yehuda Teichtal gehört innerhalb des jüdischen Glaubens der Chabad Gemeinde an. Deren Philosophie gründet darauf, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine einzigartige und bedeutende Rolle spielt. In diesem Sinne gelte es, jeden Menschen zu lieben, jeden Menschen zu bilden und jedem Menschen die Hand hinzustrecken. Chabad zählt zur Orthodoxie, ist aber weit entfernt von der religiösen Strenge, die orthodoxen Juden gemeinhin nachgesagt wird. „Wir sind offen für alle Menschen, hilfsbereit und liberal. Ich will Ihnen den grundlegenden Unterschied zwischen strengen Orthodoxen und uns symbolhaft so erklären: Wenn bei denen in der Synagoge ein Handy klingelt, richten sich auf den Besitzer böse Blicke. Bei uns rufen wir: Bestell schöne Grüße.“

„Nicht zu sehr nach hinten schauen, schau nach vorne, denke positiv. So haben wir auch hier in Berlin eine große positive Entwicklung erreicht. Dennoch bleibt der Holocaust die größte Tragödie, die dem jüdischen Volk widerfahren ist. Es ist unsere Aufgabe, an die Vergangenheit zu erinnern. Aber das ist nicht genug. Die Erinnerung muss auch Auswirkung für die Zukunft haben. Wir schulden es den sechs Millionen ermordeten Juden, dass wir die Erinnerung wachhalten für die Zukunft. Vergangenheit ist sehr wichtig, aber nicht ausreichend. Wie will man eine junge Generation nur mit der Vergangenheit erziehen?“ Jedes seiner Worte kommt einer Botschaft gleich. Er verkündet sie gestenreich. Fast immer mit Freude und Stolz, ohne Kritik auszublenden.

Den Worten müssen Taten folgen

Die Liste des Erreichten ist lang: Der Rabbi hat Kindergärten, Grundschulen und ein Gymnasium gegründet, sein Chabad-Bildungszentrum zählt zu den größten in Europa, offen auch für Nichtjuden. Yehuda Teichtal, ein gläubiger Macher? Er lacht. „Vielleicht. Ich versuche immer, Menschen zusammenzubringen. Machen im Sinne von Gemeinsamkeit“. Aber dann doch Zweifel. „Macher kann ja auch negativ interpretiert werden. Das will ich natürlich nicht.“

Angesichts der Chabad-Philosophie von Offenheit, Toleranz und Nächstenliebe ist die Frage nach dem antisemitischen Anschlag überfällig. „Das war natürlich schrecklich, dramatisch vor allem auch wegen meines kleinen Sohnes. Es gibt leider nicht immer genug Zivilcourage. Ein Teil der Gesellschaft glaubt, es betreffe sie nicht. Doch wenn ein Teil der Gesellschaft gehasst wird, wird bald die ganze Gesellschaft gehasst.“

Von den Politikern erwartet er mehr Konsequenz. Es reiche nicht, Solidarität zu bekunden und Genugtuung darüber zu äußern, dass es wieder so vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland gebe. Gleichzeitig werde Fundamentalkritik an Israel und den Juden geduldet. Dagegen seien klare Botschaften nötig und eindeutige Konsequenzen. Ihm ist unverständlich, warum hier noch immer nicht die vom Iran ausgehenden Al-Kuds-Demonstrationen verboten sind. Sie rufen alljährlich zur Vernichtung Israels auf. „Ich sehe da eine gewisse Schizophrenie in der deutschen Politik.“

Das trübt seinen positiven Blick nach vorn keineswegs. „Unsere Antwort: Wir bauen weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir werden noch mehr bauen und noch mehr wachsen.“ Und dann stehen wir nur ein paar hundert Meter vom Chabad-Bildungszentrum entfernt vor einem Rohbau, auf dem dröhnend gehämmert und gebohrt wird. „Das ist die Antwort auf die Dunkelheit. Hier bauen wir den Jüdischen Campus Berlin. “ Auf 8000 Quadratmetern wird Platz geschaffen für den neuen Kindergarten, für das noch ausgelagerte Gymnasium, für Seminarräume, einen Festsaal, eine Sporthalle und auch ein Kino.

Und wieder schwärmt Rabbiner Teichtal davon, dass auch dieses Haus nach seiner Eröffnung im Frühjahr 2021 zu einem multikulturellen Treffpunkt wird, in dem Berührungsängste abgebaut werden. „Wir wollen für alle interessierten Menschen da sein. Gemeinsam lernen, denn Wissen fördert Toleranz. Wir wollen gemeinsam Sport treiben, tanzen oder ins Kino gehen. Das ist jüdisches Leben, das ist positiv. Wir strecken mit diesem Campus unsere Hand aus.“

Endlich hat Fotograf Reto Klar in diesem Rohbau, gewachsen bis zum vierten von sieben Stockwerken, sein Motiv gefunden. Natürlich so weit oben wie möglich. Und so klettern wir Leiter für Leiter über das äußere Stahlgerüst hinauf. Von oben ist die Gesamtarchitektur des Campus schon gut zu erkennen. Sie ist in der Mitte leicht gekrümmt. „Wie ein neugeborenes Kind. Unser neues Leben in Deutschland“, sagt Rabbiner Teichtal, der Brückenbauer.

Als wir unversehrt wieder festen Boden erreicht haben, neigt sich mein bislang wohl ungewöhnlichster Spaziergang dem Ende zu. Auf ein Baugerüst bin ich noch nie gestiegen. Und Rabbiner Teichtal erzählte so spannend, hoffnungsvoll und voller positiver Energie, wie ich es erhofft hatte. Beim Abschied gibt er mir fast schon freundschaftlich einen kräftigen Klaps auf die Schulter und ruft mir dann zu: „Wir bleiben positiv.“

Zur Person:

Familie: Yehuda Teichtal wurde 1972 in Brooklyn, New York geboren. Er wuchs in einer traditionellen jüdischen Familie auf. Mit seiner Frau Leah, sechs Kindern und einem Enkelkind lebt er in Berlin. Als Jugendlicher hat er begeistert Baseball gespielt.

Ausbildung: Der High School folgte das Studium am Rabbinical College in Morristown, New Jersey. Nach dem Abschluss wurde er im Alter von 23 Jahren vom Richter am Hohen Gericht des Oberrabbinats in Israel sowie von der Central Jeschiwa in New York zum Rabbiner ordiniert. 1996 kam er nach Berlin, um die orthodoxe ChabadGemeinde aufzubauen und in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin als Rabbiner zu arbeiten. Er ist der dienstälteste Rabbiner in Berlin.

Chabad: ist eine orthodoxe, aber offene Glaubensrichtung innerhalb des Judentums. Sie fußt auf Weisheit, Vernunft und Verstand. Toleranz und Dialog prägen die Gemeinde. Chabad arbeitet mit der Jüdischen Gemeinde Berlin zusammen, ist aber völlig selbstständig. Sie hat 75 Mitarbeiter.

Spaziergang: Vom Jüdischen Bildungszentrum an der Münstersche Straße vorbei an der Katharina-Heinroth-Grundschule, entlang der Westfälischen Straße zum Rohbau des Jüdischen Campus Berlin, zurück über die Konstanzer Straße und die Brandenburgische Straße.