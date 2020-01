Schauspieler Hans-Jochen Wagner - Ein politischer Akteur

Völlig schnuppe scheint es ihm, dass sein Mantel entfusselt wird, bevor es losgeht, und auch seine Haare dürfen bleiben, wie sie sind, sagt er eben noch höflich zur Visagistin. Hans-Jochen Wagner, der sich als Hans vorstellt, scheint uneitel und unkompliziert.

Wir treffen den Schauspieler im „Café Einstein“ an der Kurfürstenstraße, wo an diesem Tag alle Pressetermine für den ARD-Film „Big Manni“ stattfinden. Nun etwas frische Luft bei einem Spaziergang. 60 Minuten gibt uns die Presseagentin, die uns begleiten wird.

Die Route: auch eher uneitel und unkompliziert. Links hoch, über die Potsdamer Straße, immer geradeaus bis zum Park am Gleisdreieck – und wieder zurück. Das ist ein Teil der Strecke, die Wagner schon oft mit Rad zwischen Kreuzberg (wo er wohnt) und der Schaubühne (wo er spielt) zurückgelegt hat.

Zuallererst fällt auf: Er ist ungewöhnlich groß für einen Schauspieler. Jedenfalls sind 1,88 Meter eher untypisch, oder? Das Wort Napoleonkomplex fällt und Humphrey Bogart wird erwähnt, der damals mit Plateauschuhen spielte. Dann sagt Wagner: Er selbst werde oft von unten gefilmt. Auch nicht immer schmeichelhaft, sagt er lachend.

Bevor Wagner an die Ernst Busch Schauspielschule ging (mit 25), kamen erst der Zivildienst, ein Studium in seiner Heimat Tübingen (Geschichte und Mathe), Hospitanzen und Assistenzen in Theatern, eine dreimonatige Reise mit der Transsib durch Russland (1992) und noch ein Studium in Hildesheim (Kulturpädagogik). Der Vorlauf war also lang. Wagner sagt: „Du musst ja irgendwas haben, was du erzählen kannst.“ Schauspieler, so scheint es, wissen normalerweise immer schon, was sie wollen: vor die Kamera, auf die Bühne, vom Ehrgeiz getrieben, passioniert. Auch er war immer interessiert, aber so richtig in die Öffentlichkeit? Hm.

Mit seiner Entscheidung erstaunte er die Eltern

Er sei ein eher ängstliches Kind gewesen, erzählt Wagner. „Meine Eltern waren überrascht über meine Entscheidung, dass ausgerechnet ich auf die Bühne will.“ Und tatsächlich sei der Kampf gegen sich selbst nicht immer einfach gewesen. Sich den Blicken anderer auszusetzen, der Beurteilung von außen: Das war ihm unangenehm. Wieso er sich dieser Herausforderung stellte, weiß er nicht genau. Er nennt diese Phase „Befreiungsprozess“. Vielleicht auch ein bisschen von sich selbst. Von demjenigen, der man glaubt zu sein, weil man glaubt, schon immer so gewesen zu sein.

Unterwegs im Park am Gleisdreieck: Morgenpost-Autorin Paulina Czienskowski und Hans-Jochen Wagner.

Foto: Reto Klar

Früher vermutete er, dass er als Sandwichkind eine gewisse Aufmerksamkeit, die in der Familie womöglich untergegangen war, durch so einen ex­trovertierten Beruf nachholen wollte. Dass diese Rechnung nicht recht aufgeht, stellte er erst später fest. „Die Zuwendung, die man erfährt, hat nichts mit einem persönlich zu tun, sondern mit der Arbeit“, sagt er.

Wagner ist im Ensemble der Berliner Schaubühne

Mit der aber läuft es gut. Wagner ist im Ensemble der Berliner Schaubühne – einem der besten Theaterhäuser des Landes. Er spielt in Kino- und Fernsehfilmen. Seit 2017 ist er Kommissar im Schwarzwald-„Tatort“. Was insofern Glück bedeutet, als es etwas Sicherheit bringt. Zwei Filme im Jahr. „Auch wenn das kein verfrühter Ruhestand mehr ist, so wie früher noch.“ Die Angst vor Durststrecken ist also immer da. Noch etwas mehr, seit da ein kleiner Mensch namens Fritz ist, auf Papa Wagner angewiesen. Von der Hand in den Mund geht nicht mehr – will Wagner nicht mehr. Der Dreijährige soll es gut haben.

Fakt ist: Der Beruf hält gewissermaßen jung. Oder viel mehr die Ungewissheit. Weil man ständig auf der Hut ist inmitten des Zirkus der Filmmenschen. Eine Blase, in der man bei einem Branchentreff mit zehn Visitenkarten und zehn Versprechen nach Hause gehen kann, aber von niemandem dieser zehn Personen jemals wieder etwas hört.

Wagner deutet nun im Laufen die Szene flüchtiger Smalltalks jedes x-beliebigen Filmevents an. Phrasen, ein Griff an die Schulter des Gegenübers, während die Augen längst bei jemand vielleicht Wichtigerem sind. Aua, wirklich unangenehm, diese dauerhafte Unverbindlichkeit.

„Nach zwei Stunden in diesem Modus fühlt man sich wie vom Panzer überrollt“, sagt er. Sein Tipp an alle, die sich fragen, ob es wichtig sei, bei so was aufzutauchen: „Wenn du gute Laune hast, ja, sonst lass es lieber!“ Jobs kriege man dort sowieso nicht. Der Vorlauf für Filmprojekte nämlich ist längerfristiger als ein „Ach Hallo!“ am Abend.

Wagner schauspielert seit 25 Jahren

Das klingt nach Erfahrung, realistischer Einschätzung. Auch nach gesunder Desillusionierung. Wagner ist jetzt 50, schauspielert seit rund 25 Jahren. Und doch sagte ihm neulich wieder ein Freund (kein Schauspieler): Er rede noch immer wie ein Typ mit Anfang 20, bei dem alles noch möglich ist. Der Beruf hält also tatsächlich jung – und zwangsläufig wach.

Auch weil man sich ständig selbst hinterfragt, das eigene Verhalten. Krisen, Momente der Verzweiflung. Ständig neue Situationen, neue Menschen. Flexibilität in Kopf und Körper, immerzu. Auch Liebesszenen mit Leuten, mit denen man sonst keine zehn Minuten reden würde, können dafür sorgen.

Auch Berlin – seit einem Vierteljahrhundert Wagners Insel und gleichzeitiger Spielplatz – bringt keine Ruhe. Im besten Sinne: Es gibt hier keinen Stillstand, „weil es immer wieder jemanden gibt, der weiter ist als ich“. Das spornt an. In der Heimat, in Süddeutschland, glaubt er, hätte er schnell so eine Art Dünkel. In Berlin dagegen gibt es so viele Paralleluniversen, die man für sich neu entdecken kann.

Wir sind tief ins Gespräch versunken und nehmen um uns herum kaum etwas wahr. Benutzte Kondome auf dem Boden registriert man nur nebenbei, dubiose Menschengruppen, um die wir Slalom laufen, zwischen unserem stoischen Geradeauslaufen und doch sehr natürlichem Wortwechsel ohne Pause.

Für Wagner gibt es keinen anderen Lebensentwurf als den, der immer mal wieder hin und her, nach oben und unten ausschlägt. Und zwar weil darin die Freiheit schlummert, die er so liebt. „Auch wenn man dadurch prekärer leben, den finanziellen Anspruch runterschrauben muss, weil es eben gewisse Unsicherheiten gibt.“

Sein Körper setzte ihm Grenzen

Es ist gar nicht lange her, da las man, dass Wagner wegen „einer heftigen Virusinfektion“ einen „Tatort“ nicht drehen konnte. Er arbeitete viel, und das Kind raubte seiner Frau und ihm den Schlaf. Das habe er unterschätzt, und der Körper sagte plötzlich: finito. Er sei eben keine 30 mehr, sagt er lachend, meint das aber ziemlich ernst. Ihm wurde klar: Der Körper ist keine Maschine. Der Körper ist aber das Kapital. Man ist abhängig von ihm. Das schlug auch auf die Psyche, natürlich. Er musste abwägen, seinen Organismus einschätzen, sich fragen: Wie viel riskiere ich? Spiele ich auf Ta­bletten oder sag’ ich ab?

Wagner dachte, erinnert er sich, das war’s jetzt, als er seine Entscheidung für die Gesundheit traf. Er sah sich schon mit Kleinkind auf Hartz IV. Alles kam anders. Seine Arbeitgeber (Theater und SWR) reagierten kulant, und er wurde schnell wieder gesund.

Wir sind im Park angekommen und schlendern quer hindurch, nehmen die Stufen nach oben auf das Podest, wo die Fotos gemacht werden. Seine Finger spielen dabei Luftklavier auf dem Geländer. Nervosität. Man mag es, wenn etwas Menschliches durchschimmert. Sympathische Unsicherheiten bei Rampensäuen.

Plötzlich kommt sein Heimatdialekt durch

Grandiose Überleitung: Ob er Klavierspielen gelernt hat? Hat er. Wagner ist Kind einer schwäbischen Bildungsbürgerfamilie (die Eltern Lehrer) und Waldorfschüler. Waldorf sei gut, aber nicht alles daran, sagt er: das Extreme, Dogmatische nicht unbedingt. „Es gibt eine bestimmte Art von anthroposophischem Heiligtum, bei der ich sofort Tourette bekomme“, sagt er. Es ist also noch nicht ganz sicher, ob Fritz auf die Waldorfschule gehen wird. Was aber sicher sein muss – das weiß er schon –, ist, dass der Sohn sich nicht irgendwann um seine verarmten Eltern kümmern müssen soll, das missratene Rentensystem ausbügeln muss.

Jetzt, wo es um soziale Fragen geht, wird der Heimatdialekt von Wagner von Aufreger zu Aufreger prägnanter. Und es sind viele, weil das nun mal die Realität ist. Da ist zum Beispiel die Immobilienblase. Oder eben die Absurdität, dass man sich in einem sozialen System nicht auf eine Rente verlassen kann und deshalb Eigentum erwerben muss. Was sich kaum mehr einer leisten kann.

Außerdem: „Ich sehe nicht ein, wieso ein Staat wie Deutschland, der so viel Geld hat, nicht einfach für seine Bewohner im Alter aufkommen kann.“ Nur weil es heute flexiblere Arbeitswelten gebe, man gezwungen sei, hin und her zu springen und nicht 40 Jahre in einer Fa­brik arbeitet, sei die Rente nicht mehr sicher. Das sei ärgerlich, sagt er. Auch dass „Sozialstaat“ als Schimpfwort gelte. „Jeder zahlt Steuern und Geld in die Krankenkasse – das sind soziale Akte, die man der Gemeinschaft beisteuert.“ Wagner fragt: „Wozu ist denn ein Staat da, wenn er nicht sozial ist!?“ Dabei sei er doch genau das: ein soziales Gefüge.

Jeder hat eine sozialpolitische Verantwortung

Sieht Wagner denn eine sozialpolitische Verantwortung bei Schauspielern? Jeder Mensch habe die. Willi Hoss, Mitbegründer der Grünen und wichtiger Mensch für Wagner, habe ihm mal gesagt: Wer Veränderungen machen will, muss gut in seinem Job werden, das gibt einem Respekt und Einfluss.

Ab und an äußert sich Wagner in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter zu sozialpolitischen Themen, merkt aber immer wieder, wie schnell man in einer kritiklosen Filterblase schwimmt. Fest steht jedenfalls, meint er, dass es an der Zeit ist – für alle –, Rechte einzufordern. Dinge nicht mehr selbstverständlich zu nehmen. Dazu gehört übrigens auch die Umwelt.

Eine nie enden wollende Kette so vieler Probleme und fehlgeleiteter Entscheidungen, die in den vergangenen Jahrzehnten getroffen wurden. Wahrscheinlich wird alles irgendwann explodieren, die Erde wird sich schütteln, werfe ich ein. Wagner fällt dazu ein Witz ein: „Der Merkur trifft die Erde. Er: Du siehst aber scheiße aus. Sie: Ja, ich hab Homo sapiens. Er: Nicht schlimm, geht vorbei.“

Inmitten der Diskussionen über den Zustand der Gesellschaft und der Welt fragt man sich ja schon, wo die eigene Aufgabe in dieser liegt, wie man das eigene Schaffen rechtfertigen kann. Unterhaltung, sagt Wagner, sei da jedenfalls nicht in erster Linie notwendig. Und doch verändere man damit die Welt immer ein kleines bisschen. Sobald ein neuer Inhalt geschaffen wird und auch nur eine Person einen Film sieht. „Ob die Realität dadurch besser wird, ist eine andere Frage“.

In „Big Manni“ spielt Wagner den FlowTex-Gründer Manfred Schmider, einen Hauptakteur des größten Wirtschaftsbetrugs in der Geschichte der Bundesrepublik. Diese Rolle, erzählt er noch auf den letzten Metern, sei endlich mal eine extreme. Im deutschen Fernsehen werde vieles ja nivelliert. Das Öffentlich-Rechtliche sei immer um Ausgleich bemüht. Und wie findet man Ausgleich in seinem Beruf? „Die Verantwortung ist es, ehrlich zu sein – man schafft es nicht, wenn es der einzige Anreiz ist, gefallen zu wollen.“ Das abzulegen, sei allerdings nicht leicht.

Wir sind zurück, 60 Minuten später, auf die Minute, der letzte Schritt mit dem letzten Wort. Danke und auf Wiedersehen.