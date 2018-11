Georg Quander - Der anständige Intendant

Es ist ein warmer Tag in Berlin, mit Sonne und zarten Wolken. Georg Quander vermittelt bei seiner Ankunft an der Staatsoper Unter den Linden einen fast touristischen Eindruck. Dabei wird es für ihn auch ein Spaziergang durch die eigene große Vergangenheit. Von 1991 bis 2002 war er Intendant der Staatsoper, er war derjenige, der dem Stardirigenten Daniel Barenboim das Haus vorbereitete und führte. Ein bisschen Wehmut gäbe es schon, sagt der 67-Jährige in seiner eher leisen, aber immer gut durchdachten Art. Zu den Premieren werde er nach wie vor eingeladen. „Es ist immer schön, wenn ich hinter der Bühne bin“, wo er auch auf frühere Mitstreiter trifft: „Dann denkt man an viele gemeinsame Erlebnisse.“

Am prächtigen Haupteingang Unter den Linden entstehen die Fotos. In den letzten Jahren ist die Staatsoper kostspielig saniert worden. Die Fassade wirkt makellos, aber wir wissen, dass sich dahinter das Opernensemble immer noch mit den Sanierungssünden auseinanderzusetzen hat. Quander will aber Detailkenntnisse oder Kritik an Behörden partout nicht äußern. Er nennt es später „eine Frage des Anstands“. Wenn ein Intendant sein Haus verlässt, steht ihm keinerlei öffentliche Einmischung mehr zu. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Brandenburger Tor. Der Plan ist, einmal um die von Walter Felsenstein gegründete Komische Oper herumzulaufen.

Ein gebürtiger Düsseldorfer ist Georg Quander, nach Berlin kam er 1970, um an der Freien Universität (FU) Musik- und Theaterwissenschaften und – wie er sagt – ein bisschen Altamerikanistik zu studieren. In seiner Biografie folgen dann neun Jahre später der Einstieg als Musikredakteur beim Sender Freies Berlin (SFB) sowie ab 1988 seine Zeit als Hauptabteilungsleiter Musik und Unterhaltung beim Rias. Das klingt nach einer typisch West-Berliner Karriere, aber Quander hatte als Student auch eine Ost-Berliner Geschichte. Als Hospitant hatte er den alten Walter Felsenstein bei seinen letzten beiden Inszenierungen begleitet.

Mit Felsensteins Empfehlung kam er schnell über die Grenze

An der Friedrichstraße sind wir schnell angekommen, rechter Hand ist in der Ferne der S-Bahnhof zu sehen, wo sich bis zum Mauerfall auch der Grenzübergang befand. „Ich musste jeden Tag über die Grenze Friedrichstraße, wo es immer lange Schlangen gab“, erinnert sich Quander. „Dann bekam ich von Felsenstein ein Briefchen, in dem stand, ich wäre von ihm als Hospitant eingeladen. Ich durfte an der Schlange vorbeigehen und wurde bevorzugt abgefertigt.“ Mit dem Felsenstein-Freibrief war er auch vom lästigen Zwangsumtausch befreit. „Was für mich als Student viel Geld gewesen wäre. Das gehörte zu meinen Erfahrungen in einem totalitären Regime, wo so etwas möglich ist.“

Georg Quander (links) beim Spaziergang mit Morgenpost-Kulturredakteur Volker Blech.

Foto: Reto Klar

Als sich der Student Quander an der Komischen Oper bewarb, wurde er an einen Oberspielleiter namens Götz Friedrich verwiesen. Ein Gespräch kam aber nicht zustande, weil sich der Regisseur im November 1972 in den Westen absetzte. 14 Jahre später hatten sie doch miteinander zu tun. Zum 25. Jubiläum der Deutschen Oper in Charlottenburg, dessen Intendant Friedrich geworden war, machte Quander einen Film für die ARD. Nach der Wiedervereinigung trafen sie als Intendanten-Kollegen aufeinander. „Götz Friedrich hatte davon geträumt, Generalintendant der drei Berliner Opernhäuser zu werden“, sagt Quander. „Der Senat hat sich aber entschieden, die drei Häuser in Konkurrenz zu führen – mit dem Ergebnis, dass wir dann wirklich Konkurrenten waren. Leider gingen auch böse Worte hin und her. Das hat sich dann irgendwann gelegt.“

Inzwischen sind wir einmal um das ziemlich unansehnliche Areal der Komischen Oper herumgelaufen. An das erste, sehr lange Gespräch mit Walter Felsenstein kann sich Quander noch genau erinnern. Es hatte seiner Studentenseele gutgetan. Der Sohn eines Tierarztes jammerte etwa darüber, ohne familiäre Verbindungen und trotz tausend Bewerbungen im Kulturbetrieb nicht unterzukommen. „Felsenstein sagte daraufhin zu mir: ‚Junger Mann, seien Sie beruhigt, Sie haben den Generalsstab im Tornister.‘ An den Satz habe ich mich später öfter erinnert.“

Felsensteins letzte Inszenierungen am Haus waren Kodalys „Abenteuer des Hary Janos“ und Mozarts „Hochzeit des Figaro“. In der Kodaly-Inszenierung, erinnert sich Quander, sollte die Hauptdarstellerin in den Orchestergraben springen. „Aber sie sagte, das sei zu tief. Daraufhin rief Felsenstein nach mir: ‚Springen Sie mal runter!‘ Es war verdammt tief, aber ich wollte mich nicht blamieren. Der Graben wurde dann doch ein Stück hochgefahren und ein paar Sprungmatten aufgelegt. Das war meine erste Probe mit Felsenstein. Aber es war ein schöner Effekt, das Publikum erschrak jedes Mal, wenn die Sängerin von der Bühne sprang.“

Beiläufig kommen wir nun auf die Gastronomie in Berlins Mitte zu sprechen, die zu DDR-Zeiten wegen der Mangelwirtschaft eine Katastrophe war. Als Quander Anfang der 90er-Jahre seinen Intendantenposten antrat, begann sich das Angebot langsam zu verbessern. Von der Friedrichstraße sind wir in die Französische Straße eingebogen, linker Hand empfängt seit 1992 das Edelrestaurant „Borchardt“ seine Gäste. Quander erinnert sich an seine ersten Besuche gemeinsam mit Daniel Barenboim. Der Generalmusikdirektor war ein Jahr nach Quander an die Staatsoper gekommen. „Die Zusammenarbeit war sehr unkompliziert, locker und fröhlich“, sagt Quander. „Wir haben uns im Vorfeld über die Grundzüge des Programms unterhalten, in erster Linie, was er machen will.“

Obwohl die beiden heute nicht mehr viel verbindet, spricht Quander freundlich-bewundernd über Barenboim. „Wovon ich damals sehr profitiert habe, waren Barenboims exzellente Kontakte in die internationale Musikwelt. Und er ist der einzige Chefdirigent, den ich kenne, der nie Neid hatte, wenn ein anderer berühmter Kollege am Pult seines Orchesters stand. Er holte Zubin Mehta, Pierre Boulez, nötigte auch Claudio Abbado zu kommen.“ Das Prinzip war einfach: Barenboim bahnte die Verbindungen an, dann schickte er seinen Intendanten, alles konkret auszuverhandeln.

Jenseits des Künstlerischen hatte Quander, den man rückblickend als charismatisch-anständigen Intendanten bezeichnen muss, aber auch die Wiedervereinigungsquerelen durchzustehen. „Ich fing als einziger Wessi unter 1300 Ossis an“, sagt er und spricht von großem Respekt vor den Kollegen. Trotzdem: Die Belegschaft verringerte sich in seinen elf Amtsjahren auf 850 Mitarbeiter. Er sagt, überwiegend durch natürliche Fluktuation. Es gab Kündigungen im Zusammenhang mit den Stasi-Überprüfungen. „Das betraf die informellen Mitarbeiter, die IMs, wenn im Personalbogen, den alle bei Übernahme durch das Land Berlin ausfüllen mussten, gelogen worden war.“ Es betraf rund 60 Mitarbeiter. Darüber hinaus musste er einige „erste Solisten des Hauses, die nicht den künstlerischen Vorstellungen von Herrn Barenboim entsprachen“, verabschieden. „Da gab es richtig Ärger.“

Als Kölner Kulturdezernent wagte er den Seitenwechsel

Wir sind am Auswärtigen Amt angekommen und beschließen, im Innenhof einen Kaffee zu trinken. Wir sprechen über Köln, denn auch eine Kulturpolitiker-Laufbahn hat er hinter sich. Der parteilose, sich selbst als wertkonservativ-bürgerlich bezeichnende Quander war 2005 auf Vorschlag von CDU und SPD vom Rat der Stadt Köln für acht Jahre zum Dezernenten für Kunst und Kultur gewählt worden. „Der Kulturdezernent ist durch Zufall gekommen“, sagt er: „Ich hatte das nicht auf meinem persönlichen Berufsbildschirm, sondern dachte eher daran, die Laufbahn als Intendant fortzusetzen. Aber ich habe mich ja immer für Seitenwechsel interessiert.“

Köln bezeichnet er als blühende Kulturstadt, die nach dem Fall der Mauer leider abgeschmiert sei. „Ich bin dort angetreten, um wieder Terrain zurückzuholen. Wir haben neue Initiativen gegründet und vieles bewegt.“ Quander hat wichtige Personalentscheidungen getroffen, Hauseröffnungen vorbereitet, vor allem aber als Geldbeschaffer ein gutes Händchen bewiesen. Als 2013 der Abschied nahte, plante er mit seiner Frau Jutta, einer Psychologin, wieder mehr gemeinsame Zeit zu verbringen. Kurz darauf starb sie überraschend auf tragische Weise. Darüber möchte er nicht weiter reden. Mittlerweile lebt er in einer neuen Beziehung.

Im Sommer wurde bekannt, dass Georg Quander Künstlerischer Direktor der Musikkultur Rheinsberg und damit Chef der zusammengelegten Musikakademie und Kammeroper Schloss Rheinsberg wird. Das Festival war Anfang der 90er-Jahre vom Komponisten Siegfried Matthus gegründet und zuletzt von seinem Sohn Frank Matthus geleitet worden. „Rheinsberg ist auf mich gekommen“, sagt Georg Quander. „Da schwelte eine Weile die Leitungsfrage. Ich bekam gegen Ostern einen Anruf des Geschäftsführers Thomas Falk, er war Teil einer Findungskommission, die diskret suchen sollte.“ Falk und Quander kannten sich von einem lange zurückliegenden Kinderballett-Projekt an der Staatsoper.

Mit seinem Rheinsberger Vorgänger Frank Matthus habe er ein konstruktives, nettes Gespräch gehabt, sagt Quander, der Gründervater aber lehnte den Kontakt erst einmal ab. Das Kammeropern-Programm des neuen Chefs, der offiziell seit Oktober im Amt ist, wurde bereits veröffentlicht. Im Zentrum des Sommerprogramms steht Flotows Oper „Martha“, die von einer Kinderfassung und Konzerten begleitet wird. Bei Domenico Cimarosas tragischer Oper „Gli Orazi e i Curiazi“ will Quander selber Regie führen. „Ich möchte gerne in Richtung Originalklangorchester gehen“, sagt er zu seinen Plänen. „Und ich werde mich um zusätzliche Gelder bemühen. Es ist erstaunlich, was mit dem Geld im Moment alles gemacht wird.“

Auf kürzestem Wege wollen wir zurück zur Staatsoper und kommen an der St.-Hedwigs-Kathedrale vorbei. „Ich bin katholisch aufgewachsen und sozialisiert worden. Ich war lange Messdiener, bin nach Rom gepilgert.“ Aber noch zu Schulzeiten habe er gemerkt, so Quander, dass das nicht seine Welt sei. Er identifiziere sich mit der christlichen Ethik, hadere aber mit dem transzendenten Teil. Über den Bebelplatz gelangen wir wieder zum Opernhaus-Eingang. Eine Frage bleibt an diesem Ort doch noch zu stellen: Wann hat die Entfremdung zu Daniel Barenboim begonnen? „Erst ganz am Schluss“, sagt Quander und zuckt mit den Achseln. „Es kam für mich überraschend. Ein Grund war sicherlich, er hatte in seiner Planung immer, dass er nach Claudio Abbado Chef der Berliner Philharmoniker wird.“

Aber dann wählten die Philharmoniker Simon Rattle. „Daraufhin hat sich Daniel Barenboim komplett auf die Staatsoper konzentriert. Vielleicht dachte er, wenn ich schon bleibe, muss es in der Intendanz einen Wechsel geben.“ Mit Peter Mussbach habe er sich dann auch einen Regisseur an seine Seite geholt. Und während Georg Quander das ausspricht, ist seinen Worten ein bisschen Wehmut anzumerken.

Zur Person

Georg Quander wurde 1950 als Sohn des Tierarztes Joachim Quander in Düsseldorf geboren. Ab 1970 studierte er an der Freien Universtität Berlin Musik- und Theaterwissenschaften sowie Altamerikanistik. 1979 wurde er Musikredakteur beim SFB-Hörfunk und -Fernsehen, 1988 Hauptabteilungsleiter Musik und Unterhaltung beim Rias Berlin. Von 1991 bis 2002 leitete er als Intendant die Staatsoper Unter den Linden an der Seite von Stardirigent Daniel Barenboim. Als Honorarprofessor unterrichtete er ab 2001 Musik- und Kulturmanagement an der Fachhochschule Bremen. Von 2005 bis 2013 war er Kulturdezernent der Stadt Köln. Seit Oktober 2018 ist er Künstlerischer Direktor der Musikkultur Rheinsberg gGmbH, zu der die Musikakademie und die Kammeroper Schloss Rheinsberg gehören.

Er war mit der 2013 verstorbenen Psychologin Jutta Quander verheiratet und hat zwei Töchter. Er lebt jetzt wieder in einer Beziehung.