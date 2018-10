Jasna Fritzi Bauer - Eigensinnig und politisch engagiert

Bevor es losgeht: Haarspray, Rouge, Glanz auf die Lippen. Jasna Fritzi Bauer ist normalerweise nie geschminkt, nur eben bei so offiziellen Terminen. Die Schauspielerin hat gerade schon zwei Interviews im „Hotel de Rome“ gegeben, wo auch wir uns treffen. Sie sieht aus, als würde sie es genießen, das Getupfe. Und es steht ihr schon auch gut, wenn ihr feines Gesicht so zart betont ist.

Und doch will es irgendwie nicht recht zu der Frau passen, die dreckig lacht, sich öfter mal übers Gesicht wischt und bequeme Klamotten trägt. Heute: T-Shirt mit den Spice Girls auf der Brust („Ich musste immer Sporty Spice sein, dabei bin ich gar nicht sportlich!“), Jeans, eingetragene Sneaker. Die Sonnenbrille, und das nervt sie tierisch, hat sie verlegt. Gerade jetzt, wo unerwartet doch die Sonne scheint. Hm.

Auf zum Lustgarten. „Das ist eine echte Ungegend“, stellt sie beim Gang über den Bebelplatz fest. Schön, natürlich, historisch wichtig, natürlich. Aber sie sei fast nie hier. Seit sie, die in Wiesbaden aufgewachsen ist, vor zehn Jahren nach Berlin kam, wohnt sie in Prenzlauer Berg und verbringt viel Zeit in Kreuzberg.

Bauer (29) spielte schon als Mädchen am Staatstheater in ihrer Heimat. Der Weg zu ihrem Beruf war irgendwie ein Selbstläufer. Die einzig bewusste Entscheidung, die ihre Laufbahn sicher bestimmt hat, war der Schulabbruch mit 18. Ihre Eltern wussten erst danach davon, waren nicht sehr begeistert. Vielleicht auch, weil niemand sonst von der Patchworkfamilie (Bauer hat sechs Geschwister) in künstlerischen Berufen ist.

Sie solidarisiert sich mit Minderheiten

Die Bedingung damals: Wenn sie in einem Jahr nicht ein Schauspielstudium beginnt, muss sie ihr Abitur nachholen. Das Schicksal schickte Bauer an die „Ernst Busch“ in Berlin. Noch währenddessen war sie hier Gast an einigen Bühnen, unter anderem an der Schaubühne. Danach kamen ein paar Jahre am Burgtheater Wien. Filme wie „Barbara“ von Christian Petzold, „Axolotl Overkill“ von Helene Hegemann und die Serie „Jerks“. Gerade ist sie mit „Abgeschnitten“ im Kino zu sehen.

Es läuft gut. Und was wäre, wenn alles nicht mehr funktionieren würde? Angst? Immer wieder, ja. Trotzdem wolle sie sich nicht anbiedern, nur um Jobs zu bekommen: „Das ist mir nichts.“ Am Ende würde sie, da ist sie sich sicher, schon irgendetwas anderes finden, was ihr Miete und Hundefutter bezahlt.

Wir sprechen über die Ereignisse von Chemnitz und die Demonstrationen gegen rechts, die es seitdem gegeben hat. Wie geht das eigentlich im Kopf zusammen: so Schlimmes, das in der Welt passiert und ihr Beruf, der gegen all das elendig obsolet wirkt? Sie probiere, sagt sie, immer mal wieder in dem Chaos eine Rechtfertigung für das, was sie macht, zu finden. Lustige NDR-Komödie versus niederschmetternde Szenen aus der Welt. Natürlich kann man das nicht zusammenbringen.

Aber sie versucht es. Irgendwie. Das lässt sich auf ihrem Instagram-Profil beobachten. Regelmäßig regt sie sich dort über die Politik auf. Oder sie solidarisiert sich mit Minderheiten. Auch für die #unteilbar-Bewegung hat sie sich eingesetzt. Vor allem ist sie gegen Nazis, sehr.

So wie viele jetzt. Sie aber hat immer schon zu Anti-Nazi-Versammlungen aufgerufen. Es sei so wichtig, dass sich jeder dazu äußert. Aber, und das sagt sie nun wieder so absolut, diesmal auch mit ein wenig Ärger in der Stimme: „Erst jetzt, wo Migranten durch die Stadt gejagt werden, setzen Leute auch aus meiner Branche Anti-Nazi-Posts ab und werden politisch aktiv, dabei waren die Nazis nie weg.“

Vom Groll, und den kann sie, wechselt sie galant zu guter Laune beim Fotoshooting auf den Stufen zum Alten Museum. Touristen wuseln umher, baden in der Sonne, ein Mann spielt „Besamé mucho“ auf der Oboe. Zwischen Bauers Blicken in die Kamera summt sie ab und an die quälend leidenschaftliche Melodie mit oder rappt aus dem Nichts einen Songtext von Sabrina Setlur von 1997.

Mitten im Gemenge schreit sie lautlos in die Kamera, spannt dabei ihre Jacke zu Flügeln. Ist das Show oder einfach Bauer? Es wirkt nicht prätentiös und ruft auch keine Fremdscham hervor. Spätestens jetzt, bei den Fotos, zeigt sich, dass sie, diese zierliche Person, weiß, wie es geht, in den richtigen Momenten professionell zu sein.

Es geht weiter. Zu einem Geschäft, wo sie eine neue Sonnenbrille kaufen will. Auf dem Weg zum spontanen Konsum knüpfen wir aber doch noch mal am Ernst von vorhin an: Der Fehler ihrer Generation sei es, sagt sie, dass niemand mehr eine politische Haltung hat und „wenn doch, sie nur dann nutzt, wenn sie gerade ‚in‘ ist“. Selbstverständlicher Wohlstand habe uns faul gemacht.

Im Magen der Gesellschaft brodelt es. Rechtsruck, Rente, Klimawandel und was nicht alles noch. „Es wird definitiv eine natürliche Selektion geben“, sagt Bauer bestimmt. Und dann erzählt sie von Videos, Naturaufnahmen, über die Julia Roberts als Mutter Erde zu den Menschen spricht. So was wie: Mir ist egal, was ihr macht, ich werde euch ja sowieso überleben!

„Die Menschheit ist ein Furz auf der Erde.“ Können wir trotzdem etwas tun? Unsere Fehler nicht leugnen und Schadensbegrenzung betreiben! Wenn wir denn noch etwas hier bleiben wollen. Hier in Mitte aber würde sie übrigens nicht gerne bleiben – viel zu anstrengend, sagt sie. Verständlich. Richtung Hackescher Markt nämlich gesellen sich zu den Touristen auch noch überstylte Gestalten. Agentur-Menschen mit Flat White und so. Die zähe Klischeewelt.

Mit neuer Sonnenbrille auf der Nase warten wir nun auf ein Taxi. Es soll uns zu Bente nach Prenzlauer Berg bringen. Bente ist eine Hündin aus Spanien, ein Jack Russell Terrier gemischt mit „Straßenköter“, wie Bauer sagt. Sie war für ein paar Tage bei einem Freund untergebracht, während Frauchen drehen musste. Wie ein Kind sei sie, nur schlimmer, weil Bente ja nicht mal reden kann. Wenn Bauer so was sagt, spürt man hinter ihren brachialen Worten ganz viel Liebe für das Tier.

Was ist eigentlich mit Kindern, die im Bestfall ja irgendwann sprechen können? Für sie sei das kein Thema, noch nicht. „Aber es ist doch ohnehin sehr egoistisch, ein Kind in diese Welt zu setzen!“ Boom. Und dann fügt sie nach einem kurzen Moment hinzu: „Andererseits weiß man ja auch nicht, ob sich am Ende nicht doch alles noch zum Guten wendet!“

Auf dem Weg stehen wir im Stau. Natürlich. Berlins Straßen sind meistens heillos überfüllt. Zwischen Bauers stillem Ausrasten gegen das Stop-and-go (Faust in die Höhe vor Ungeduld und Machtlosigkeit) bleibt Zeit, vom Kinderkriegen zum Erwachsenwerden zu kommen.

Wie hätte sie gedacht, mit fast 30 zu sein? „Auf jeden Fall nicht so wie jetzt!“ Ha ha. Wieder lacht sie dreckig wie ein Schelm. „Ich mag es, manchmal fünf Jahre alt zu sein und pubertären Trotz zu leben – einfach mal zu motzen.“ Das hört man gerne. Auch weil man hier gerade mitbekommt, dass sie sich selbst nicht immer ernst nimmt.

Man geht häufig unverschämt mit ihr um

Auf Fotos ihrer Großmutter, etwa in ihrem Alter heute, sieht Bauer eine Frau. Wenn sie sich dagegen im Spiegel anschaut, ist da ein Mädchen. Natürlich ist es ein Vorteil für sie, dass sie mit fast 30 noch Jugendliche spielen kann, trotz sympathisch markanter Lachfalte am Mund. Die eine Frage, die ihr in fast jedem Interview gestellt wird, ist trotzdem, ob es sie nervt, so junge Rollen angeboten zu bekommen. Und ja, das nervt. Die Frage danach aber übrigens auch. Auch weil es ja nicht immer so ist. In ihrem neuen Film „Abgeschnitten“ zum Beispiel ist sie so alt, wie sie ist.

„Das eigentlich Schlimme ist ja“, sagt sie, „dass man häufig unverschämt mit mir umgeht.“ Nämlich so, als wäre sie unzurechnungsfähig, „nur weil ich aussehe wie zwölf“. Und nur weil sie 1,58 Meter groß ist, nicht für Versicherungen und Steuern brennt und noch in einer WG lebt, heißt das nicht, dass sie unmündig ist. Wieder da der kurze Groll, der aber genau so schnell wieder verfliegt, wie er in ihr hochgekrochen kam. Man fühlt sich ihr nah, während man ihren Extremen folgt.

Mittlerweile fahren wir wieder. Das Wetter ist drückend und Bauer stöhnt, weil sie sich heute irgendwie nicht so fit fühle. Das merkt man ihr auch an, etwas matt ist sie, aber der Tag ist ja auch schon lang. Außerdem fühlen sich momentan viele so erschlagen. Sie scrollt durch Instagram. Ihr Langeweile-Killer, Ablenkung, praktische Quelle und Sprachrohr. Sie liebe Lindsay Lohan, sagt sie plötzlich nach einem Moment der Stille, zeigt Fotos der Frau mit offensichtlich aufgespritzten Lippen. Sie erzählt von einer MTV-Realityshow, die dieser gescheiterte Kinderstar bald haben wird. Wer Thomas Brasch kennt, darf auch Trash kennen.

Wir sind angekommen. Bente bellt abartig hysterisch vor Freude, als sie in die Tür tritt. Klingt fast nach Gekreische. Bauer nimmt sie direkt auf den Arm. Mama ist ja da! Als sich Bente beruhigt hat, fläzen sie sich auf das Sofa. Kurzer Wortwechsel. Der Freund muss zur Arbeit und wir ja auch weiter. Er gibt ihr noch eben die zuletzt hier vergessene Sonnenbrille zurück (eine andere als die verlorene), als sie sich fragt, wo die neue eigentlich ist.

Ein paar Minuten später stehen wir wieder auf der Straße. Mit zwei Brillen und Hund. Wir laufen Richtung Bötzowviertel, wo sie wohnt. Nächste Station: Hundefutter beim Bäcker in ihrem Kiez abholen. Die Konzentration, und zwar von uns beiden, schwindet allmählich. Das darf auch so sein. Die Themen waren schwer genug. Vielleicht liegt es tatsächlich am Wetterumschwung. Und am Hund. Und am Hunger. Und am Durst. Mit Bauer Kleinkind sein, macht Spaß.

Es geht nur noch am Rande um ihren narzisstischen Beruf. „Das ist schon eine merkwürdige Frage an sich selbst: Wieso stellt man sich vor eine Kamera, obwohl man sich selbst nicht ansehen kann?“ Muss es einem schlecht gegangen sein, um kreativ zu sein? „Es ist nicht schlimm, wenn es einem immer schon gut ging, aber man merkt schon an einigen, dass sie einfach leer sind, beziehungsweise weniger Lebenserfahrung haben.“ Also ja. Oder in Teilen.

Sie glaubt stark an die Kraft der Imagination und Empathie. Und die hat sie. Für die Welt, glaubt man nach diesem Gespräch. Und Akzeptanz für sich. Wenn sie spielt, dann merkt man, dass da kein Hang zur Eitelkeit ist, sondern eine gewisse Intuition, die in jeder ihrer Rollen bislang funktioniert hat.

Das Paket für Bente wird gleich draußen im Café ausgepackt. Edles Hundefutter in Gläsern, Gourmet-Hundeknochen, ein schickes Halsband mit Leine. Als hätte Bente Geburtstag, präsentiert Bauer der Hündin die Ausbeute. Sie interessiert das nicht so richtig. Aber so ist das ja oft mit Kindern.

Jetzt passiert, wovon man von Anfang an intuitiv ausging: Es ist, als würde man mit einem Kumpel ohne Anschlusstermin in einer Kneipe versacken. Bierchen, Bauer, Bente. Entspannt! Nur die Wespen, die nerven noch immer.

