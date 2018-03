Julia Stoschek, die rastlose Mäzenin

30 Minuten lässt sie auf sich warten. Das ist okay, nur sind es an diesem Tag minus sieben Grad. Der Himmel ist eisblau, der Wind messerscharf. Wie aus dem Nichts schießt nun der Porsche Cayenne mit verdunkelten Scheiben vor die Galerie Sprüth Magers in der Oranienburger Straße. Julia Stoscheks Fahrer springt raus, öffnet ihr die Tür. Mit ihm eine Stylistin, die den letzten Check-up von Frau Stoschek macht.

Endlich da – die Eiskönigin, möchte man fast sagen, auch weil es so gut zum Wetter passt, käme da nicht ihre herzliche Entschuldigung für den zeitlichen Verzug. Wir laufen gleich zum Monbijoupark direkt gegenüber, wo der Fotograf schon das Licht aufgebaut hat. Bei Stoschek gibt es keinen Stillstand. Los, los. Sie, "die Rast- und Ruhelose", wie sie schon so oft genannt wurde. Ob sie, wie geplant, in die artifiziell wirkende Baumgruppe klettert? Klar, sagt sie. Nur die Hermès-Tasche legt sie lieber ab. Und bitte nicht zu nah mit der Linse ans Gesicht, bemerkt sie freundlich, aber bestimmt.

Frau Stoschek, 41 Jahre alt, seit knapp 15 Jahren Kunstsammlerin, ist eine der auffälligsten Figuren der deutschen Kunstszene. Schillernd. Ernst zu nehmende Mäzenin aus Leidenschaft – Unternehmenstochter aus Coburg, weil es das Schicksal so will. Natürlich verwundert es da nicht, dass alles an ihr wertvoll aussieht. Der kamelfarbene Mantel, die hochhackigen Stiefeletten. Das übergroße goldene J um den Hals. Die Schiebermütze, die im perfekten Winkel zu den kunstvoll eingedrehten, pechschwarzen Locken auf ihrem Kopf thront. Bei ihr ist sicher nichts dem Zufall überlassen. Nicht die Schminke und auch nicht ihr Fotogesicht.

Das mit den Bildern geht schnell. Nach wenigen Minuten schon kann es weitergehen. Vorbei am ehemaligen Postfuhramt und der Synagoge, in die Tucholskystraße. Dann rechts in die Auguststraße direkt ins Café Bravo vom KW Institute for Contemporary Art. Mit den Kunst-Werken arbeitet Stoschek seit Beginn ihrer Karriere zusammen.

Sammlerin wird man nicht von heute auf morgen

Bevor sie vor knapp einem Jahr nach Berlin zog, war es ihr zentraler Anlaufpunkt in der Hauptstadt. Heute ist sie sogar im Vorstand. Ein Teil ihrer Kunstfamilie ist hier zuhause, an dem Ort, den Klaus Biesenbach Anfang der 90er-Jahre zu einem wichtigen Zentrum machte. Ein enger Vertrauter von ihr.

Auf ihrem Weg war er eine wichtige Person, sagt sie. Eine ihrer initialen Begegnungen. Heute, als Chefkurator des New Yorker Museum of Modern Art, leiht Biesenbach sich ab und an ein Werk aus ihrer Sammlung, der Julia Stoschek Collection, die mittlerweile aus über 700 Werken zeitbasierter Medienkunst besteht. Darunter richtungsweisende Werke von Künstlern wie Bruce Nauman, Ólafur Elíasson oder Cyprien Gaillard. Ausschließlich Schlüsselwerke, wie sie sagt: "Manchmal warte ich deshalb auch jahrelang auf eine Arbeit." So wie auf das Video von Francis Alÿs "Rehearsal I". Ihre Lieblingsarbeit? "Oh Gott, das ist so, wie nach dem Lieblingskind zu fragen." Beim Betreten des Cafés begrüßt sie freudig Bekannte aus den Kunst-Werken. Wir setzen uns in eine Ecke hinterm Tresen. Raus aus dem Mantel, ein kurzer Blick in den Spiegel und weiter im Text.

Vor zehn Jahren nahm das Sammeln seinen Anfang in Düsseldorf, nachdem sie als Galeristin kläglich gescheitert war. Drei Monate, in denen sie nichts verkaufte – sie wollte die Arbeiten eh lieber behalten. Und vor allem: eng mit den Künstlern zusammenarbeiten. Deshalb firmierte sie die Galerie in ein mäzenatisches Förderprojekt um. 2016 eröffnete sie dann einen zweiten Standort ihrer Sammlung in Berlin, wo noch bis November Arthur Jafa zu sehen ist, der sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt – aktueller denn je, meint Stoschek.

Muss Kunst immer politisch sein? Muss nicht, nein, auch dekorative Malerei hat was. "Allerdings gibt es doch genug in der Welt, was behandelt werden kann, werden muss." Und das gehe auf verschiedenste Weise. Kunst sollte zumindest irgendetwas mit einem machen – ob psychisch oder physisch. Stoscheks Fokus dabei: das Bewegtbild. Beginnend mit den 60er-Jahren, als die ersten Handkameras aufkamen. "Gerade heute ist die Sehnsucht stark nach dem Ephemeren", sagt sie. Das Kurzlebige, Flüchtige, das, was sich schnell verändert – es sei eine Signatur für unsere Zeit.

Dass man nicht von heute auf morgen Sammlerin wird, ist klar. Anfangs wurde sie auch nicht so ernst genommen. Auch klar, meint sie: Man müsse beweisen, wie ernst man es tatsächlich meint. "Dass man erstmal in eine Schublade gesteckt wird, ist doch sehr natürlich." Und wie geht es ihr als Frau in dem durchaus patriarchalischen Geschäft? Gut, sie sei sehr gerne Frau. Ihr Lachen dazu klingt eindringlich. Nie Probleme damit gehabt, auch weil sie ja jung und gut aussehend ist? "Interessant ist schon, dass das Äußere einer Frau häufig interessanter ist als das eines Mannes." Aber, und das sagt sie noch im selben Atemzug, es gebe durchaus wichtigere Probleme, als sich darüber zu beschweren.

Aus einer Leidenschaft heraus sei sie jedenfalls zu dieser Berufung gekommen, erzählt sie weiter. Ein Beruf ist es ja schließlich nicht. Und sie glaubt an dieses Sammler-Gen, "Dinge des selben Genres zusammentragen zu wollen".

Vorher studierte sie Betriebswirtschaftslehre. So wie es sich vermutlich in einer klassischen Unternehmerfamilie mit Tradition gehört. Bei der man weiß, dass man als Erwachsener mindestens Gesellschafter werden wird. So wie Julia Stoschek auch. Morgen gebe es wieder in Bayern eine dieser Konferenzen des Autozulieferers Brose, der mit 24.000 Mitarbeitern weltweit einen Jahresumsatz von rund 6,5 Milliarden Euro schreibt. Jeder zweite Neuwagen ist mit mindestens einem Brose-Produkt ausgestattet.

Einerseits also mit Managern am Tisch, andererseits mit Künstlern im Studio. Kunst bleibt dabei ihr wahrer Lebensmittelpunkt: "Sie ist Anfang und Ende jeden Tages." Für sie schließe es sich übrigens gar nicht aus, junge Künstler zu betreuen und sich gleichermaßen intensiv mit Zahlen bei Brose zu beschäftigen. Sie findet ja, Manager und Kunstschaffende hätten ohnehin etwas gemeinsam: "Mut, die Dinge anzupacken, Grenzen zu überschreiten und visionäres Denken." Zwei Seelen seien da in ihr – sowieso, sagt sie, sei sie in sich ambivalent.

Diese erwähnte Ambivalenz spürt man im Gespräch nicht so richtig. Wohl auch, weil sie sich irgendwann genau überlegt haben muss, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten möchte. Und sie ist sehr konsequent darin, dieser Figur zu entsprechen. Ehrgeizig, zielstrebig, forsch, ökonomisch in allen Belangen. Hinter Frau Stoschek die Julia zu erkennen, gelingt nur schwer. Oder Moment, jetzt vielleicht, zwischen schwarzem Kaffee und Ingwertee? Gerade kommt der Direktor der Kunst-Werke, Krist Gruijthuijsen, zum Tisch. Sie begrüßen sich vertraut. Und plötzlich blitzt da für ein paar Sekunden eine ganz andere Seite von Stoschek auf, eine nahbare.

Die Künstler beweisen großes Vertrauen

Und die muss es ja auch geben: Immerhin vertrauen ihr mittlerweile etwa 200 Künstler ihre Werke an. Sie sieht es als ihre Verantwortung, ein besonders enges Verhältnis mit ihnen zu pflegen. Was übrigens auch ein Grund dafür ist, weshalb sie überhaupt zeitgenössisch sammelt: die Nähe.

Versteht sie sich als mentalen Anker für die oft noch Unerfahrenen der Szene? Sie bejaht und man merkt, dass sie es gerne ist. "Es ist doch eine Katastrophe, wenn Werke, an denen ewig gearbeitet wurde, am Ende falsch präsentiert werden." Sie will so sensibel mit ihnen und den Werken umgehen, dass die Kreativen selbstbewusst arbeiten können.

Übrigens, betont sie immer wieder, würde sie anders sammeln, wenn sie ihr Vermögen vermehren wollte. Wohl deshalb hat sie auch keinen Kunstberater. "Ich sehe Kunst nicht als Spekulationsobjekt." Über Geld spricht sie ohnehin nicht besonders gerne. Geld als Selbstzweck sei jedenfalls unangenehm, nötig sei es natürlich trotzdem, um etwas möglich zu machen. Zum Beispiel auch, um überhaupt all die Kunstwerke zu erstehen.

Natürlich wäre das ohne ihr Vermögen nie möglich gewesen. Und doch war ihr Elternhaus konservativ und streng in der Erziehung, erzählt sie. Das Geld war zwar da, bis heute aber nicht bedingungslos zugänglich. "Es hat mich nicht bequem gemacht, eher angetrieben."

Die Videos, Performances, Installationen, die sie kauft, kann man sich natürlich nicht zuhause aufhängen. Eine Fünf-Kanal-Installation funktioniert im Wohnzimmer nicht besonders gut. Das wäre mit einem Alten Meister leichter, einem Cranach oder so. Übrigens ein kleiner Traum von ihr.

Woher kommt denn das Selbstbewusstsein, sich gegen das Höhere-Töchter-Klischee zu wehren, seinem Erfolg so zu vertrauen, wie sie das schon mit Ende 20 konnte? Sie sagt, sie wisse gar nicht, ob es überhaupt so groß und ständig da ist, wie es scheint. Und ob die Sammlung so gut ankommt, wusste sie ja vorher auch nicht.

Dieses elende Klischee von der höheren Tochter aber interessierte sie ohnehin nie. Vielleicht kommt ihre Selbstsicherheit auch aus dem Industriehaushalt, in dem sie aufwuchs, vermutet sie. Geprägt durch ewig währende Professionalität und Strukturierung. Gibt es die auch zuhause? "Ich rede gerne persönlich, aber nicht privat", sagt sie. Julia Stoschek hält es streng mit Privatem. Die Mäzenin, das merkt man sofort, will sich durch keine Information, die zu sensibel sein könnte, angreifbar machen. Bloß niemandem zu viel Futter geben. Nur dass sie mit Springer-Vorstand Mathias Döpfner seit 2016 einen Sohn hat, ist bekannt.

Interessant ist aber: So sehr sie sich auch gegen private Fragen wehrt, sobald es ausschließlich um den Jungen geht, der sie auf allen Reisen begleitet, taut sie auf. Da strahlt sie plötzlich ganz anders, beginnt befreit zu erzählen: Dass sie momentan Pingpong spielen mit den Viren, sie deshalb wohl seit drei Wochen Bronchitis hat. Dass ihr Alltag durch ihn deutlich entschleunigter ablaufe – "man braucht für fünf Meter zu Fuß doppelt so lange". Geduld ist, was sie durch ihn lernt, die nämlich hat sie sonst nicht.

"Schwangerschaft und Geburt verstehe ich als Art Transformation." Das Erlebnis habe sie noch stärker gemacht. Und irgendwo in ihrem Blick vermag man Stolz zu erkennen. Mit einem Kind verlagern sich die Sichtweisen, Prioritäten verschieben sich. Und dennoch: "Alles geht weiter wie gehabt, entwickelt sich, nur eben mit etwas gemindertem Tempo."

Die Zeit ist um. Julia Stoschek, das spürt man, hat das Gefühl, nun auch genug gesagt zu haben. Eine letzte Frage: Geht sie mit ihrem Sohn auf den Spielplatz? Klar, gleich jetzt zum Beispiel. Zuhause dann rein in Turnschuhe und die dickste Daunenjacke im Schrank.

Der Chauffeur steht schon vor der Tür, der Motor läuft. In den Rücksitzen des Autos stecken unzählige Blätter mit handgeschriebenen To-do-Listen. Auf geht's, die Ruhe- und Rastlose muss weiter.

Zur Person

Leben Julia Stoschek ist am 10. Juni 1975 in Coburg als Tochter des Unternehmers Michael Stoschek geboren. Ihr Uropa Max Brose gründete 1908 den Autozulieferer Brose Fahrzeugteile, bei dem sie Gesellschafterin ist. Seit 2016 lebt sie in Berlin. Mit dem Springer-Vorstand Mathias Döpfner hat sie einen fast zweijährigen Sohn.

Karriere Zunächst studierte Stoschek Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft in Bamberg, entschied sich dann aber, eine Galerie in Düsseldorf zu eröffnen. Nachdem sie damit scheiterte, firmierte sie die nach nur drei Monaten in ein mäzenatisches Förderprojekt um. Die Julia Stoschek Collection war geboren. Heute besitzt die 41-Jährige eine internationale private Sammlung zeitgenössischer Kunst mit dem Fokus auf zeitbasierten Medien. In der Privatsammlung befinden sich heute über 700 Werke von rund 200 vorwiegend europäischen und US-amerikanischen Künstlern.

Ausstellung In der Dependance an der Leipziger Straße 60 (Mitte) werden noch bis November Werke des Künstlers Arthur Jafa gezeigt (Geöffnet: Sa. u. So. 12–18 Uhr). 2020, zum zehnten Todestag des Künstlers Christoph Schlingensief, wird Stoschek seine Arbeit ausstellen. Das habe sie ihm an seinem Sterbebett versprochen.