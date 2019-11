Wolfgang Ischinger: Das „gemeinsame Haus Europa“ liegt in weiter Ferne

Drei Jahrzehnte ist es nun her: Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer und damit die Trennlinie, die Deutschland und Europa über mehrere Jahrzehnte in zwei Hälften riss. Dass der sich anschließende Prozess der Wiedervereinigung so friedlich verlief, wurde zurecht als Wunder bezeichnet.

Noch am 3. Oktober 1990, in seiner Ansprache beim Staatsakt zum „Tag der deutschen Einheit“, aber lenkte Bundespräsident Richard von Weizsäcker den Blick über Deutschland hinaus auf ein noch ausstehendes Einigungsprojekt – das gesamteuropäische. Eindringlich warnte er davor, dass die nun überwundene Trennlinie weiter nach Osten wandert: „Die Westgrenze der Sowjetunion darf nicht zur Ostgrenze Europas werden“, so seine Worte.

Die Trennlinie zu vermeiden, ist uns nicht gelungen

Dreißig Jahre später müssen wir ernüchtert feststellen: Die Trennlinie zu vermeiden, ist uns nicht gelungen. Die Herstellung der Einheit, die für Deutschland gilt, haben wir für Europa noch bei Weitem nicht erreicht. Die Verwirklichung eines geeinten Europas in Frieden und Freiheit – „a Europe whole, free and at peace“ – wie es die US-Präsidenten George H. W. Bush und Bill Clinton kurz nach der Wende als Ziel formulierten, steht weiterhin aus.

Ja, seit 1989 ist Beträchtliches passiert: Europäische Union und Nato haben viele der östlichen Staaten Europas integriert und damit wesentlich dazu beigetragen, in diesen Ländern Frieden und Demokratie zu verankern und Prosperität zu fördern. Deutschland, plötzlich umgeben nur von Freunden, hat davon besonders profitiert. Eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur, eine dauerhafte Friedensordnung, ist aber nicht entstanden.

„Für mich wird der 9. November immer verbunden sein mit dem plötzlichen und intensiven Gefühl von Freiheit und dem großen Respekt vor dem Mut der Menschen in Ost wie in West. Die Friedliche Revolution und der Mauerfall gaben uns in Berlin die gemeinsame Verantwortung für das Zusammenwachsen einer lange geteilten Stadt. Diesen Weg gehen wir immer noch, freuen uns an Erfolgen und wachsen an Herausforderungen. Berlin entwickelte sich international zur „Stadt der Freiheit“, und das wurde nur durch den 9. November 1989 möglich.“ Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin Foto: Jens Jeske/www.jens-jeske.de

„Ich lasse mich selten zu schmalzigen Bemerkungen hinreißen, aber der 9. November ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Wir erzählen uns dann in der Familie, wie schön das war, als dieser Spuk vorbei war. Als ein echtes Wunder geschehen ist. Das heißt nicht, dass vorher alles schlecht und danach alles gut war. Aber für meine Familie, die unter Repressalien zu leiden hatte, passierte etwas, das eine Erlösung war.“ Nadja Uhl, Schauspielerin Foto: jörg Krauthöfer

„Ich bin in Berlin aufgewachsen, natürlich bedeutet mir der Tag viel. Ich habe den Bau der Mauer vielleicht nicht bewusst mitbekommen, aber auch als kleiner Junge habe ich gemerkt, dass man zum Großvater nach Weimar plötzlich nicht mehr unproblematisch reisen konnte. Die Euphorie ist nach dem Mauerfall allerdings recht schnell verpufft. Nach 30 Jahren hätte man sich gewünscht, dass alles besser zusammen gewachsen ist.“ Christian Berkel, Schauspieler Foto: Anikka Bauer

„Ich habe den Mauerfall 1989 zwar mitbekommen, aber die Bedeutung war damals für mich – ehrlich gesagt – noch sehr unkonkret. Das kam erst später. Der Tag erinnert mich heute daran, was für eine Riesenaufgabe Deutschland mit der Wiedervereinigung bewältigt hat. Das ist eine großartige Leistung, trotz aller Probleme. Alles ist möglich.“ Maximilian Brückner, Schauspieler Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

„Ich bewundere noch immer den Mut und die Klarheit der Menschen, die sich in den östlichen Nachbarländern und in der DDR für Wandel eingesetzt haben, obwohl der Erfolg bis zuletzt völlig ungewiss war. Ich denke aber auch mit Respekt an all jene, die sich in Ost und West für eine möglichst faire Entwicklung in Deutschland und im Verhältnis zu den Nachbarländern eingesetzt haben.“ Martin Germer, Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / Britta Peders



„Der Mauerfall ist bis heute grandios, aber ich habe immer das Gefühl, man hätte etwas Besseres daraus machen können. Kapitalismus pur, davon bin ich kein Freund. Neulich sagte jemand im Radio, dass ja auch wir im Westen das zum Anlass hätten nehmen können, daraus etwas Neues zu entwickeln. Vielleicht sollte man jetzt darüber nach- denken. Und etwas ändern.“ Meret Becker, Schauspielerin Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

„Mir bedeutet der 9. November sehr viel, weil ich beide Seiten kennengelernt habe. Ich bin in Potsdam geboren, beim Mauerfall war ich 19. Die DDR hat sich für mich angefühlt wie ein großes Gefängnis, deshalb verstehe ich nicht, wie Menschen das heute beschönigen können. 1989 hat sich für mich eine ganz neue Welt eröffnet.“ Marco Müller, Zwei-Sterne-Koch Foto: RICARDA SPIEGEL

„Ich war damals zwar erst sieben Jahre alt, trotzdem habe ich gemerkt, dass etwas Besonderes passiert ist. Meine Familie und ich haben an diesem Tag zum ersten Mal Freiheit gerochen. Im Nachhinein verklärt man oft vieles, aber wir dürfen nie vergessen, dass wir in einer Diktatur gelebt haben. Heute bin ich umso dankbarer für die Menschen, die Widerstand geleistet haben.“ Janin Ullmann, Moderatorin Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for GQ Germany

„Bei allen Problemen, die wir heute haben, finde ich das nach wie vor einen glückhaften Tag. Die Menschen, die das damals erkämpft haben, können stolz auf das sein, was sie erreicht haben. Dass nicht überall die Korken knallen, ist aber trotzdem zu verstehen.“ Joachim Król, Schauspieler

„Ohne den 9. November gäbe es die Füchse Berlin in dieser Form nicht. Wir sind ein Beispiel dafür, wie sich der Westen und Osten perfekt miteinander in allen Bereichen wie Trainingsstätten, Spielern und der Eliteschule verbunden haben. Wir sind stark, weil wir das Zusammenwachsen zu hundert Prozent gelebt haben.“ Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



„Jeden Tag mitzuerleben, wie ein Land zusammenwächst, welche großen Unterschiede es gibt, trotz der gemeinsamen Geschichte, wie sehr sich unterschiedliche Kulturen in der Zeit der Trennung entwickelt haben, die nun zueinander gebracht werden müssen, ist eine einmalige Chance.“ Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Service

„Die Friedliche Revolution und der Fall der Mauer haben die Erfolgs- geschichte Berlins der letzten Jahrzehnte erst möglich gemacht. Nur als geeinte Stadt konnte und kann Berlin sein Potential entfalten und zur international begehrten Metropole für Unternehmen, Fachkräfte aus dem In- und Ausland und Touristen werden.“ Beatrice Kramm, IHK-Präsidentin Foto: Reto Klar

„Der Fall der Mauer war die Antwort auf einen immer lauter werdenden Ruf nach Freiheit. Er öffnete den Weg in die Wiedervereinigung. Berlin steht heute für das, was nur in Freiheit geschieht: die Erweiterung, das Austesten der Zivilisation. Gleichzeitig ist Berlin nicht nur für die vielen Menschen, die nach Berlin gezogen sind, sondern auch für unser altansässiges Unternehmen eine unverrückbare Heimat.“ Christian Göke, Chef der Messe Berlin Foto: jörg Krauthöfer



Instabilität prägt die europäische Nachbarschaft

Denn Russland und die osteuropäischen Staaten, für die es auf absehbare Sicht keine Beitrittsperspektiven gibt, haben ihren Platz darin bislang nicht gefunden, trotz aller Bemühungen im Rahmen der OSZE. Die Zone der Ungewissheit aber fordert ihren Tribut: In der Ukraine herrscht seit fünf Jahren Krieg. Nicht nur Georgien kämpft mit einem „eingefrorenen“ Konflikt. Und auch auf dem Balkan sind Krisen ungelöst geblieben. Kurz: Instabilität prägt die europäische Nachbarschaft – ein „ring of fire“ statt des „ring of well-governed states“, den die EU sich 2003 wünschte.

Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Entscheidung der EU, Nordmazedonien und Albanien doch keine Beitrittsverhandlungen anzubieten, besonders fatal. Die politischen Kosten deuten sich unmittelbar an: Nordmazedonien droht in eine politische Krise zu stürzen – eine längerfristige Destabilisierung ist nicht ausgeschlossen. Auch an die anderen Westbalkanstaaten ist das Signal verheerend: Auf die EU ist kein Verlass. Selbst wer schwierige Reformen auf sich nimmt, bleibt Europäer zweiter Klasse. Die Lücken, die die EU damit reißt, werden andere clever zu füllen wissen – allen voran Russland, China und die Türkei. Dass dies zu mehr Demokratie, Frieden und Stabilität in Europas unmittelbarer Nachbarschaft führt, darf bezweifelt werden.

Und damit ist auch das größte Hindernis auf dem Weg zu einer tragfähigen euro-atlantischen Friedensordnung benannt: der schlechte Stand der Beziehungen zu Russland. Es ist besonders bedauernswert, dass die Vision nie Wirklichkeit wurde, die der damalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow skizziert hatte: die Vision eines „gemeinsamen Hauses Europa“, das allen, auch Russland, ein Zuhause anbietet. Im Gegenteil: Mit der Annexion der Krim und Moskaus Intervention in der Ostukraine sind solche Visionen in noch weitere Ferne gerückt. An die Stelle vertrauensvoller Partnerschaft sind westliche Sanktionen und russische militärische Drohgebärden getreten.

Nicht mit dem desolaten Zustand der Beziehungen zu Russland abfinden

Abfinden dürfen wir uns mit diesem desolaten Zustand der Beziehungen zu Russland aber nicht, denn es kann immer noch schlimmer kommen: Mit dem jüngst aufgekündigten INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme rücken statt weiterer Abrüstung wieder Fragen nuklearer Bewaffnung auf unsere sicherheitspolitische Tagesordnung – eine brandgefährliche Entwicklung für den Frieden in Europa.

Im Grunde sind wir im Umgang mit Russland auf die schon 1967 von Pierre Harmel entworfene Strategie zurückgeworfen: So viel Dialog wie möglich, so viel Verteidigung wie nötig. Damit war auch die Basis für die spätere deutsche Ostpolitik geschaffen. Im Sinne des jüngsten Vorstoßes des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sollten wir beharrlich dafür werben, dass die Tür zum Hause Europa für Moskau geöffnet bleibt. Wenn Moskau bereit wäre, sich wieder dem Westen zuzuwenden, würde deutlich werden, dass wir Europäer für Russland sehr verlässliche Partner sein wollen und auch sein könnten.

Aber will Russland eine solche Partnerschaft heute? Das würde unter anderem voraussetzen, dass Vertrauen wieder aufgebaut wird, statt der Furcht vor russischen Übergriffen, wie sie seit Jahren bei unseren östlichen Partnern herrscht. Deshalb wird ein Angebot an Russland zu mehr Dialog und mehr Zusammenarbeit mit einigen unserer EU Partner nur dann und erst dann zu machen sein, wenn unsere Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit glaubwürdig gesichert ist. In dieser Hinsicht gibt es einen erheblichen Nachholbedarf: Nicht etwa nur wegen des Zwei-Prozent-Ziels der Nato, sondern um unser ureigenes Interesse an Frieden und Sicherheit in ganz Europa nachdrücklich vertreten zu können!

Deutschland trägt eine besondere, aus unserer Geschichte erwachsene Mitverantwortung dafür, die europäische Handlungsfähigkeit zu stärken. In diesem Sinne ist die Erinnerung an die Wiedervereinigung auch ein Appell: Für das, was 1989 in Deutschland begann und unvollendet blieb, nämlich die Überwindung der Teilung Europas und das Ende von Konfrontation, gilt es weiter zu kämpfen. Am Ende wird Frieden in Freiheit in Deutschland nur von Dauer sein, wenn er in eine gesamteuropäische Friedensarchitektur eingebettet ist.

