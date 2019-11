Franziska Giffey: „Ich dachte, wir sind schon weiter“

Sie ist die Ostdeutsche im Bundeskabinett: Franziska Giffey (41), ihr Büro liegt an der Glinkastraße in Berlin-Mitte. Gut gelaunt empfängt die Bundesfamilienministerin zum Gespräch in ihrem Büro. Ein Gespräch über Ost- und Westdeutsche, Befindlichkeiten und AfD-Wahlergebnisse.

Berliner Morgenpost: Als die Mauer fiel, lebte Ihre Familie in der Nähe von Frankfurt (Oder), Sie waren elf Jahre alt. Haben Sie noch Erinnerung an die Zeit, an den Tag?

Franziska Giffey: Ich erinnere mich noch, dass das eine sehr aufgeregte Zeit war. Meine Eltern haben beide voll gearbeitet, und normalerweise wurde abends erst gemeinsam gegessen und nach dem Abendessen der Fernseher angemacht. In dieser Zeit aber wurde der Fernseher sofort eingeschaltet, kaum waren sie zu Hause. Es ist ja so viel auf einmal passiert, was man nie für möglich gehalten hätte. Meine Eltern haben das alles sehr genau verfolgt.

Waren Ihre Eltern in der SED?

Nein. Meine Eltern sind mit der Partei sehr auf Distanz geblieben.

Was geschah am 9. November?

Es war ja ein Donnerstag. Und am Wochenende darauf – damals hatten wir ja samstags noch Schule – kam nur die Hälfte der Schüler zum Unterricht, alle anderen waren in Berlin. Mein Vater harkte Laub, unser Nachbar kam vorbei und meinte: „Was harkste denn Laub, wir müssen nach Berlin, da sind sie alle.“ (lacht)

Und sind Sie gefahren?

Erst zwei Wochen später. Es war ja nicht sicher, ob alles so bleibt. Meine Mutter hatte große Sorge, dass die Grenzen wieder geschlossen werden und wir nicht mehr zurück können. Als wir nach Berlin fuhren, sollten die Trabis und Wartburgs am Flughafen Schönefeld geparkt werden, wir fuhren von dort mit dem BVG-Bus zum U-Bahnhof Rudow in Neukölln, dann mit der U-Bahn zum Hermannplatz, wo wir das Begrüßungsgeld abholten und - wie so viele andere - zu Karstadt einkaufen gingen. Da war es unfassbar voll, die Elektronikabteilung fast leer gekauft, aber ich habe noch ein kleines Radio von meinem ersten Westgeld erstanden.

„Für mich wird der 9. November immer verbunden sein mit dem plötzlichen und intensiven Gefühl von Freiheit und dem großen Respekt vor dem Mut der Menschen in Ost wie in West. Die Friedliche Revolution und der Mauerfall gaben uns in Berlin die gemeinsame Verantwortung für das Zusammenwachsen einer lange geteilten Stadt. Diesen Weg gehen wir immer noch, freuen uns an Erfolgen und wachsen an Herausforderungen. Berlin entwickelte sich international zur „Stadt der Freiheit“, und das wurde nur durch den 9. November 1989 möglich.“ Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin Foto: Jens Jeske/www.jens-jeske.de

„Ich lasse mich selten zu schmalzigen Bemerkungen hinreißen, aber der 9. November ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Wir erzählen uns dann in der Familie, wie schön das war, als dieser Spuk vorbei war. Als ein echtes Wunder geschehen ist. Das heißt nicht, dass vorher alles schlecht und danach alles gut war. Aber für meine Familie, die unter Repressalien zu leiden hatte, passierte etwas, das eine Erlösung war.“ Nadja Uhl, Schauspielerin Foto: jörg Krauthöfer

„Ich bin in Berlin aufgewachsen, natürlich bedeutet mir der Tag viel. Ich habe den Bau der Mauer vielleicht nicht bewusst mitbekommen, aber auch als kleiner Junge habe ich gemerkt, dass man zum Großvater nach Weimar plötzlich nicht mehr unproblematisch reisen konnte. Die Euphorie ist nach dem Mauerfall allerdings recht schnell verpufft. Nach 30 Jahren hätte man sich gewünscht, dass alles besser zusammen gewachsen ist.“ Christian Berkel, Schauspieler Foto: Anikka Bauer

„Ich habe den Mauerfall 1989 zwar mitbekommen, aber die Bedeutung war damals für mich – ehrlich gesagt – noch sehr unkonkret. Das kam erst später. Der Tag erinnert mich heute daran, was für eine Riesenaufgabe Deutschland mit der Wiedervereinigung bewältigt hat. Das ist eine großartige Leistung, trotz aller Probleme. Alles ist möglich.“ Maximilian Brückner, Schauspieler Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

„Ich bewundere noch immer den Mut und die Klarheit der Menschen, die sich in den östlichen Nachbarländern und in der DDR für Wandel eingesetzt haben, obwohl der Erfolg bis zuletzt völlig ungewiss war. Ich denke aber auch mit Respekt an all jene, die sich in Ost und West für eine möglichst faire Entwicklung in Deutschland und im Verhältnis zu den Nachbarländern eingesetzt haben.“ Martin Germer, Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / Britta Peders



„Der Mauerfall ist bis heute grandios, aber ich habe immer das Gefühl, man hätte etwas Besseres daraus machen können. Kapitalismus pur, davon bin ich kein Freund. Neulich sagte jemand im Radio, dass ja auch wir im Westen das zum Anlass hätten nehmen können, daraus etwas Neues zu entwickeln. Vielleicht sollte man jetzt darüber nach- denken. Und etwas ändern.“ Meret Becker, Schauspielerin Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

„Mir bedeutet der 9. November sehr viel, weil ich beide Seiten kennengelernt habe. Ich bin in Potsdam geboren, beim Mauerfall war ich 19. Die DDR hat sich für mich angefühlt wie ein großes Gefängnis, deshalb verstehe ich nicht, wie Menschen das heute beschönigen können. 1989 hat sich für mich eine ganz neue Welt eröffnet.“ Marco Müller, Zwei-Sterne-Koch Foto: RICARDA SPIEGEL

„Ich war damals zwar erst sieben Jahre alt, trotzdem habe ich gemerkt, dass etwas Besonderes passiert ist. Meine Familie und ich haben an diesem Tag zum ersten Mal Freiheit gerochen. Im Nachhinein verklärt man oft vieles, aber wir dürfen nie vergessen, dass wir in einer Diktatur gelebt haben. Heute bin ich umso dankbarer für die Menschen, die Widerstand geleistet haben.“ Janin Ullmann, Moderatorin Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for GQ Germany

„Bei allen Problemen, die wir heute haben, finde ich das nach wie vor einen glückhaften Tag. Die Menschen, die das damals erkämpft haben, können stolz auf das sein, was sie erreicht haben. Dass nicht überall die Korken knallen, ist aber trotzdem zu verstehen.“ Joachim Król, Schauspieler

„Ohne den 9. November gäbe es die Füchse Berlin in dieser Form nicht. Wir sind ein Beispiel dafür, wie sich der Westen und Osten perfekt miteinander in allen Bereichen wie Trainingsstätten, Spielern und der Eliteschule verbunden haben. Wir sind stark, weil wir das Zusammenwachsen zu hundert Prozent gelebt haben.“ Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



„Jeden Tag mitzuerleben, wie ein Land zusammenwächst, welche großen Unterschiede es gibt, trotz der gemeinsamen Geschichte, wie sehr sich unterschiedliche Kulturen in der Zeit der Trennung entwickelt haben, die nun zueinander gebracht werden müssen, ist eine einmalige Chance.“ Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Service

„Die Friedliche Revolution und der Fall der Mauer haben die Erfolgs- geschichte Berlins der letzten Jahrzehnte erst möglich gemacht. Nur als geeinte Stadt konnte und kann Berlin sein Potential entfalten und zur international begehrten Metropole für Unternehmen, Fachkräfte aus dem In- und Ausland und Touristen werden.“ Beatrice Kramm, IHK-Präsidentin Foto: Reto Klar

„Der Fall der Mauer war die Antwort auf einen immer lauter werdenden Ruf nach Freiheit. Er öffnete den Weg in die Wiedervereinigung. Berlin steht heute für das, was nur in Freiheit geschieht: die Erweiterung, das Austesten der Zivilisation. Gleichzeitig ist Berlin nicht nur für die vielen Menschen, die nach Berlin gezogen sind, sondern auch für unser altansässiges Unternehmen eine unverrückbare Heimat.“ Christian Göke, Chef der Messe Berlin Foto: jörg Krauthöfer



Und später sind Sie Neuköllner Bezirksbürgermeisterin geworden…

Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, dass ich mal Bürgermeisterin in dem Bezirk werden würde, in dem ich mit elf Jahren als Ostkind zum ersten Mal westdeutschen Boden betreten habe. (lacht)

Als Sie Familienministerin geworden sind, war eine der Beschreibungen, die Ihnen zugewiesen wurde, dass Sie die Ostdeutsche im Bundeskabinett sind. Fühlen Sie sich denn als Ostdeutsche?

Ich sage gerne: Ich habe eine ostdeutsche Anfangsbiografie, ich verleugne da auch nichts. Ich dachte aber eigentlich, wir sind schon weiter. Ich habe doch als Berlinerin 16 Jahre lang in einem West-Berliner Bezirk gearbeitet, mit Menschen aus über 150 Nationen. Wir hätten uns da gar keine Ost-West-Debatte leisten können. Die Ost-Herkunft war wirklich nicht relevant. Dass ich mit dem Eintritt ins Kabinett wieder zur Ostdeutschen wurde, das hat mich anfangs etwas irritiert.

Aber es gibt bis heute nur wenige Ostdeutsche in Führungspositionen – neben der Kanzlerin.

Das stimmt. Ich habe schnell gemerkt, wie wichtig es für viele Menschen aus dem Osten ist, dass es mich als Ostdeutsche im Kabinett gibt. Und wie wenig Ostdeutsche in den Führungsebenen des Bundes zu finden sind. Sei es bei den Staatssekretären, Abteilungsleitern oder auf den anderen Leitungsebenen. Und in der Privatwirtschaft sieht es nicht anders aus – in den Chefetagen der großen deutschen Unternehmen kommt nur ein sehr geringer Teil aus Ostdeutschland. Da verstehe ich schon, dass viele Ostdeutsche sich nicht ausreichend repräsentiert fühlen.

Interaktive Anwendung: Wissen Sie noch, wo die Mauer Berlin teilte?

Wir haben schon öfter das Mauerfall-Jubiläum gefeiert, zum zehnten oder 25. Jahrestag. Nun, zu 30 Jahren Mauerfall rückt die Frage nach der Identität, gerade von Ostdeutschen, in den Vordergrund. Warum?

Ich wünsche mir, dass wir eine gesamtdeutsche Identität entwickeln – und gleichzeitig jeder seine regionale Zugehörigkeit behält. Die regionalen Unterschiede von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern sind etwas Schönes und Wertvolles. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir uns als Deutsche und Europäer fühlen und nicht immer das Trennende zwischen Ost und West betonen. Aber leider sind wir noch nicht überall so weit. In den ersten Jahren, als im Osten die Betriebe abgewickelt wurden und alles sich veränderte, da musste das Leben ganz neu organisiert werden. Da war für Reflexion über die eigene Identität gar keine Zeit. Jetzt, 30 Jahre nach dem Mauerfall, ist eher der Moment, sich auch mal zurücklehnen und zu fragen: Wo stehen wir? Wo stehe ich? Wohin soll es gehen?

Was ist nach 1989 falsch gelaufen?

Mich stört immer, wenn Menschen heute sagen, dass hätte man so oder anders machen müssen. Es gab dafür keine Blaupause, und es gab nur einen Versuch. Es war für alle ein absoluter Ausnahmezustand – und dieser war getragen von großen Umwälzungen, von Unsicherheit, von großem Zeitdruck, aber auch von einer unglaublichen Aufbruchstimmung. Die meisten Ostdeutschen wollten doch so schnell wie möglich die D-Mark. Erinnern Sie sich nur an den Spruch: „Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr.“

Anders gefragt: Was hätte man besser machen können?

Man hätte mehr darauf schauen können, auch im Osten Gutes zu erhalten und weiterzuführen. Dass so Vieles abgetan oder ignoriert wurde, haben viele Ostdeutsche als Kränkung empfunden. Die Polikliniken wurden abgewickelt – und später als „Medizinische Versorgungszentren“ oder Ärztezentren wieder aufgebaut. In der DDR gab es eine gute Kinderbetreuung in Krippe und Kindergarten und für alle Kinder ein Hortangebot in der Grundschule. Dass alle einen Platz bekamen, war selbstverständlich. Heute diskutieren wir über mangelnde Fachkräfte, Kitaplatz-Wartelisten und wie man es schaffen kann, dass Eltern von Grundschulkindern Familie und Beruf miteinander vereinbaren können.

Wurde den Ostdeutschen Unrecht getan?

Ich mag das Jammern nicht. Natürlich gab es Dinge, die besser hätten laufen können. Aber wir sollten den Blick lieber auf Dankbarkeit, Stolz und Zuversicht richten. Jeder, der im Osten den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung erlebt hat, hat Brüche erlebt, hat das Davor und das Danach in seiner Biografie. Aber viele haben diese Zeit sehr gut gemeistert. Auch das Land hat sich verändert – die Infrastruktur im Osten ist inzwischen teilweise besser als in manchen Regionen im Westen. Heute muss es um die Stärkung der strukturschwachen Regionen in Ost wie West gehen – um gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land.

30 Jahre nach dem Mauerfall gewinnt die AfD im Osten viele Stimmen bei den Wahlen, mit ausländerfeindlichen, teils rechtsextremen Positionen. Macht Ihnen das Sorgen?

Sehr große Sorgen. Überall dort, wo Menschen abwandern, weil sie für sich und ihre Familie keine Zukunft sehen, und sich die, die da bleiben, abgehängt fühlen, legt die AfD zu. Ich verstehe zwar, dass Menschen unzufrieden sind, wenn der Bus zu selten kommt, die Arztpraxis schließt oder es kein ausreichendes Internet gibt. Aber es geht uns doch viel besser als vor 30 Jahren. Der Lebensstandard, die Infrastruktur sind doch so viel besser geworden. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie viele Dinge in der DDR eben nicht alltäglich waren und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich klar machen, was wir gewonnen haben – vor allem die individuelle Freiheit. Aber, das ist mir auch wichtig: Die AfD ist kein Thema allein der Ostdeutschen. Überall, wo es strukturschwache Regionen gibt und gleichzeitig eine Angst vor großen Veränderungen herrscht, ist die AfD stark.

Wie erklären Sie sich die Ängste der Menschen?

Angst, so irrational sie auch in manchen Fällen sein mag, ist leider ein großes Thema. Die Ostdeutschen haben schon einmal den Umbruch eines Systems erlebt, der auch mit Verlusten verbunden war. Nun stehen wieder Veränderungen an – durch die Zuwanderung, die Digitalisierung der Arbeitswelt, den demografischen Wandel. Ich habe das als Bürgermeisterin und auch jetzt als Ministerin oft im Gespräch mit den Bürgern erlebt. Wenn ich gefragt habe: „Sagen Sie, wie geht es Ihnen denn?“, dann kam als Antwort: „Mir geht es eigentlich ganz gut, aber ich weiß ja nicht, ob es so bleibt.“ Angst ist ein ganz starkes Motiv für eine Wahlentscheidung. Menschen wollen Sicherheit und Stabilität. Die AfD gibt einfache Antworten – und befriedigt scheinbar diese Ängste.

Was tun?

Wir müssen dafür sorgen, dass wir, die politische Verantwortung tragen, für Sicherheit und Stabilität stehen, dass wir den Menschen Zuversicht vermitteln. Dazu gehört für mich: hingehen, zuhören, anpacken. Und die politischen Schwerpunkte auf das ausrichten, was vor Ort gebraucht wird. Repräsentanz ist wichtig: Wir brauchen mehr Ostdeutsche in den Führungsfunktionen, damit sich diese Sichtweisen und Erfahrungen auch in der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft oder der Justiz auf oberster Ebene wiederfinden und Interessen des Ostens mitvertreten werden.

Da Ihnen der Doktortitel nicht entzogen wurde, können Sie nun ja als ostdeutsche Ministerin weitermachen…

Mir ist wichtig, dass ich Bundesministerin für ganz Deutschland bin.

Muss nicht besser regiert werden?

Wenn ich mir ansehe, was die Bundesregierung in anderthalb Jahren alles geschafft hat, dann ist das richtig viel. Zwei Drittel der Vorhaben sind angepackt oder erfüllt. Vieles davon geht auf das Konto der SPD. Es macht einen positiven Unterschied, dass die SPD mitregiert. Ich finde, das sollte ganz objektiv anerkannt werden. Und ansonsten bin ich von einem überzeugt: Wer teilt, gewinnt. Und wer zusammenarbeitet, erreicht mehr.

Das mit dem Nicht-Streiten bekommt weder die Bundesregierung – Stichwort Grundrente – noch SPD oder CDU hin…

Die gemeinsame Sacharbeit muss im Mittelpunkt stehen. Dass das in der Koalition gut klappen kann, haben Arbeitsminister Heil, Gesundheitsminister Spahn und ich zum Beispiel bei der Konzertierten Aktion Pflege gezeigt.

Wie verbringen Sie denn den 9. November? Feiern Sie?

Für mich ist das ein besonderer Tag. Ich werde an der Gedenkfeier an der Bernauer Straße und abends am Brandenburger Tor sein. Die deutsche Einheit ist für mich der Glücksfall des letzten Jahrhunderts.

Und wo stehen wir in 30 Jahren?

Hoffentlich in einem modernen Deutschland, das die großen Fragen des sozialen Zusammenhalts gut meistert und die Demokratie verteidigt. Und hoffentlich spielt die Herkunft nicht mehr so eine große Rolle wie heute. Als Bezirksbürgermeisterin habe ich ja über 3000 Menschen eingebürgert. Mein Leitmotiv dabei war immer: „Wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst.“ Darum geht es.

Mehr zum Thema "30 Jahre Mauerfall":

Johannes Ludewig: „Die Treuhand war der richtige Weg“

Gorbatschow: „Wir leben gemeinsam in einem Mehrfamilienhaus“

Fotovergleich: Berlin mit und ohne Mauer

Wolfgang Ischinger: Das „gemeinsame Haus Europa“ liegt in weiter Ferne

Wissenstest: Das Ost-West-ABC