Mauerfall Feier Berlin: Das sind die Veranstaltungen

Rund 120.000 Zettel, davon 30.000 beschrieben mit den Wünschen der Berliner: Die Kunstinstallation „Visions in Motion“ am Brandenburger Tor.

Berlin. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November will Berlin mit einer ganzen Festwoche an die historischen Ereignisse erinnern. An insgesamt sieben Originalschauplätzen wird die Stadt von Montag bis Sonntag in ein großes Veranstaltungsgelände verwandelt.

„Wir wollen die Demokratie und den Sieg des Kampfes auf der Straße gegen Diktatur und für Menschenrechte feiern“, sagt Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der verantwortlichen Kulturprojekte GmbH. Der 9. November 1989 sei der glücklichste Tag der deutschen Hauptstadt und für die Berliner „wichtiger als Weihnachten und Silvester zusammen“.

Dazu habe man versucht, ein Programm für Jedermann auf die Beine zu stellen, so van Dülmen weiter. Insgesamt gibt es mehr als 200 kostenlose Konzerte, Lesungen, Theater- und Filmaufführungen sowie Diskussionsrunden, die sich auch kritisch mit den Folgen der Wiedervereinigung vor allem in den ostdeutschen Ländern auseinandersetzen.

Im Fokus stehen dabei die Schauplätze in Berlin, an denen die friedliche Revolution stattgefunden hat. Dort werden die historischen Ereignisse jeweils in Freiluftausstellungen aufgegriffen. An sechs der sieben Orte sollen nach Einbruch der Dunkelheit außerdem großformatige Lichtinstallationen auf Fassaden projiziert werden.

<<<< GRAFIK VERGRÖSSERN >>>>

An diesen sieben Orten soll 30 Jahre Mauerfall gefeiert werden

Zu den Feierlichkeiten zu 30 Jahren Mauerfall sollen historische Filmaufnahmen auf die Gebäude am Alexanderplatz projiziert werden.

Foto: Kulturprojekte Berlin unter Verwendung eines Fotos von Harf Zimmermann und historischen Fotos von Andreas Kämp

Alexanderplatz

Am 4. November 1989 fand auf dem Alexanderplatz die größten Protestdemonstration der DDR-Geschichte statt. Hunderttausende gingen für Reise-, Presse- und Meinungsfreiheit und eine andere, demokratische DDR auf die Straße. Filmaufnahmen davon werden die ganze Woche ab Einbruch der Dunkelheit auf die umliegenden Fassaden projiziert. Am Montag ab 17.30 Uhr stellt das Theaterkollektiv PKRK die Demonstration szenisch nach.

Am Dienstag tritt ab 19 Uhr die Band „Die Seilschaft“ des verstorbenen DDR-Rockpoeten Gerhard Gundermann auf. Am Mittwoch ab 14 Uhr wird der Film „Montags in Dresden“ von Sabine Michel gezeigt, die dafür ein Jahr lang Pegida-Anhänger in der sächsischen Hauptstadt begleitet hat. Am selben Abend um 20.15 Uhr ist dann die westdeutsche Punkband Fehlfarben und am Donnerstag ab 19.30 Uhr die DDR-Rockband Pankow zu sehen.

Prenzlauer Berg

Anfang Oktober 1989 wurden die Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg und die Zionskirche in Mitte zum Sammelpunkt der Oppositionellen und zu zentralen Orten des Widerstands gegen das SED-Regime. Am Montag um 19 Uhr erinnern Musiker und Organisatoren in der Gethsemanekirche an die sogenannten Blues-Messen – musikalische Gottesdienste, die vor allem junge Oppositionelle anzogen.

Am Dienstag ab 17 Uhr werden in sieben Kurzfilmen die Subkulturen in der DDR beleuchtet. Am Donnerstag um 19 Uhr tritt in der Zionskirche die Bolschewistische Kulturkapelle Schwarz-Rot gemeinsam mit Radiomoderator Jürgen Kuttner und dem Schriftsteller Jakob Hein auf.

Brandenburger Tor

Die Bilder von Tausenden Menschen, die am 9. November 1989 am Brandenburger Tor auf der Mauer saßen, gingen um die Welt. Am Montag wird die Kunstinstallation „Visions in Motion“ des US-Künstlers Patrick Shearn eröffnet. Rund 120.000 bunte Bänder wurden dazu zu einem 120 Meter langen Teppich zusammengeknüpft, der über der Straße des 17. Juni weht.

Am Sonnabend den 9. November soll dann der Jahrestag am Brandenburger Tor mit einer großen Bühnenshow gefeiert werden. Nach der Eröffnung durch Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (ebenfalls SPD) und die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Marianne Birthler soll es eine multimediale Show geben. Dabei treten unter anderem die Staatskapelle unter der Leitung von Daniel Barenboim, der Leipziger Sänger Dirk Michaelis, das junge Rap-Duo Zugezogen Maskulin und DJ-Legende WestBam auf. Daneben sind Schauspieleinlagen, Tanzperformances, Zeitzeugengespräche, Lichtshows und ein Feuerwerk geplant. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ist eine frühe Ankunft empfohlen.

Kurfürstendamm und Breitscheidplatz

Auf Kurfürstendamm und Breitscheidplatz soll die West-Berliner-Perspektive auf den Mauerfall aufgegriffen werden. So widmet sich am Donnerstag um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion der Frage, wie westdeutsche Medien die Friedliche Revolution prägten. Am Sonnabend ab 14 Uhr wird der Workshop „Ostdeutsch - westdeutsch - alles eins?“ angeboten, der beleuchtet, welche Rolle die Herkunft heute spielt. Am Sonntag um 14 Uhr soll mit Kurzgeschichten und Vorträgen die Sicht der West-Berliner auf den Mauerfall dargestellt werden.

East Side Gallery

Das größte noch zusammenhängende Teil der Mauer zwischen Friedrichshain und Kreuzberg wurde im Frühjahr 1990 von 118 Künstlern aus 21 Ländern bemalt und in die East Side Gallery verwandelt. Am Dienstag um 20 Uhr wird hier die Filmdokumentation „Duvarlar-Mauern-Walls“ gezeigt, die auf die Rolle der türkischen Gemeinschaft bei der Wiedervereinigung eingeht. Auf der Spree ist täglich ab 17 Uhr eine schwimmende Lichtinstallation zu sehen.

Zu den Feierlichkeiten zu 30 Jahren Mauerfall soll die Ostfassade des Humboldtforums durch eine 3D-Projektion wie der Palast der Republik aussehen.

Foto: Kulturprojekte Berlin unter Verwendung von Fotos von Harf Zimmermann

Schloßplatz

Während am 7. Oktober 1989 tausende Unzufriedene auf den Straßen Ost-Berlins demonstrierten, feierte die SED-Führung im Palast der Republik am Schloßplatz den 40. Jahrestag der DDR. Kein halbes Jahr später zog dort die erste frei gewählte Volkskammer ein. Die Ostfassade des Humboldt Forums soll nun eine Woche lang jeden Abend mit dem Konterfei des 2008 abgerissenen Palasts der Republik angestrahlt werden. Außerdem werden jeden Tag mehrmals historische Führungen angeboten.

Lichtenberg

Am 15. Januar 1990 drangen Tausende in die Berliner Stasi-Zentrale in Lichtenberg ein und entrissen dem SED-Regime endgültig seine wichtigste Machtstütze. Zeitzeuge bieten ab Montag täglich zu wechselnden Zeiten verschiedene Führungen über das Gelände und durch das Gebäude an. Mittwoch um 11 und 16 Uhr sowie Freitag um 14 und 16 Uhr wird das Theaterstück „Amok oder Koma sein“ aufgeführt. Darin geht es um einen Grenzsoldaten, der sich nach dem Mauerfall in seinem Wachturm verschanzt.

Das gesamte Programm, weitere Informationen zu den sieben Orten sowie Tipps zur Anreise gibt es unter www.mauerfall30.berlin.

Alle Infos zum Fall der Berliner Mauer und den Feierlichkeiten in der Hauptstadt lesen Sie auch hier.

Auch interessant:

Fotovergleich - Berlin mit und ohne Mauer

Zeichnen Sie den Verlauf der Mauer - Wissen Sie noch, wo die Mauer Berlin teilte?