Coronaschutz für Berlin kommt aus Mariendorf

Berlin. Im Mariendorfer Industriegebiet arbeiten drei ehemalige Mittelständler aus dem Bereich Pflege und Hygiene unter dem Dach des internationalen Bunzl-Konzernsmit Hochdruck daran, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen und Behörden in der Hauptstadt mit Hygienematerial zu versorgen.

Ursprünglich waren die Firmen Inkozell, Logmed und MoHaGe überwiegend mit der Versorgung von Alten- und Pflegeheimen mit Inkontinenzhilfsmitteln und Hygieneartikeln erfolgreich. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Geschäftsfeld der seit 2016 zum Bunzl-Konzern gehörenden Firmen stark in Richtung Schutzequipment weiterentwickelt. Wir waren vor Ort.

Rund 75 Mitarbeiter arbeiten im ersten Stock eines großen Bürogebäudes an der Kitzingstraße, noch einmal 15 sind im Auslieferungslager in Genshagen beschäftigt. Seit der Corona-Pandemie sind insbesondere Bestellungen für Handschuhe, Desinfektionsmittel und Schnelltests enorm angestiegen.

Abteilungsleiter Julian Lehmann mit Mitarbeiterin Anita Urban in einer Besprechung.

Abteilungsleiter Julian Lehmann bespricht in der Frühschicht mit der langjährigen Mitarbeiterin Anita Urban die Mitarbeiter-Einteilung für die nächste Woche. Gerade wird das Team mit zwei neuen Bestellmasken auf den Monitoren geschult. „Auch bei uns spielt die Digitalisierung eine wesentliche Rolle in der Prozessoptimierung“, erklärt der 38 Jahre alte Abteilungsleiter.

Mitarbeiter werden vor Arbeitsantritt getestet

Neben Homeoffice gewährleistet die Geschäftsführung bei den Mitarbeitern höchste hygienische Sicherheitsstandards. Fast in jeden Raum und auf den Gängen stehen Handdesinfektionsspender. Wer Symptome wie Halsschmerzen oder Husten zeigt, wird vor Arbeitsantritt von Corinna Kewel per Schnelltest geprüft.

„Bislang hatte ich zum Glück keinen positiv getesteten Mitarbeiter“, so die examinierte Krankenschwester, die auch im Außendienst tätig ist. „Der Test zeigt ähnlich wie beim Schwangerschaftstest innerhalb von 15 bis 20 Minuten, ob jemand positiv oder negativ ist“, berichtet die 57-Jährige. Der PoC-Test gehört zum Sortiment der Firma und bietet eine über 95-prozentige Sicherheit.

Corinna Kewel, Außendienstlerin und gelernte Krankenschwester, testet eine Mitarbeiterin.

„Die Produktion von Masken ließ sich im Frühjahr relativ schnell vom Ausland nach Deutschland zurückholen. Bei den Schutzhandschuhen ist das anders, dafür sind sehr komplexe Produktionsprozesse nötig. Deshalb beziehen wir die meisten Schutzhandschuhe noch immer aus Fernost“, sagt Einkaufsleiter Timo Sebald. Täglich erhält der gelernte Einzelhandelskaufmann Warenproben. Von den rund 3000 Artikeln im Sortiment gehören rund 450 zum Bereich persönliche Schutzausrüstung.

„Wichtig ist, dass die Produkte alle nötigen Zertifizierungen besitzen und die jeweils vorgegebenen Normen erfüllen. Sonst nehmen wir sie nicht ins Sortiment“, so der 45-Jährige. Zu den Kunden zählen neben Pflegeeinrichtungen auch 50.000 Homecare Kunden, „und das Berliner Abgeordnetenhaus“.

Mehr als 300 Anbieter für Schnelltests auf dem Markt

Im mit modernen Möbeln und neuester Technik ausgestatteten Konferenzraum treffen sich die Geschäftsführer Timo Neustock und Katrin Grallert zu einer Videokonferenz mit einem Mitarbeiter in Shanghai. Es geht um Angebote für Schnelltests. Mittlerweile sind mehr als 300 Anbieter auf dem Markt. Es gilt, die sichersten, kostengünstigsten und am schnellsten lieferbaren zu finden.

„Wir müssen natürlich neben der Zusammenführung unserer drei Berliner Firmen unter dem Dach des börsennotierten britischen Familienunternehmens Bunzl auch das operative Geschäft im Auge behalten. Diese Zeiten sind voller Herausforderungen. Wir vertrauen auf die langjährige Kompetenz unserer Mitarbeiter und arbeiten daran, unsere Kunden in dieser Situation so optimal und sicher wie möglich zu versorgen“, erklärt Timo Neustock.

Die beiden Geschäftsführer Timo Neustock und Katrin Grallert bereiten eine Videokonferenz vor.

Der Vertriebsleiter Michael Pichotta bestückt sein Dienstfahrzeug mit Warenproben für einen möglichen Neukunden. Eine Pflegeeinrichtung benötigt dringend Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. „Bunzl Healthcare ist als eines der wenigen Unternehmen in der Lage, die Bestellungen direkt stationsgerecht zu kommissionieren. Das verkürzt den Zeitaufwand für die Pflegekräfte vor Ort erheblich“, sagt der 60-Jährige. Als langjähriger Leiter der Geschäftsstelle der Barmer Krankenkasse in Oranienburg kennt er die Problematik des Versorgungsmanagements besonders im ambulanten Bereich.

Vertriebsleiter Michael Pichotta auf dem Weg zu einem Pflegeheim.

Videokonferenzen statt persönliche Treffen

In der Kaffeeküche macht Fatenka Suleiman, Assistentin der Geschäftsleitung, eine kurze Pause, bevor sie weiter an der Planung des Jahresgesprächs für die Top-Kunden der Firma arbeitet. „Dieses Jahr wird dieses Gespräch mit Sicherheit nur per Video stattfinden“, ist sich die 39-Jährige aus Charlottenburgerin sicher. Die Anzahl der Videokonferenzen haben durch die Corona-Pandemie stark zugenommen.

Fatenka Suleiman, Assistentin der Geschäftsleitung, bereitet ein Treffen mit wichtigen Kunden vor.

In der Marketingabteilung arbeiten Nora Deutschmann und Nella Solomonova an einem Plakat, das Grundlage eines Bestell-Moduls der Webseite werden soll. „Über die neue Internetseite können für Patienten kostenfreie Pflegehilfsmittel bestellt werden. Die Abwicklung der Kostenübernahme durch die jeweilige Pflegekasse übernehmen dann wir“, erläutert die 30 Jahre alte Marketingleiterin Solomonova. „Wir hoffen, dass wir diese Seite ab Anfang Januar startklar haben“, ergänzt Nora Deutschmann aus Königs Wusterhausen.

Marktingchefin Nella Solomonova (r.) arbeitet mit Kollegin Nora Deutschmann an einem Plakatentwurf.

