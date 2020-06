Wie die Berliner aus der Ölkrise ein Volksfest machten

Autofreier Sonntag am 25. November 1973: Die Berliner nutzten den leeren Kurfürstendamm zum Flanieren oder auch eine Kutschfahrt.

Berlin. Ist es nun eine Krise, ein Boykott – oder doch nur ein Anlass zur Party? Der 25. November 1973 ist Totensonntag, doch auf der Kurfürstendamm herrscht Volksfeststimmung. Mit „Kind und Kegel“ strömen die West-Berliner Richtung Gedächtniskirche, mit Kinderwagen und Fahrrädern, in Pferdekutschen oder stilecht als Cowboys und Indianer zu Pferde. Kinder kurven auf Rollschuhen durch die Menschenmenge, zwischen seilspringenden, jungen Frauen hindurch, jemand gibt ein spontanes Ständchen im Beatles-Stil, wie Bilder des damaligen Senders SFB (heute rbb) zeigen. All das zu Ehren des Rad- und Fußverkehrs, wie man heute sagen würde – am ersten von vier autofreien Sonntagen, die die Bundesregierung verordnet hatte.