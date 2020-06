Hoffnung in Zeiten der Luftbrücke: Menschen beobachten am Rande des Flughafens Tempelhof eine US-Militärmaschine.

Berlin. Der Satz hat sich tief in das kollektive Gedächtnis eingeprägt: „Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt“, ausgerufen vom Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter in seiner Rede am 9. September 1948 in Gegenwart von Hunderttausenden von Menschen. Reuter, der seinen westlichen Verbündeten fest zugesagt hatte, nicht zu den Kommunisten überzulaufen, trug viel dazu bei, die Lage im blockierten Berlin unter Kontrolle zu halten.