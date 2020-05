Berlin. Die Lebenserinnerungen, die wir seit Sonnabend in einer Serie veröffentlichen, stammen von Julie Gutowski-Barczyk, die im Jahr 1900 in Kulessen geboren wurde, einem kleinen Dorf im nordöstlichen Masuren (heute Kulesze). Sie ist die Großmutter von Suse Schumacher, die in Berlin als Psychologin und Coachin arbeitet und derzeit auch mit ihrem Mann Hajo Schumacher im Morgenpost-Podcast „Wir gegen Corona“ zu hören ist.

Suse Schumacher fand vor einigen Jahren in den Unterlagen ihres Vaters ein Manuskript, mit dem ihre Mutter die Sütterlin-Aufzeichnung Julie Gutowski-Barczyks für die Nachwelt gesichert hatte. Mit ihnen lässt sich die Lebensgeschichte einer Frau nachvollziehen, die 1929 nach Berlin zog und das Kriegsende 1945 aus nächster Nähe miterlebte – ein anrührendes Zeugnis für das, was vor 75 Jahren in der Hauptstadt geschah. Heute: Die Kriegsjahre und eine schwere Krankheit, die Julie Gutowski-Barczyk beinahe nicht überlebt hätte.

1936: Besuch mit allen Kindern „zu Hause“ in Kulessen nach über sieben Jahren in Berlin. Leider schon in Lyck musste meine Kleine mit einer Diphtheritis ins Krankenhaus, vier Wochen durfte ich nicht zu ihr. Sie hat es überlebt, war aber scheu und verstört. Elend und halb tot – ein Darmkatarrh kam dazu – brachte ich sie nach Hause, wo sie zusehends auflebte.

Julie Gutowski-Barczyk

Foto: Suse Schumacher

1939, wieder Krieg mit Bomben und Vernichtung, wie durch ein Wunder blieben wir am Leben, nur alles Hab und Gut haben wir geopfert. Die Belagerung, das Ende der Kampfhandlungen überlebten wir in einem Keller in Charlottenburg. Am letzten Apriltag 1945 brannte das Haus und die ganze Kaiser-Friedrich-Straße. Bei der Flucht aus den Flammen haben wir unsere Kleine, Susanne, verloren.

Die schwerste Nacht des ganzen Krieges war die zum 1. Mai 1945, wo unsere Jüngste schutzlos im einzigen noch unzerstörten Haus der Kaiser-Friedrich-Straße unter anderen Obdachlosen überlebte, sie war neun Jahre alt. Am 1. Mai 1945 gegen Morgen verebbte der Kampflärm. Wir hatten in einer noch erhaltenen Wohnung, Schloßstraße 1, übernachtet und gegen Mittag unsere Susanne wiedergefunden. Mit anderen ihr unbekannten Hausbewohnern war sie in der Christstraße in Charlottenburg untergekommen, sie war verstört und sprach kein Wort, während wir überglücklich das wiedergefundene und neu geschenkte Kind umarmten.

Teil 1 der Serie lesen Sie hier: Wie eine Zeitzeugin das Kriegsende vor 75 Jahren erlebt

In letzter Minute retteten wir den Säugling

Auf der Flucht aus den Flammen hätten wir auch fast unseren „Sohni“, vier Monate alt, geopfert. In letzter Minute haben wir den Säugling noch ins Leben zurückgeschüttelt. Das kleine Gesicht war schon schneeweiß mit Flugasche übersät. Die Tage nach dem Zusammenbruch und die Siegesfeier der Sowjets am 8. Mai 1945 hatten wir in einer Villa, Bismarckallee 45, erlebt. Übrig gebliebenes Kampfmaterial wurde verschossen, die Stadt bebte von Detonationen.

Im Juni 1945 fanden wir eine Dreieinhalbzimmerwohnung in Schmargendorf (Heiligendammer Straße). Unser Papa, der als Volkssturmmann noch vor Kriegsende eingesetzt und bei Erkner in sowjetische Gefangenschaft geraten war, kam dorthin im September 1945 zurück. Er war krank und am Ende seiner Kraft. Er starb am 23. Januar 1948. Auch meine – unsere – Mutter starb in der Heiligendammer Straße 16. Ich habe sie am Totensonntag 1945 aus einem Lager, Kleinwokern bei Güstrow, Mecklenburg, geholt. Nach dem Verlust der ostpreußischen Heimat, 14 Tagen Transport im Viehwagen und gequält von Ruhr und Fleckfieber starb sie am 10. Dezember 1945 im Alter von 80 Jahren. Meine Familie und ich waren bei ihr in der Sterbestunde.

Am 17. Dezember hat sie dann ihre letzte Ruhestätte in Wilmersdorf gefunden. Pfarrer Jakoby, ein Danziger, hielt ihr die Grabrede, Psalm 90. Dass unser einziger Bruder Ludwig schon am 17. März 1945 bei Danzig gefallen war, habe ich auf ihre wiederholten Fragen nicht sagen können. Tat ich recht daran?

Mutter hatte nun ihren Frieden. Von ihren acht Kindern war ich als einzige in ihren letzten Lebenstagen bei ihr. Als ich sie aus dem Lager holte, habe auch ich mich mit Fleckfieber infiziert. In den Advents- und Weihnachtstagen 1945 lag ich schwer krank darnieder. Am 28. Dezember brachten mich meine Lieben in die Hagenstraße, wo eine provisorische Station des Martin-Luther-Krankenhauses im Grunewald eingerichtet war. Bewusstlos vom 28. Dezember bis zum 14. Januar 1946, auf 115 Pfund abgemagert, abgeschoben in eine Sterbekammer, aber ich starb nicht.

Als Geschenk gab es ein legefreudiges Huhn

Schwester Mechthild v. Witzleben setzte sich für mich ein: „Sie hat ja noch Puls, und sie ist eine Ostpreußin.“ Diesem vornehmen Menschen, einer Cousine des Erwin von Witzleben, den Freisler zum Tode verurteilte, verdanke ich mein Weiterleben. Die Sterberate bei Fleckfieber ist 90 von 100. Aller Haare verlustig, mit Nekrose an den Füßen kehrte ich am 1. März 1946 zu meiner Familie zurück.

Während dieser bösen Zeit war unsere Susann mit der „Aktion Storch“ in Augustfehn in Oldenburg, um bei einem Bauern dem Hunger in Berlin zu entgehen. Sie brachte mir von ihren Pflegeeltern ein legefreudiges Hühnchen im Karton mit. Es hatte schon auf der Reise zwei Eier gelegt. Ein großartiges Geschenk im Sommer 1946.

„In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet“, kann ich heute über mein bisheriges Leben sagen. Dankbar denke ich oft: „Der dich erhält, wie es dir selber gefällt“ – so gehe ich getröstet auf meinen 80. Geburtstag zu.