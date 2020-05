Ein Konzert der Staatskapelle und Gedenkprojekte im Netz

Auch das Gedenken an den 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 wird in diesem Jahr von der Corona-Krise überschattet, im öffentlichen Raum deutlich verkleinert und in die digitale Sphäre verlagert. Musikalisch wird der Jahrestag des Kriegsendes begleitet. Die Staatskapelle Berlin gibt unter Leitung ihres Generalmusikdirektors Daniel Barenboim ein Gedenkkonzert, das von 3Sat um 21.45 Uhr live im Fernsehprogramm und im Livestream auf www.3sat.de, www.staatsoper-berlin.de und www.staatskapelle-berlin.de zu verfolgen ist. „Das Ende des zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 markierte einen Neubeginn nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Ob dieser immensen Bedeutung ist es uns allen ein Bedürfnis, 75 Jahre später mit einem Gedenkkonzert aus der Staatsoper diesen Jahrestag zu begehen“, sagten Barenboim und der Intendant der Staatsoper, Matthias Schulz.

Berlin bietet noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich mit dem Zweiten Weltkrieg und seinem Ende zu beschäftigen. Das Deutsch-Russische Museum Karlshorst öffnet seit dieser Woche schrittweise, wo der historische Kapitulationssaal zugänglich ist. Auf der Webseite des Museums (museum-karlshorst.de) ist außerdem ein virtueller Rundgang durch die Sonderschau „Von Casablanca nach Karlshorst“ möglich, die sich mit den letzten Kriegsjahren und den Beratungen der Alliierten über den Umgang mit dem besiegten Deutschland befasst.

Onlineangebot bis 2. September verfügbar

Wer den Weg ins Museum noch scheut, kann auf ein neues Angebot der Kulturprojekte zurückgreifen, das in dieser Woche ins Netz gestellt worden ist. In der Zeit bis zum 8. Mai wird das auf der Webseite www.75jahrekriegsende.berlin bereitgestellte Angebot schrittweise ergänzt, das dort bis zum 2. September zur Verfügung stehen wird – dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg auch im Pazifik zu Ende ging. Das „Herzstück“ des Angebotes ist die virtuelle Ausstellung „Nach Berlin“, das die letzten Kriegstage und die Befreiung vom Nationalsozialismus erfahr- und erlebbar machen soll: „Steuert man die Webseite www.75jahrekriegsende.berlin an, öffnet sich ein 360-Grad-Panorama vom Platz vor dem Reichstag, das die User*innen mit Bildern, Animationen und Audios sofort in das zerstörte Berlin und in verschiedenste Aspekte der Geschichte eintauchen lässt.

Themenschwerpunkte wie der Weg von der Demokratie in die Diktatur, die europäische Dimension des Krieges, Alltag zwischen Krieg und Frieden oder die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten werden an den vier Orten Brandenburger Tor, Reichstag, Alexanderplatz und dem ehemaligen KZ Sachsenhausen gesetzt“, heißt es in einer Erklärung der Kulturprojekte.

Augmented Reality und Zeitzeugen

Mit der Augmented-Reality-Technologie, die bereits 2019 anlässlich des Mauerfallgedenkens zum Einsatz kam, können historische Kulissen auf dem Bildschirm mit dem aktuellen Stadtbild kombiniert werden. Ergänzt wird das Angebot durch die Stimmen von Zeitzeugen. Die Medienkünstlerin Ina Rommee und der Fotograf Stefan Krauss präsentieren in einer Videoinstallation zwölf Zeitzeugen – nicht nur aus Berlin, sondern auch aus dem damaligen Leningrad, die sich an das Kriegsende und die Belagerung Leningrads durch die Wehrmacht in den Jahren 1941 bis 1944 erinnern.

„Nach Berlin“ ist auch der Titel einer Podcast-Reihe, von der seit dem 2. Mai täglich eine Folge freigeschaltet wird. Sie bietet virtuelle Ausflüge durch die Stadt, in denen man den Reportern und Protagonisten an bestimmte Orte folgt – das Olympiastadion und der Alexanderplatz ebenso wie die Gedenkstätte des Nationalsozialistischen Zwangslagers für Sinti und Roma in Marzahn, ein Tunnel im Tiergarten und der Kurfürstendamm. Prominente Persönlichkeiten wie Shermin Langhoff, Daniel Hope, Raul Krauthausen oder auch Klaus Lederer kommen im Podcast zu Wort.