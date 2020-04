Kein Jahrzehnt der Berliner Stadtgeschichte gilt als so verrucht und legendär wie die 1920er-Jahre. Aber wie sah der Alltag der Berlinerinnen und Berliner seinerzeit wirklich aus? Mit dieser Serie werfen wir in loser Folge einen Blick in die zeitgenössischen Tageszeitungen der Reichshauptstadt.

Die Schulen. Die überregionale Nachrichtenlage, vor allem der Aufstand von Arbeitern im Ruhrgebiet, dominiert am Tag nach Karfreitag die ersten Seiten der Zeitungen. Aber auch in Berlin dreht sich die Welt weiter. Die Vossische Zeitung berichtet in der Morgenausgabe unter der Überschrift „Die neue Schulgestaltung“ von einer Tagung des „Bundes Entschiedener Schulreformer“, der in der Weimarer Republik das Bildungs- und Erziehungswesen erneuern wollte: „Frau Dr. Wegschneider, die, wie ein Gerücht behauptet, demnächst in das Berliner Provinzialschulkollegium eintreten wird, äußerte sich über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Mann und Frau in der neuen Schulerziehung. Der Mann allein als Lehrer sei noch ein Rest aus der Klostervergangenheit der Schule. In keiner Anstalt dürfe künftig nur ein Geschlecht unterrichten; namentlich in den Entwicklungsjahren müssten die Kinder die Möglichkeit haben, sich an Lehrer und Lehrerinnen zu wenden.“

Nahverkehr. Die Berliner Volkszeitung berichtet, in der Redaktion sei Post vom „Deutschen Transportarbeiterverband, Bezirk Groß-Berlin“ eingegangen. Sie zitiert aus dem Schreiben wie folgt: „Zu den schlecht bezahltesten Arbeitern Groß-Berlins gehören zweifellos die Bediensteten und Handwerker im Omnibus-Betriebe. Die Löhne betragen für Schaffner im Anfang 410 Mark, bei achtjähriger Dienstzeit 450 Mark.“ Weil das geltende Lohnabkommen zum 1. April ausgelaufen ist, fordern die Angestellten mehr Gehalt: „Allseitig kam zum Ausdruck, dass es unmöglich ist, mit diesen Löhnen auszukommen.“

Osterwetter. Das Berliner Tageblatt zeigt sich verblüfft über die hohen Temperaturen und blickt auf den „wärmsten Karfreitag seit fünfzig Jahren“ zurück: Das Wetter „bewog fast ganz Berlin zu Ausflügen ins Freie, besonders optimistisch veranlagte Damen zeigten sich schon im weißen Sommerkleide. Es mag als eine Charakteristik der Wetterlage festgestellt sein, dass um 12 Uhr mittags von Straßenjungen in der Leipziger Straße eine aufregende, aber vergebliche Jagd nach einem Schmetterling, einem Zitronenfalter, der vorwitzig aus der Hülle gekrochen war, veranstaltet wurde.“

Kriminalität. Von zwei Einbrechern in die katholische Kirche Spandau berichtet die Volkszeitung: „Sie stahlen drei wertvolle Teppiche.“ Beim Versuch, sie in „einer Schankwirtschaft in der Artilleriestraße“ weiterzuverkaufen, „kam die Kriminalpolizei dahinter und nahm die Kirchenräuber fest“. In der Privatwohnung des Schankwirtes sei dann weiteres Diebesgut beschlagnahmt worden.

Die Kleinanzeigen. Aus der Volkszeitung: „Gehen Sie schlecht? Haben Sie Schwielen unter den Füßen? So tragen Sie ein Fußkorsett ‘Globetrotter’, Preis pro Paar 36 Mark. Fußhygieniker W. Ruge, Georgenkirchstr. 27 (am Alexanderplatz)“