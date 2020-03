Die Folgen eines Putschversuchs

Ein Blick in die Zeitungen von 1920: Was am 30. März in Berlin Stadtgespräch war.

Kein Jahrzehnt der Berliner Stadtgeschichte gilt als so verrucht und legendär wie die 1920er-Jahre. Aber wie sah der Alltag der Berlinerinnen und Berliner seinerzeit wirklich aus? Mit dieser Serie werfen wir in loser Folge einen Blick in die zeitgenössischen Tageszeitungen der Reichshauptstadt.

Nach dem Kapp-Putsch. Der gescheiterte Umsturzversuch vom 13. März 1920 und der auf ihn folgende Generalstreik sind das alles beherrschende Thema des Tages. Der rechtsgerichtete Putsch unter Führung des Generals Walther von Lüttwitz (1859-1942) hatte die neu gegründete Weimarer Republik an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht, die SPD-Mitglieder der Reichsregierung waren aus Berlin geflohen. Am 26. März trat das Kabinett unter Gustav Bauer (SPD) zurück. Die Berliner Volkszeitung dokumentiert unter der Schlagzeile „Steckbriefe gegen die Hochverräter“ eine Namensliste der Rädelsführer, gegen die der Untersuchungsrichter beim Reichsgericht nun „Voruntersuchungen wegen Hochverrats“ eingeleitet habe. An den neuen Reichskanzler, den bisherigen Außenminister Hermann Müller (SPD), knüpft das Blatt Hoffnungen: Dieser habe eine Rede gehalten, die den „Geist der Tat“ geatmet habe.

Berlin vor 100 Jahren, Marke

Foto: Getty Images/Carlo Xavier Lopez Scutaro/Eye Em 524236769

Müllabfuhr. Kurz vor der Verabschiedung des Groß-Berlin Gesetzes, mit dem am 27. April 1920 eine Metropole mit fast vier Millionen Einwohnern entstehen sollte, waren viele praktische Fragen zu klären. Die zweimal am Tag erscheinende Vossische Zeitung berichtet in ihrer Morgenausgabe, die Müllabfuhr für Groß-Berlin sei gesichert. Die Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Grundbesitzer, damals für die Entsorgung zuständig, habe im Lehrervereinhaus in Mitte eine Generalversammlung abgehalten: „Nach mehrstündigen Beratungen wurde der Beschluss gefasst, der Genossenschaft die notwendigen Mittel für den Weiterbetrieb zu bewilligen.“

Lebensmittelversorgung. Ob Kartoffeln, Puddingpulver, Maisprodukte oder Hülsenfrüchte: Auch 1920 waren viele Lebensmittel in Berlin nur rationiert zu haben. Die Zeitungen notieren zudem die neuen Höchstpreise für Marmelade (6,20 Mark pro Pfund).

Aus den Kleinanzeigen. Die Elefanten-Apotheke, Leipziger Straße 74, wirbt in der Vossischen Zeitung für „Yohimbin-Tabletten“, einsetzbar „gegen Schwächezustände beiderlei Geschlechts“. 50 Tabletten für 29,50 Mark.

