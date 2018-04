Wie die Morgenpost über den Reichstagsbrand berichtete

Vor 120 Jahren, am 20. September 1898, erschien zum ersten Mal die Berliner Morgenpost. Zum Jubiläum zeichnen wir jeden Sonntag auf dieser Seite nach, wie sie über die wichtigsten und spannendsten Ereignisse ihrer Zeit berichtete. Heute: Ein Anschlag auf das Parlament.

Am 30. Januar 1933 um 12.30 Uhr ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler das erste Mal zum Reichskanzler, sein Parteigenosse Frick erhält das Innenministerium, Hermann Göring ist schon seit September 1932 Reichstagspräsident und kontrolliert als Reichskommissar die preußische Polizei. Goebbels und andere Granden der NSDAP sind in Wartestellung. Alles hängt von den Wahlen am 5. März ab. Am Montag vor dem Wahlsonntag, in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar, wird ein Brand gemeldet. Es brennt aber nicht irgendein Mietshaus, sondern der Reichstag, oder auch "Quatschbude", wie ihn die Nazis nannten. Anlass für Hitler, der gerade mit Goebbels speiste, sofort dahin zu eilen.

Das brennende Reichstagsgebäude in der Nacht vom 27. zum 28.02.1933 (nachträglich kolorierte Aufnahme)

Foto: ullstein bild / ullstein bild - ullstein bild

Wir kennen seine Eindrücke nicht, wohl aber die eines Morgenpost-Reporters: "Wagenburgen am Spree-Ufer und Simsonstraße, Ketten von Polizei, Schlangen von Privatautos und Droschken, Tausende die sehen wollen, wie das Wahrzeichen Berlins und Deutschlands, der Bau Wallots, gegen den Himmel flackert. Kompagnien von berittenen Schupos umkreisen die Straßen des Tiergartens, stehen in Gruppen in dunkeln Straßenwinkeln zusammen, durch die Bäume des Tiergartens geistern und irrlichtern die vielfach wiedergeworfenen Feuerscheine.

Die große Kuppel spiegelt sich auf dem Wasser der Spree, wo Feuerlöschboote ungeheure Wassermassen heranpumpen. Der Feuerschein springt hinüber über das Ufer, glänzt wider auf den Dächern der anderen Häuser. Phantastischer noch als das Bild außenherum ist das Bild im Innern. Man wird es nicht vergessen, wenn man dabei gewesen ist. Man muss es gesehen haben: diese Jagd über die roten Läufer, über die sonst wichtig die Volksvertreter schreiten. Dieses Hasten über die Treppen, diese Hetzjagd, nicht nur nach den Flammen, sondern auch nach dem Täter. Man muss gesehen haben, wie Reichstagsdirektor Galle mit flackernden Augen durch die Gänge eilte, man muss gesehen haben, wie Reichstagspräsident Göring mit flatterndem Mantel, den Hut in der Stirn, die große Freitreppe hinauf drei Stufen auf einmal nahm. Nicht nur außen spiegeln sich die Flammen der Kuppel wieder, geisterhafter noch ist die Unruhe, die im Innern nistet, ist der rote Feuerschein, der die unbewegten Gesichter der allegorischen Figuren aufleuchten lässt, ist der feine dünne Rauch, der durch alle Ritzen zieht."

Die Sinnlosigkeit des Anschlags

Noch in der Nacht wird ein Brandstifter verhaftet: Marinus van der Lubbe, ein holländischer Kommunist. Hitler wird zornerfüllt die von Rudolf Diel (erster Gestapo-Leiter) überlieferten Worte sprechen: "Es gibt jetzt kein Erbarmen mehr; wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Das deutsche Volk wird für Milde kein Verständnis haben. Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird. Die kommunistischen Abgeordneten müssen noch in dieser Nacht aufgehängt werden. Alles ist festzusetzen, was mit Kommunisten im Bunde steht. Auch gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner gibt es jetzt keine Schonung mehr!"

Der Morgenpost-Reporter hingegen spekuliert nicht über politische Hintergründe oder mögliche Helfer des Brandstifters, man habe einen Mann, der nur mit einer Hose bekleidet war, im Plenarsaal aufgegriffen: "Er gestand auch schließlich ohne Weiteres ein, das Feuer angelegt zu haben." Dass sich der Brand so vehement ausbreiten konnte, erklärt man sich so: "Der Brandstifter habe sich am Nachmittag in den Plenarsaal eingeschlichen und dort gleichzeitig an fünf Stellen das Feuer angezündet. Teppiche, Gardinen, Vorhänge habe er in Brand gesteckt. Schließlich habe er sich auch noch seine Jacke vom Leib gerissen, um dem Feuer Nahrung zu geben."

In der Kommentarspalte wird es doch ein wenig politischer. Hier wird die Sinnlosigkeit des Anschlags mit einem kommunistischen Bombenattentat auf die Kathedrale von Sofia verglichen. Die Ausgangslage in Bulgarien war ähnlich: Gebietsverluste und hohe Reparationszahlungen an die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg, stufenweise Ausschaltung der Demokratie, Putsch durch eine rechtsgerichtete Partei, kommunistischer Gegenputsch, blutige Niederschlagung und schließlich Terror, der im Anschlag auf die Kathedrale mit 150 Toten gipfelte. Die Folgen waren die Ausrufung des Kriegsrechts und die gnadenlose Verfolgung und Niederschlagung der kommunistischen Partei mit vielen Ermordungen und Todesurteilen. Der Unterschied: In Bulgarien wurde die Tat von der kommunistischen Partei mit der Unterstützung des sowjetischen Geheimdienstes geplant und durchgeführt. In Berlin hatte man bislang nur ein mittelloses einfaches Parteimitglied ohne Kontakte zur Parteispitze. So oder so, der Kommentator sieht keinen Anlass, "in der Vernichtung des Reichstagsgebäudes so etwas wie geschichtliche Symbolik zu sehen. Das Ereignis ist nur sinnlos – weiter nichts."

Hitler auf dem Weg zur uneingeschränkten Macht

Und dennoch war es für Hitler das letzte Rädchen, das ihm zur uneingeschränkten Macht noch fehlte. In zwei Punkten war der Vergleich des Kommentators nämlich richtig: Auch in Deutschland wurden mit einer Notverordnung am Morgen nach dem Brand die Grundrechte außer Kraft gesetzt. Eine gnadenlose Verfolgung und Ermordung der Kommunisten setzte ein. Der Zusammenschluss der linken Opposition gegen Hitler wurde verhindert und am 5. März wurde die NSDAP mit einem Zuwachs von beinahe elf Prozent zur stärksten Partei Deutschlands. Die KPD verlor mehr als eine Million Stimmen. Und Goebbels wurde Reichspropagandaminister.

Wer im Osten Berlins wohnt, kennt viele Opfer der Kommunistenverfolgungen, zumindest dem Namen nach, die DDR widmete ihnen viele Straßennamen. Ernst Thälmann, Parteivorsitzender und Reichstagsmitglied, wurde vier Tage nach dem Brand verhaftet und 1944 im KZ Buchenwald unter nie geklärten Umständen ermordet. Käthe Niederkirchner verteilte Flugblätter, am 27. März 1933 wurde sie verhaftet und aus Deutschland ausgewiesen. Beim Versuch zurückzukehren und in Berlin für den Widerstand zu arbeiten, wurde sie erneut verhaftet und 1944 von SS-Männern im KZ Ravensbrück erschossen. Der Schauspieler Hans Otto war am Staatstheater engagiert und spielte mit Gustaf Gründgens in der dortigen Faust-Inszenierung. Er wurde im Februar 1933 entlassen, im November verhaftet, verhört, gefoltert und schließlich aus einem Fenster der Gestapo-Zentrale in der Voßstraße geworfen. Goebbels verbot die Bekanntgabe des Todes. Liselotte Herrmann wurde im Juli 1933 vom Studium an der Universität Berlin ausgeschlossen, später verhaftet und vom Volksgerichtshof wegen Landes- und Hochverrats zum Tode verurteilt. Sie starb 1938 unter dem Fallbeil in Plötzensee.