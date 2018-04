„Berlin, April 1933“ schildert die Zeit der Unmenschlichkeit

Die Literaturkritik wehrt sich oft dagegen, die Biografie eines Autors mit der Geschichte seiner Romangestalten abzugleichen. In diesem Fall führt aber kein Weg daran vorbei. Felix Jackson, Verfasser des erschütternden Romans "Berlin, April 1933", wurde 1902 als Felix Joachimson in Hamburg geboren. Er arbeitete in den 20er-Jahren als Journalist für den "Berliner Börsen-Courier" und konnte auch einige Erfolge als Bühnenautor für sich verbuchen. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 blieb er noch einige Monate in der Reichshauptstadt, bevor er im Oktober desselben Jahres nach Österreich und Ungarn emigrierte.

Aus eigener Anschauung kannte er die alltägliche Gewalt, die Bespitzelung und die Denunziation, die sich in Deutschland gegen jüdische Mitbürger richtete. Er hatte von den grausamen Vorgängen in Konzentrationslagern wie dem in Oranienburg vor den Toren Berlins gehört, das Hitlers Sturmabteilung bereits im März 1933 eingerichtet hatte. Er kannte die Gefahr für all jene, die zum Bleiben gezwungen waren, so wie er auch mit den erheblichen Schwierigkeiten der Ausreise vertraut war.

Ein Anwalt wird aus seinem Leben gestoßen

Seine zeitgenössischen Erfahrungen hat er in diesem Roman verdichtet. Dabei ging es ihm vor allem darum, den Nationalsozialismus aus subjektiver Perspektive emotional nachvollziehbar zu machen. In Tagebuchform erfahren wir die Geschichte des Rechtsanwaltes Dr. Johannes Bauer, der in Berlin mit zwei Kollegen eine gut laufende Kanzlei betreibt. Nach einem viermonatigen Erholungsurlaub in der Schweiz kehrt er im April 1933 nach Berlin zurück und kann die Stadt kaum wiedererkennen, genauer: die Menschen darin. Schon im Zug hat er von der Verordnung erfahren, dass "alle nicht-arischen Rechtsanwälte" einen Antrag auf Ruhen der Zulassung für unbestimmte Zeit einzureichen haben. Weil er seinen Familiendokumenten entnehmen kann, dass er eine jüdische Großmutter hat, fürchtet er um seine eigene berufliche Zukunft.

Johannes Bauer ist zu dieser Zeit eine im gesellschaftlichen Leben anerkannte und gut vernetzte Persönlichkeit, muss aber erkennen, dass im Repressionsklima des Nationalsozialismus alle sozialen Bindungskräfte zu erodieren beginnen. Abfällige Bemerkungen oder Witze über die pöbelnden SA-Braunhemden, die nunmehr die Berliner Straßen beherrschen, werden schnell mit Einschüchterung oder roher Gewalt zum Verstummen gebracht.

Das Regime verlangte von Schriftstellern "Anpassung"

Die Allgegenwart der Angst macht Felix Jackson in kleinen Szenen erkennbar, die sein Talent als Drehbuchautor zeigen: Da ist zum Beispiel der Empfang bei einem Schauspieler-Ehepaar, mit dem Bauer und seine Partnerin Karin befreundet sind, und auf den, im Gegensatz zu den früher zwanglos verbrachten Abenden, nun auch ein "hohes Tier der SS" eingeladen ist, ein "Herr Obergruppenführer" namens Carl Adriani. Bauer versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, und empfindet den Abend als "unwürdige Scharade", bei der plötzlich viele seiner Bekannten in Uniformen erscheinen, einander mit "Heil Hitler" begrüßen und sich vor dem mächtigen Mann in den Staub werfen

. Er sucht stattdessen das Gespräch mit einem befreundeten Schriftsteller, für den möglicherweise Erich Maria Remarque Pate gestanden hat, und zu dem Adriani später einen beängstigenden Satz sagen wird: "Ich hoffe, es wird nicht zu schwierig für Sie sein, sich in Ihrer Arbeit unserem neuen Deutschland anzupassen."

Ein Regime, das von seinen Schriftstellern Anpassung verlangt, macht aus seinem totalitären Charakter kein Geheimnis mehr. Es verlangt Kontrolle auch der zwischenmenschlichen Lebensbereiche und erzwingt sie unter Androhung schwerer Strafen. Johannes Bauer bleibt es nicht erspart, diesen Wesenszug des Totalitarismus am eigenen Leib zu erfahren: Es ist derselbe Carl Adriani, der ihm die weitere Ausübung seiner Tätigkeit als Anwalt nur gegen Zahlung einer erheblichen Geldsumme gestatten will und später von ihm verlangen wird, seine Freunde an die Gestapo auszuliefern. Da hat Bauer schon miterleben müssen, wie sich sein jüdischer Kanzleisozius aus Verzweiflung das Leben genommen hat oder wie jüdische Mitbürger auf der Straße offen schikaniert und verprügelt worden sind. Sein Leben ist zu einem einzigen Albtraum geworden.

Joachimson nannte sich Jackson und sprach nie wieder Deutsch

Felix Joachimson, der nach Zwischenstationen in Wien und Budapest Ende 1936 in die USA einwanderte, seinen Namen in Felix Jackson umwandelte und nie wieder Deutsch sprach, drehte dort mit den Produzenten Joe Pasternak und dem Regisseur Henry Koster eine Reihe erfolgreicher Filme. Sein Roman erschien 1980 auf Englisch unter dem Titel "Secrets of the Blood". Jackson wehrte sich zunächst gegen eine deutsche Übersetzung, bevor er ihr kurz vor seinem Tod im Jahr 1992 dann doch noch zustimmte.

Die 1993 erschienene Auflage von "Berlin, April 1933" ist vergriffen, und es ist dem Weidle-Verlag zu danken, das Buch jetzt wieder den hiesigen Lesern zugänglich gemacht zu haben. Es ersetzt nicht die Lektüre der einschlägigen historischen Studien zu dieser Zeit und ist ihrer chronologischen Präzision auch nicht ebenbürtig, aber es macht auf packende Weise atmosphärisch erfahrbar, was der nationalsozialistische Alltagsterror aus den Menschen machte und was er für sie bedeutete.

Felix Jackson: Berlin, April 1933. Weidle, 288 Seiten, 23 Euro