Gratis-Führungen durch das alte Polizeigefängnis

Blick in eine Zelle im früheren DDR-Polizeigefängnis in der Keibelstraße im Bezirk Mitte. Die Kreidestriche an der Wand zeigen vermutlich die abgelaufenen Tage in Haft

Berlin. Leser der Berliner Morgenpost können am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, kostenlos an drei exklusiven Führungen durch das ehemalige DDR-Polizeigefängnis an der Keibelstraße 36 (Mitte) teilnehmen. Wir vergeben gemeinsam mit der Senatsbildungsverwaltung jeweils 30 Plätze für Führungen um zehn Uhr, elf Uhr und zwölf Uhr. Die Rundgänge dauern je rund 45 Minuten.

Im berüchtigten ehemaligen Polizeigefängnis nahe dem Alexanderplatz soll künftig Geschichte lebendig werden. Von Dezember an soll es zu einem Lernort für Schulklassen werden, später eine für die gesamte Öffentlichkeit zugängliche Erinnerungsstätte. Eine Etage des Gebäudes soll mit ihren Gefängniszellen so hergerichtet werden, dass sich Schüler mit der DDR-Geschichte auseinandersetzen können. Der Bau wurde in der DDR nach dem Vorbild von US-Gefängnissen errichtet.