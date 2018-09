Viele Glückwünsche zum Morgenpost-Jubiläum

Berlin. Der vierte Empfang der Berliner Morgenpost ist in diesem Jahr ein ganz besonderer gewesen. 300 Gäste feierten über den Dächern der City West im Hotel „25hours“ den 120. Geburtstag der Berliner Morgenpost. Einige Leser brachten sogar Geschenke mit, Blumen, Weinflaschen und persönliche Briefe. „Ich werde in diesem Jahr 80 und möchte zu Ihrem 150. Geburtstag wieder eingeladen werden“, sagte Lothar Friedemann aus Buckow, der sich seit 57 Jahren aus der traditionsreichsten Berliner Tageszeitung über Weltpolitik und Kiezgeschehen informiert.

Chefredakteurin Christine Richter, in der 120-jährigen Geschichte der Zeitung die erste Frau an der Spitze, kündigte in ihrer Rede die neue Offensive der Morgenpost an. „Wir wollen noch näher ran“, sagte Richter: „Darum haben wir jetzt wieder Reporter in jeden der zwölf Bezirke geschickt.“

"Bleib so frech und kritisch, liebe Morgenpost!" Zum 120. Geburtstag haben wir Berliner Promis gefragt, was sie der Morgenpost wünschen. "Bleib so frech und kritisch, liebe Morgenpost!"

Verlagsgeschäftsführer Ove Saffe bemerkte, er sei zwar zu vorsichtig, um zu sagen, diese Strategie werde für „die nächsten 120 Jahre“ halten: „Aber für die nächsten fünf bis zum nächsten Jubiläum.“ Christine Richter nahm den Ball auf: „Den 125. Geburtstag feiern wir dann am Flughafen BER“, sagte die Chefredakteurin und viele Gäste im Publikum schmunzelten. Solche Scherze passten zur gelösten Stimmung, die sich gern einstellt bei dem weitem Blick über den Zoo von der Monkey Bar und aus dem Restaurant Neni mit ihren beiden Dachterrassen.

Wichtiges Gesprächsthema für viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, darunter der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, sowie Israels Botschafter Jeremy Issacharoff, war natürlich die politische Lage in der Bundesregierung nach dem Rauswurf und der Beförderung des Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen. „Man stelle sich vor, wir würden in Berlin so regieren“, sagte ein Senatsmitglied kopfschüttelnd.

Zu Gast waren auch die Gesellschafter der Funke Mediengruppe wie Verlegerin Julia Becker. „Der Empfang der Berliner Morgenpost ist immer rot angestrichen in meinem Kalender, das ist ein ganz besonderes Highlight für unser Unternehmen“, sagte Becker, die in Essen lebt. Die Hauptstadt zu besuchen sei ohnehin „immer toll“. Und Berlin sei für sie ohne Morgenpost „nicht vorstellbar“, betonte Julia Becker. „Auf die nächsten 120 Jahre.“

Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter begrüßt ihre Gäste. Foto: Reto Klar

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD, r.) und SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Foto: David Heerde

Cakepops beim Herbstempfang, natürlich garniert mit einer 120. Foto: Maurizio Gambarini

Klaus Wowereit, Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister (SPD, l.), mit Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter und Morgenpost-Verlagsgeschäftsführer Görge Timmer. Foto: Sven Darmer

Jörg Woltmann, Inhaber der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM), mit Konzertveranstalter Peter Schwenkow (links). Foto: Massimo Rodari



Schauspielerin Lisa Martinek und Schauspieler Goetz Schubert. Foto: Ricarda Spiegel

Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD). Foto: Anikka Bauer

Stilikone Günther Krabbenhöfft (l.) mit Morgenpost-Leser Lothar Friedemann. Foto: Sergej Glanze

Renate Künast (Grüne) im Gespräch mit Kai Wegener (CDU). Foto: Sven Darmer

Die Schauspieler Timmi Trinks und Peter Schulze. Foto: Jörg Krauthöfer



Die Morgenpost-Leser (v.l.) Helmut Forner, Sabine Weidlich, Daniel Gansen, Roswita Kauner, Stephan Baresel und Lothar Friedemann. Foto: Maurizio Gambarini

Die Schauspielerinnen Rebecca Immanuel (l.) und Sarah Alles mit Schauspieler Wolfgang Bahro. Foto: Sven Darmer

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Morgenpost-Polizeireporter Alexander Dinger. Foto: Christian Hahn

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja, Jennifer Woelki (Arbeitsgemeinschaft City) und Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche. Foto: Christian Hahn

Die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, Polizeipräsidentin Barbara Slowik und BVG-Chefin Sigrid Nikutta. Foto: Christian Hahn



Carsten Erdmann, Chefredakteur Digital der Funke Mediengruppe, und Ove Saffe, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe (r.). Foto: Sergej Glanze

Der ehemalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (l.) und Udo Marin vom Wirtschaftsclub VBKI

Glückwunsch! Auch Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek feiert Geburtstag

Stark im Sport: Kaweh Niroomand, Berlin Volleys-Manager, und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning

Der Israelische Botschafter Jeremy Issacharoff (l.) mit Julia Becker, Verlegerin der Funke-Mediengruppe, und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller beim Empfang zum 120. Geburtstag der Berliner Morgenpost im Hotel „25hours“



Berlins goldenes Zweierbob-Team: Mariama Jamanka (l.) und Lisa Marie Buckwitz



Ein ganz besonderer Geburtstag

( jof )