Kriegsende 1918: Die Krisen des Neubeginns

Berlin. Vor 120 Jahren, am 20. September 1898, erschien zum ersten Mal die Berliner Morgenpost. Zum Jubiläum zeichnen wir nach, wie sie über die wichtigsten und spannendsten Ereignisse ihrer Zeit berichtete. Heute: Das Ende des Ersten Weltkriegs.

Es war nur ein kleiner Schnipsel in der Berliner Morgenpost, aber er wurde immer wieder gedruckt im Schicksalsjahr 1918. Die Überschrift lautete: "Die Welt geht unter". Ob die Leser darüber lachen konnten? Wer genauer hinschaute, sah, worum es ging: Es handelte sich um den Titel eine Revue, einen jener Dauerbrenner, täglich aufgeführt im Apollo-Schauspielhaus, Friedrichstraße 218, nahe der Kochstraße. Mit Hauptdarsteller Ernst Lubitsch, dem späteren Filmregisseur, in seiner letzten Theaterrolle mit 26 Jahren.

Drinnen im Parkett amüsierte man sich über den Weltuntergang, draußen dann ging tatsächlich schon die Ouvertüre für ihn über die Bühne. Deshalb bat der neue Reichskanzler Friedrich Ebert auch darum, schnell nach Hause zu gehen: "Mitbürger! Ich bitte Euch alle dringend: Verlasst die Straßen! Sorget für Ruhe und Ordnung!" So lautete der Schlusssatz seines dramatischen Appells, den die Morgenpost am 10. November 1918 veröffentlichte. Das Reich und seine Hauptstadt waren auf dem Weg in die Anarchie.

Das Ende des Krieges

Der Erste Weltkrieg war zu Ende. Die deutschen Krieger sowie der alte Reichkanzler Max von Baden hatten den Waffenstillstand gewollt, US-Präsident Woodrow Wilson dafür aber die entscheidende Bedingung gestellt: Der deutsche Kaiser müsse zuvor abdanken. Der hielt sich im niederländischen Spa im Kriegsquartier auf und wollte nicht. Von Baden hatte mehrere Male versucht, ihn am Telefon zu überzeugen, vergeblich, und dann, am 9. November 1918, wurde ohne seine Zustimmung der Thronverzicht einfach als vollzogen gemeldet. Worauf sich Wilhelm II. tatsächlich mit mürrischem Grollen zurückzog - und Max von Baden, jetzt ohne seinen kaiserlichen Souverän, aus eigener Kraft den SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert als seinen Nachfolger bestimmte. Dessen Partei stellte die stärkste Fraktion im Reichstag.

Die Waffen schwiegen anschließend an der Front. In Berlin aber sollten sie bald sprechen, nachdem an jenem 9. November, begleitet von Massendemonstrationen, Eberts Parteifreund Philipp Scheidemann von einem offenen Fenster des Reichstages aus die "Deutsche Republik" ausgerufen hatte - Karl Liebknecht aber, im Lustgarten und nur Minuten später, im Namen der Unabhängigen Sozialdemokraten USPD die "Sozialistische Republik Deutschland". Das auch noch mit dem Zusatz: "Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten". Zunächst bemühten sich noch beide Parteien in einem "Rat der Volksbeauftragten" gemeinsam um Stabilität, wollten die Wahl zur Nationalversammlung und eine neue Verfassung vorbereiten. Doch als im Januar 1919 aus der USPD die KPD hervorgehen und der "Spartakus-Aufstand" folgen sollte, war es vorbei mit dem Frieden. Der irische Historiker Mark Jones hat in seinem letztes Jahr erschienenen, fesselnden und faktenreichen Buch "Am Anfang war Gewalt" den Bürgerkrieg jener Wochen zwischen den sozialdemokratischen Republikanern und den sozialistischen Räte-Republikanern geschildert. Bei denen die Letzteren schließlich unterlagen. Die Macht aus den Gewehrläufen lag bei den anderen, der Rückhalt in der Bevölkerung ebenso.

Die Titelseite der Berliner Morgenpost

Monarchie längst überfällig

Doch soweit war es noch nicht, als die Berliner Morgenpost an jenem 10. November die Abdankung des Kaisers feierte - und sich um moderate Töne bemühte: "Herrliche Zeiten uns entgegenzuführen hatte Wilhelm II. uns versprochen, und sicherlich hat er es auch gewollt. Daran haben wir nie gezweifelt, aber immer haben wir daran gezweifelt, dass er es können werde." Jedenfalls "brauchen wir ihm heute keine Steine nachzuwerfen". Dies mag konziliant gegenüber dem Monarchen persönlich gemeint gewesen sein, doch dass die liberale Zeitung die Monarchie insgesamt für überkommen hielt, damit hielt sie nicht hinterm Berge: "Einem Wirbelsturm gleich brausen die Geschehnisse über uns hinweg", und es seien "Zerstörungen, die des Wirbelsturms Bahn bezeichnen. Zugleich aber atmen wir auf, da die Schwüle beseitigt ist und die Miasmen der Fäulnis hinweggezogen". Allerdings: Bei aller Genugtuung über die sich irgendwie abzeichnende Republik klang auch in jenen Novembertagen schon Furcht durch aus den Worten einer Überschrift: "Bolschewismus oder Demokratie?"

Und dann tauchte er immer wieder auf in der Morgenpost, ein Begriff, der damals bejubelt wurde, weil man noch nicht wissen konnte, dass er später, im Kalten Krieg, als die Welt sich in zwei Machtblöcke aufteilte, ein realsozialistischer Euphemismus par excellence werden sollte: "Schon haben die neuen Machthaber die Volksrepublik in Preußen ausgerufen, und diese Volksrepublik wird zu einer deutschen Volksrepublik werden. Denn allein die deutsche Volksrepublik verbürgt den Bestand des deutschen Reiches." Unmöglich wäre "ein deutsches Reich, wenn sich neben den Volksrepubliken in Preußen, Bayern, Braunschweig und anderswo, monarchische Einrichtungen halten sollten".

Die Zeitung blickt in die Zukunft

Natürlich hat die Titelseite der Morgenpost am Tag nach jenem 9. November Platz für die pragmatischen Notwendigkeiten. Unter Eberts Appell "Jeder auf seinen Posten!" heißt es da, die neue Regierung könne "ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn alle Behörden und Beamten in Stadt und Land ihre hilfreiche Hand leisten". Und, vielleicht ja auch um des lieben Friedens auf den Straßen willen, heißt es gleich daneben, unter der Überschrift "Sorgt für Nahrungsmittel!", dass "alle Motorwagen der Kraftfahrtruppen sofort nach der Potsdamer Straße 26a zurückgebracht oder mindestens telefonisch 'Nollendorf 4010' angemeldet werden". Wenn "die Lebensmittelversorgung nicht vollständig versagen und dadurch schwerstes Unheil über die Berliner Bevölkerung gebracht werden soll, müssen alle militärischen Wagen sofort abgeliefert werden".

In ihrem Leitartikel am selben Tage bemüht sich die Zeitung aber auch, die gerade erlebten Schrecknisse, Entbehrungen und Ängste in eine vorwärts gerichtete Melancholie zu wandeln: "Die Monarchie ist tot, und da wir nun an ihrer Bahre stehen, klingen uns die Verse aus Schillers 'Die Braut von Messina' ans Ohr: Ein mächtiger Vermittler ist der Tod /Da löschen alle Zornesflammen aus /Der Hass versöhnt sich, und das schöne Mitleid / Neigt sich, ein weinend Schwesterbild, mit sanft / Anschmiegsamer Umarmung auf die Urne."

Mit solchen Gedanken bewaffnet ließen sich dann vielleicht auch die zwei Stunden "Weltuntergang" im Apollo-Theater ertragen.