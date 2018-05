Der große Triumph der SPD bei den Reichstagswahlen

Berlin. Vor 120 Jahren, am 20. September 1898, erschien zum ersten Mal die Berliner Morgenpost. Zum Jubiläum zeichnen wir nach, wie sie über die wichtigsten und spannendsten Ereignisse ihrer Zeit berichtete. Heute: Die Reichstagswahlen 1912.

"Der Reaktion ist so vollständig wie kaum je in deutschen Landen aufs Haupt geschlagen worden", jubelte die Berliner Morgenpost nach den Reichstagswahlen im Jahr 1912. Fast hätte man meinen können, die Zeitung habe sich damit als Organ der Sozialisten betätigen wollen. Waren es doch vor allem die Stimmen für die SPD, die am Wahltag, dem 12. Januar, jene "Reaktion" zum Verlierer machten, die die Linken jubeln ließen. Erstmals seit der Reichsgründung 1871 konnten die Sozialdemokraten als stärkste Fraktion in den Reichstag einziehen. Zwar war dies seit 1890 der sechste Wahlgang, bei dem sie die meisten Stimmen einheimste. Doch aufgrund des Mehrheitswahlrechtes, in dem nur der Sieger eines jeden Wahlkreises in den Reichstag einzog (egal, wie viele Menschen in ihm wohnen und wählen, und egal, mit einer wie großen Mehrheit er gewonnen wird), waren die Sozialdemokraten bisher bei der Fraktionsstärke stets benachteiligt gewesen.

Dass die Sozialdemokraten benachteiligt wurden, war kein Zufall: In den Arbeiterbezirken im Westen zählte die einzelne Stimme weniger, weil in ihnen viel mehr Menschen lebten als in den dünn besiedelten ländlichen Bezirken im Osten und im Süden. Eine Ungerechtigkeit, die auch der Morgenpost - neben vielen anderen - gegen den Strich ging und die den katholischen und weiteren konservativen Kräften, dem "schwarz-blauen Block", der "Reaktion" eben, die Mehrheit gesichert hatte. Bis jetzt.

Die Entscheidung der Liberalen

Die Wahl 1912 markierte für die SPD den Durchbruch: Knapp 35 Prozent der Stimmen brachten 110 Sitze, knapp 28 Prozent. Die Morgenpost hatte sich vor der Wahl kräftig ins Zeug gelegt. Den Wahltag rief sie auf ihrer Titelseite in großen Lettern als den "Tag der Abrechnung" aus - zur Abstrafung jener konservativen Kräfte. Tage zuvor hatte sie appelliert: "Deutscher Wähler, gehe hin und tue deine Pflicht". Sie setzte auf eine Erneuerung der politischen Landschaft. Doch ihr Engagement, ihre Hoffnung galt weniger der am Ende siegreichen Arbeiterpartei SPD, sondern dem liberalen Block aus Nationalliberaler Partei (NLP) und Freiheitlicher Volkspartei (FVP). Und so schürte sie vorab die Emotionen: "Entweder das Bürgertum verstärkt seinen Einfluss im Reiche, oder es überlässt das Reich dem Feudalismus zum Raube."

Nach der Wahl allerdings erkannte sie an, dass ein anderer Sieger stärker war als der Liberale Flügel: "Überall sind die sozialdemokratischen Stimmziffern gewaltig emporgeschnellt. Und die Rothen rechnen nicht falsch, wenn sie verkünden, dass ihre Armee die vierte Million überschritten habe." Und dennoch: Für den Kommentator lautete nun die entscheidende Frage, die er in martialischen Worten formulierte: "Wie werden sich die Liberalen entscheiden? Werden sie dem schwarz-blauen Block den Todesstoß geben?"

Die Titelseite der Berliner Morgenpost

Die Antwort darauf ist auch heute, rückblickend, nicht einfach zu beantworten. Aus einer Regierungsbildung, der Einigung auf eine Koalition, wie sie in unseren Tagen auf eine solche Wahl (meist) folgt, war sie jedenfalls nicht ablesbar. Es gab im Kaiserreich letztlich nur einen "Minister", den Reichskanzler. Der - samt seiner Staatssekretäre - war vom Monarchen ernannt und nur ihm verantwortlich. Ein Kabinett kannte man nicht. Die eigentliche Aufgabe des Parlamentes bestand darin, Gelder zu bewilligen. Und die folgenden Jahre, im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, veränderten die innenpolitischen Frontstellungen sowieso.

Der Durchbruch der SPD

Die SPD war auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Es war die letzte Wahl im Kaiserreich, die nächste fiel wegen des Weltkrieges aus. Und ihre erfolgreichste für lange Zeit. Aus den besonderen Umständen nach der Abdankung des Kaisers, nach der Novemberrevolution, nach teilweise anarchistischen Zuständen im Reich, konnte sie bei der Wahl 1919 zur verfassunggebenden Nationalversammlung in Weimar zwar noch einmal zulegen und fast 38 Prozent der Stimmen erreichen. Ansonsten aber kam die Partei bis 1961 bei keiner gesamtdeutschen Parlamentswahl mehr an ihren Triumph von 1912 heran.

Die Legislaturperiode, die damals folgte, brachte der Sozialdemokratie allerdings auch eine Zäsur, die ihr bis heute zu schaffen macht. Im Vorfeld der Mobilmachung am 1. August 1914 hatten die Parteioberen noch eine Massendemonstration nach der anderen gegen den Krieg organisiert, bei dem ihrer Ansicht nach nur die Arbeiterklasse das Nachsehen hätte, weil sie an der Front verheizt werde. "Gegen die verbrecherischen Kriegshetzer" lautete ihre Parole. Doch dann, als die Abstimmung über die Kriegskredite anstand, votierte die SPD-Fraktion Anfang August 1914 doch geschlossen dafür. Sogar einschließlich Karl Liebknecht, der erst später, im Dezember bei der Entscheidung über eine zweite Tranche, als einziger mit "nein" stimmte.

"Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten"

Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg hatte die SPD-Abgeordneten ins Lager der Befürworter geholt mit dem Appell an den Patriotismus und mit der Schreckensvision eines Einmarsches von Truppen des russischen Zaren. Getreu dem Motto des Kaisers, der keine Parteien, sondern nur noch Deutsche sehen wollte, erklärte sich die Partei also bereit zum geforderten allseitigen "Burgfrieden" - von der Obersten Heeresleitung bis zu den SPD-Abgeordneten. Ihre Fraktionsführung hatte Angst, als Haufen "vaterlandsloser Gesellen" dazustehen und erklärte deshalb auch noch den Fraktionszwang.

"Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten" - dieses Lied, das ziemlich bald darauf von Gewerkschaftern, Pazifisten und Kritikern innerhalb wie außerhalb der SPD gesungen wurde, hätten die Partei noch wegstecken können. Doch viele Historiker sehen in dem, was nun kam, die Spaltung der deutschen Arbeiterklasse. Das Ja zu den Kriegsanleihen war Auslöser zur Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands (USPD), einer Abspaltung für die kompromissloseren Sozialisten, aus der später die Kommunistische Partei (KPD) hervorging. Die Auseinandersetzungen zwischen SPD und KPD waren mitprägend für den Niedergang der Weimarer Republik.

Nicht auszuschließen, dass die Spaltung auch ohne die Kriegsanleihen, entlang anderer Konfliktlinien erfolgtwäre. So oder so: Der Jubel in der Partei nach ihrem grandiosen Erfolg 1912 hielt nicht allzu lange an.