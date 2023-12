Berlin. Wann öffnet der Weihnachtsmarkt am Humboldt Forum 2023? Was sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Infos in der Übersicht.

Lichterglanz und Glühweinduft: Erstmals findet in diesem Jahr vor dem Berliner Stadtschloss ein Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Schlossplatz und im Schlüterhof des Humboldt Forums in Berlin-Mitte können Besucherinnen und Besucher zwischen etlichen Buden und Ständen flanieren – und dies etwa mit einem Besuch in einer der vielen Ausstellungen im Schloss kombinieren. Geboten wird weihnachtliches Kunsthandwerk und adventliche Spezialitäten. Besonderes Highlight: die festliche Illumination der Schloss-Fassade.

Der Wintermarkt am Schloss schließt auf nahezu ideale Weise eine Lücke in der Berliner Weihnachtsmarkt-Landschaft: Wer einen winterlichen Spaziergang durch Berlins Mitte machen will, startet einfach auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz, geht dann weiter Richtung Rotes Rathaus, kommt am neuen Weihnachtsmarkt am Schloss vorbei und endet schließlich nur wenige Schritte weiter am Weihnachtsmarkt am Bebelplatz.

Weihnachtsmarkt am Humboldt Forum 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: bis 7. Januar

bis 7. Januar Öffnungszeiten: tägl. 11-22 Uhr, Heiligabend geschlossen

tägl. 11-22 Uhr, Heiligabend geschlossen Eintritt: kostenlos

Adresse: Humboldt Forum, Schloßplatz, 10178 Berlin-Mitte

Humboldt Forum, Schloßplatz, 10178 Berlin-Mitte Anfahrt: U5 Museumsinsel, S/U Alexanderplatz, S Hackescher Markt

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

