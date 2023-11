Insgesamt 68 Weihnachtsmärkte gibt es 2023 in Berlin. In unserer Liste erfahren Sie, wo sie stattfinden und wann sie öffnen.

In Berlin gibt es eine große Zahl an Weihnachtsmärkten

Neben den Weihnachtsmarkt-Klassikern finden auch 2023 wieder viele kleinere Märkte in den Kiezen statt

Öffnungszeiten & Termine: In unserer großen Liste finden Sie die wichtigsten Infos zu allen Weihnachtsmärkten

Berlin. Glücklich ist, wer Weihnachten in Berlin feiern kann: Denn es dürfte kaum eine deutsche Stadt geben, in der mehr Weihnachtsmärkte stattfinden. Während andernorts im Advent nur eine Handvoll unterschiedlicher Weihnachtsmärkte an den Start geht, ist die Vielfalt in Berlin kaum zu überblicken.

In nahezu jedem Kiez gibt es eine weihnachtliche Veranstaltung. Manchmal sind es nur ein paar gemütliche Buden mit weihnachten Spezialitäten und Kunsthandwerk, die zum Verweilen einladen, manchmal ist es eine regelrechte Weihnachtskirmes. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es jede Menge Weihnachtsmarkt-Klassiker und einige Newcomer.

Weihnachtsmärkte in Berlin 2023: Verwaltung zählt 68 Veranstaltungen

Gut, dass die Berliner Verwaltung mitzählt und für alle Glühwein-Fans eine einigermaßen handliche Orientierung bietet. Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat für die Saison 2023 wieder den großen „WeihnachtsmarktFinder“ bereitgestellt. Dort sollen wirklich alle Märkte aufgeführt sein – mit Terminen, Öffnungszeiten, Adressen und weiteren hilfreichen Informationen. Und wer penibel nachzählt, kommt auf die stattliche Anzahl von 68 Weihnachtsmärkten.

Praktisch: Auf der Seite gibt es diverse Filtermöglichkeiten. So kann man dort etwa einstellen, dass nur kostenfreie Märkte oder Märkte mit besonderen Attraktionen angezeigt werden. Und solche, die besonders einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Oder Märkte, die sich einem speziellen Thema widmen. Oder barrierefreie Märkte.

Weihnachtsmarkt Berlin: Termine und Adressen aller Märkte im Überblick

Die wichtigsten Informationen zu allen Weihnachtsmärkten in Berlin – Standorte, Termine, Öffnungszeiten – stellen wir Ihnen auch hier zur Verfügung. Dazu müssen Sie kurz unten bestätigen, dass Ihnen der sogenannte „externe Inhalt“ angezeigt wird:

Darüber hinaus kommen Sie hier zu einer Übersicht mit den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Berlin. An dieser Stelle fragen wir, welcher Weihnachtsmarkt in Berlin der schönste ist. Und hier verraten wir Ihnen, welche Weihnachtsmärkte in Berlin unsere Geheimtipps sind. (bee)