Roncalli Weihnachtscircus 2023 in Berlin: Alle Infos

Weihnachten in Berlin Roncalli Weihnachtscircus in Berlin: Alle Infos

Berlin. Hereinspaziert in die winterliche Wunderwelt des Roncalli Weihnachtscircus: Zum 19. Mal gastiert der Zirkus in diesem Jahr in Berlin, genauer: im festlich geschmückten Tempodrom in Kreuzberg. Die Vorführungen starten kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, und laufen bis zum 4. Januar. „Eine unvergleichliche Bühne für Tanz, atemberaubende Artistik und amüsante Comedy“ verspricht Gründer und Zirkusdirektor Bernhard Paul. Na dann, Manege frei!

Roncalli Weihnachtscircus 2023: Tickets, Termine, Adresse – alle Infos

Der Weihnachtscircus im Berliner Tempodrom.

Foto: picture alliance / AAPimages/Timm | AAPimages/Timm

Termin: 21. Dezember bis 4. Januar

21. Dezember bis 4. Januar Spielzeiten: zum Teil mehrere Vorstellungen täglich (u.a. 11, 15, 19 Uhr), genaue Spielzeiten unten

zum Teil mehrere Vorstellungen täglich (u.a. 11, 15, 19 Uhr), genaue Spielzeiten unten Tickets: 22,90 bis 95,40 Euro

22,90 bis 95,40 Euro Adresse: Möckernstraße 10, 10963 Berlin

Möckernstraße 10, 10963 Berlin Anfahrt: S1, S2, S25, S26 Anhalter Bahnhof, U7, U1 Möckernbrücke, Bus M29 Anhalter Bahnhof

Roncalli Weihnachtscircus 2023 in Berlin: Spielzeiten – Wann finden die Vorstellungen statt?

Tag Termin Vorstellungen (Beginn) Donnerstag 21.12.2023 18 Uhr Freitag 22.12.2023 15 + 20 Uhr Samstag 23.12.2023 11 + 15 + 19 Uhr Sonntag 24.12.2023 11 + 15 Uhr Montag 25.12.2023 15 + 19 Uhr Dienstag 26.12.2023 11 + 15 + 19 Uhr Mittwoch 27.12.2023 15 + 19 Uhr Donnerstag 28.12.2023 15 + 19 Uhr Freitag 29.12.2023 19 Uhr Samstag 30.12.2023 11 + 15 + 19 Uhr Montag 01.01.2024 13 Uhr Dienstag 02.01.2024 15 + 19 Uhr Mittwoch 03.01.2024 15 + 19 Uhr Donnerstag 04.01.2024 11 + 15 Uhr

Einlass ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn. Die Vorverkaufskasse öffnet zwei Stunden vor der Show. Am 20.12. öffnet die Kasse von 13 bis 18 Uhr.

Wo bekomme ich Tickets für den Roncalli Weihnachtscircus?

Tickets für den Roncalli Weihnachtscircus sind online hier erhältlich. Tickets gibt es außerdem an der Abendkasse.

Was kosten die Tickets für den Roncalli Weihnachtscircus?

Ab 22,90 Euro (inkl. Gebühren) sind Plätze auf dem Oberrang erhältlich. In der Manegen-Loge kosten die Tickets 95,40 Euro pro Person

Freier Eintritt für Kinder unter drei Jahren ohne Sitzplatzanspruch

Ermäßigte Tickets für: Kinder bis 12 Jahre, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Rentner und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises (gilt nicht für Manegenlogen bei Abendveranstaltungen)

