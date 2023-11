Weihnachten im Tierpark: Tickets, Einlass – alle Infos

Berlin. Ein zauberhaftes Winter-Wunderland für die ganze Familie: Auch in diesem Jahr findet im Tierpark Berlin wieder das Lichter-Spektakel „Weihnachten im Tierpark statt“. Bis zum 14. Januar sind die Illuminationen und Licht-Installationen zu sehen. „Ein unvergessliches Erlebnis, das sowohl Erwachsene als auch Kinder fasziniert und alle Sinne auf zauberhafte Weise anspricht“, versprechen die Macher. Der fast zwei Kilometer langer illuminierte Rundweg führt durch Europas größten Landschaftstierpark und rund um das historische Schloss Friedrichsfelde. „Weihnachten im Tierpark“ gehört damit – genau wie der „Christmas Garden Berlin“ im Botanischen Garten in Lichterfelde – zu den weihnachtlichen Highlights in Berlin.

„Weihnachten im Tierpark“ 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 15. November bis 14. Januar ab 17 Uhr

15. November bis 14. Januar ab 17 Uhr Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, Sonntag: letzter Einlass um 19.30 Uhr, Schließung um 21 Uhr, Freitag und Samstag sowie 21. Dezember bis 7. Januar: letzter Einlass um 20.30 Uhr, Schließung um 22 Uhr

Montag bis Donnerstag, Sonntag: letzter Einlass um 19.30 Uhr, Schließung um 21 Uhr, Freitag und Samstag sowie 21. Dezember bis 7. Januar: letzter Einlass um 20.30 Uhr, Schließung um 22 Uhr Schließzeiten: 20./21./27./28. November sowie 24. und 31. Dezember.

20./21./27./28. November sowie 24. und 31. Dezember. Adresse: Am Tierpark 125, 10319 Berlin

Am Tierpark 125, 10319 Berlin Anfahrt: U5 Tierpark, Tram-Linien M17, 27, 37, Bus-Linien 296, 396

Magische Schlossallee - Weihnachten im Tierpark 2019.

Foto: Tierpark

Weihnachten im Tierpark: Öffnungszeiten – Wann findet das Lichterfest statt?

Bis zum 14. Januar 2024 ist die Winterwelt täglich ab 17 Uhr geöffnet. Montags, donnerstags und sonntags ist der letzte Einlass um 19.30 Uhr, die Schließung erfolgt um 21 Uhr. Freitags und samstags ist der letzte Einlass um 20.30 Uhr, die Schließung erfolgt um 22 Uhr.

An folgenden Tagen ist der Lichtershow im Tierpark für Besucherinnen und Besucher geschlossen: 20./21./27./28. November und 24./31. Dezember.

Wo bekomme ich Tickets für Weihnachten im Tierpark?

Tickets für "Weihnachten im Tierpark" sind online hier erhältlich. Tickets gibt es außerdem an der Abendkasse, die sich am Eingang Bärenschaufenster befindet. An der Abendkasse wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2 Euro erhoben. Die Abendkasse hat sonntags bis montags von 16.30 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags sowie in der Zeit vom 21. Dezember bis 7. Januar von 16.30 bis 20.30 Uhr. Besucherinnen und Besucher müssen vor Ort mit Wartezeiten rechnen, sofern Zeitfenster bereits ausverkauft sind.

Was kosten die Tickets für „Weihnachten im Tierpark“?

„Weihnachten im Tierpark“ verwendet ein nachfrageorientiertes Preissystem. Aus diesem Grund kosten die Tickets an verschiedenen Tagen und Tageszeiten unterschiedlich viel. Wer früh bucht, kann besonders günstige Tickets erhalten, versprechen die Macher.

Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre): ab 15,50 Euro

Kinder (6 bis 14 Jahre): ab 11 Euro

Kinder bis einschließlich 5 Jahre: kostenlos

Studenten und Senioren (ab 65 Jahre): ab 11 Euro

Familien (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren): ab 41 Euro

Der Veranstalter weist darauf hin, dass „Weihnachten im Tierpark“ auch bei Regen und Schnee öffnet. Eine Rückgabe von Tickets aufgrund schlechter Witterung ist ausgeschlossen. Hunde dürfen nicht mitgenommen werden.

Wie erfolgt der Einlass bei „Weihnachten im Tierpark“?

Um allen Gästen ein stimmungsvolles Erlebnis zu ermöglichen, ist die Einlasszeit pro 30 Minuten gestaffelt. Auf dem Ticket steht die Einlasszeit. Besucherinnen und Besucher müssen den Eingang innerhalb der angegebenen halben Stunde passieren. Beispiel: Wer ein Ticket für 17:30 Uhr gekauft hat, muss zwischen 17.30 und 18 Uhr am Einlass erscheinen. Selbstverständlich können Sie länger als 30 Minuten bei Weihnachten im Tierpark verweilen.

