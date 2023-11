Berlin. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und damit auch besinnliche Adventswochen in Berlin. Das können Familien in dieser Zeit machen.

Lebkuchen und Spekulatius gibt es in den Supermärkten schon seit Ende August zu kaufen, aber nun rückt sie tatsächlich immer näher: die Vorweihnachtszeit. Für viele Menschen geht damit hoffentlich nicht nur der übliche Geschenkestress einher, sondern auch eine besinnliche Zeit mit der Familie. Ob Kekse backen, auf den Weihnachtsmarkt gehen oder Weihnachtsmärchen gucken: Was genau für Familien in Berlin in der Vorweihnachtszeit angeboten wird, hat die Berliner Morgenpost zusammengetragen.

Familien im Advent: Märchen-Show mit Peter Pan im Wintergarten Variété

Die beliebte Kinder- und Familienreihe „Zimt & Zauber“ wird bereits seit über 25 Jahren im Wintergarten Variété aufgeführt. Der Berliner Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi verzaubert darin mit artistischen Fähigkeiten und nimmt das Publikum in diesem Jahr auf eine Reise ins Nimmerland mit. Dort kämpft Peter Pan mit seinen Freunden gegen die Erzfeindin Käpt‘n Hook und begegnet Meerjungfrauen, Piraten und einem Krokodil, das die Zeit frisst.

19. November bis 28. Januar, Wintergarten Variété, Potsdamer Str. 96, 10785 Berlin, So., 11 Uhr und 14 Uhr, an einigen Tagen Zusatzshows. Tickets ab 30,60 Euro. Mehr Informationen unter: wintergarten-berlin.de

Bei der Familienreihe Zimt & Zauber dreht sich in diesem Jahr alles um eine Reise ins Nimmerland mit Peter Pan. © Wintergarten Variété

Advent in Berlin: Kinderoper mit Nils Holgersson genießen

Es ist nicht immer leicht, ein Kind zu sein. Das weiß niemand besser als Nils Holgersson. Auf die Abenteuer, die der Junge bestehen muss, können Kinder ab sechs Jahren ihn momentan in der gleichnamigen Kinderoper in Berlin begleiten. Mit szenischem Witz, schwebender Musik und vielen neuen Bühnenbildern verspricht „Nils Holgerssons wundersame Abenteuer“ eine gelungene Inszenierung für die ganze Familie zu sein.

Noch bis 11. Januar, Schillertheater, Bismarckstraße 110, 10625 Berlin. Karten je nach Wochentag und Platz ab 15 Euro nur noch für den 20., 21., und 24. November sowie für den 18. Dezember jeweils um 11 Uhr. Näheres erfahren Sie hier: www.komische-oper-berlin.de

Lesen Sie hier: Kinderopern müssen nicht knallbunt sein: „Nils Holgersson“

Advent in Berlin: Rolf Zuckowskis Weihnachtsbäckerei gibt es in Berlin jetzt auch als Musical

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei“ erzeugt bei den meisten Menschen vermutlich sofort einen melodischen Ohrwurm. Schließlich ist das Weihnachtslied von Rolf Zuckowski bundesweit bekannt und wird seit 2018 daher als Musical aufgeführt – und zwar in diesem Jahr in Berlin. Darin passiert nicht nur „eine riesen Kleckerei“, sondern das Musical zeigt auch alle Facetten der Vorweihnachtszeit und ist ein absolutes Muss für jeden Rolf-Zuckowski-Fan.

24. November bis 27. Dezember, Theater des Westens, Kantstraße 12, 10623 Berlin, Tickets ab 29,90 Euro. Die Uhrzeiten der Aufführungen variieren. Genauere Informationen unter: www.stage-entertainment.de

Das berühmte Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Liedermacher Rolf Zuckowski können Familien in Berlin nun als Musical ansehen. © dpa | Markus Scholz

Advent mit Kindern in Berlin: Bunter Zirkus-Cocktail im Berliner Weihnachts Circus

Atemberaubende Akrobatik, humorvolle Clowns und weihnachtliche Zirkuskunst: Bei der Show des Berliner Weihnachtscircus wird auch in diesem Jahr wieder ein Zirkus-Cocktail exklusiv für die Hauptstadt kreiert. Familien können sich von internationalen Top-Artisten und verschiedenen Zirkus-Tieren in der weihnachtlich geschmückten Zirkuswelt verzaubern lassen. Für Kinder gibt es außerdem eine ganz besondere Überraschung: In jeder Vorstellung kommt der Weihnachtsmann zu Besuch.

21. Dezember 2023 bis zum 07. Januar 2024, Olympiastadion, Olympische Straße/Rominter Allee, 14053 Berlin, Tickets für Kinder ab 24 Euro, für Erwachsene ab 28 Euro, am 22., 27. und 28. Dezember sowie am 1., 2., und 3. Januar kosten alle Tickets nur den halben Preis. Vorstellungen mit einzelnen Ausnahmen täglich um 16 Uhr. Mehr Informationen: berliner-weihnachtscircus.de

Historisches Feeling auf dem ersten Stadtschloss-Wintermarkt

Es ist eine Premiere: Vor dem Stadtschloss Berlin findet auf den Flächen der Stiftung Humboldt-Forum sowie im Schlüterhof erstmalig der „Wintermarkt Schloßplatz Berlin Mitte“ statt. Neben gängigen Weihnachtsmarkt-Ständen wie Imbissbuden und Kinderfahrgeschäften soll der Fokus des Marktes vor allem auf Ausstellern liegen, die in das historische Ambiente passen. So wird es zum einen ein breites Angebot im Bereich des Kunsthandwerkes geben. Und zum anderen können Familien zuschauen, wie fragile Glas-Figuren über dem Feuer entstehen und wie aus Holz Krippenfiguren gefertigt werden.

1. Dezember bis 7. Januar, Schloßplatz (gegenüber der Museumsinsel). Der Eintritt ist frei.

Im Friedrichstadtpalast auf eine abenteuerliche Zeitreise gehen

Welches Schulkind kennt es nicht: Man trifft sich mit Freunden, um an einem Schulprojekt zu arbeiten, aber schnell wird es langweilig. Genau so geht es auch Lea und Jule in der Young-Show „Spiel mit der Zeit“. Ihr altes Computerspiel soll deshalb für Ablenkung sorgen, doch die Konsole geht kaputt und so landen sie plötzlich im Wilden Westen, im Mittelalter, im alten Ägypten – und sogar in der Zukunft. Mit einem beeindruckenden Bühnenbild und mitreißenden Songs werden Familien mit auf die abenteuerliche Zeitreise genommen. Das Besondere daran: Alle Rollen werden von Kindern und Jugendlichen von 7 bis 16 Jahren gespielt, die zum „jungen Ensemble“, dem größten Kinder- und Jugendensemble Europas gehören.

23. November bis 31. Januar, Friedrichstadt-Palast, Friedrichstraße 107, 10117 Berlin, Di. bis So. Unter der Woche findet die Show um 16 Uhr, am Wochenende um 11.30 Uhr statt. Tickets ab 19,80 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren zahlen 10 Euro pro Ticket weniger. Weitere Informationen: www.palast.berlin

Im Friedrichstadt-Palast in Berlin können Familien in diesem Advent auf Zeitreise gehen. © AFP, Axel Schmidt (hfr)

Im Roncalli Weihnachtscircus gibt es nichts, was es nicht gibt

Es ist Circus, es ist Show, es ist Theater: Der Original Roncalli Weihnachtscircus verzaubert Berlin in diesem Jahr bereits zum 19. Mal mit einer Show voller weihnachtlicher Poesie und magischer Momente. Das Komiker-Paar Gaby & Henry nimmt die Zuschauer darin dieses Mal mit auf eine Reise ins weihnachtliche Frankreich – und wird natürlich begleitet von atemberaubender Artistik, beeindruckendem Tanz und amüsanter Comedy.

21. Dezember bis 4. Januar 2024, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Täglich mehrere Shows zu verschiedenen Uhrzeiten außer am 31. Dezember 2023. Ermäßigte Tickets ab 17,90 Euro und reguläre Tickets ab 22,90 Euro. Weitere Informationen zum Roncalli Weihnachtscircus finden Sie hier.

Der Roncalli Weihnachtscircus verzaubert Berlin in diesem Jahr bereits zum 19. Mal. © dpa | Jörg Carstensen

Märchenspiel mit Hänsel und Gretel in der Deutschen Oper Berlin

Hänsel und Gretel ist wohl eines der bekanntesten Kindermärchen – und daher inzwischen seit fast 25 Jahren im Repertoire der Deutschen Oper Berlin. Auch in diesem Jahr begeistert die liebevoll kindgerechte Inszenierung des Weihnachtsopern-Klassikers Kinder, Eltern und Großeltern für die Welt des Musiktheaters. Mit poetischer Bildersprache und theaterwirksamen Gruseleffekten werden Kinder ab acht Jahren in die Märchenwelt der beiden Geschwister mitgenommen.

23. und 30. Dezember 2023 jeweils um 14 und um 18 Uhr sowie am 6. Januar 2024 um 18 Uhr, Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin-Charlottenburg. Tickets ab 20 Euro. Näheres erfahren Sie hier: deutscheoperberlin.de

Zauberhafte Vorweihnachten im Tierpark Berlin

Seit der Premiere im Jahr 2019 ist Weihnachten im Tierpark zu einem der beliebtesten winterlichen Highlights in Berlin avanciert. Der Tierpark lädt dazu ein, die Schönheit der winterlichen Natur zu genießen, während man gleichzeitig in eine zauberhafte Welt aus Lichtern und Fantasie eintaucht.

Bis 14. Januar 2024, Tierpark, Am Tierpark 125, 10319 Berlin, jeweils ab 17 Uhr. Tickets für Erwachsene ab 15,50 Euro, Kinder ab 11 Euro. Mehr Informationen zu „Weihnachten im Tierpark“ finden Sie hier.